ЕСИПОВА, Анна Николаевна

Пианистка, ансамблистка, педагог. Заслуженный профессор (1908). Жена Т. Лешетицкого .

С раннего детства проявляла большие музыкальные способности. Начала заниматься фортепиано в частном пансионе, однако из-за материальных трудностей семьи уроки пришлось прекратить.

В 1864 поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию в кл. игры на фортепиано А. И. Виллуана. После ухода Виллуана из консерватории, переведена в кл. фортепиано К. К. Фан-Арка, а затем к Т. Лешетицкому (1865–1870). По просьбе правления консерватории обучение талантливой ученицы оплачивал известный меценат И. О. Утин. По окончании обучения получила диплом на звание свободного художника и золотую медаль (1871).

Первое публичное выступление пианистки состоялось в Зальцбурге (Моцартеум, 1868, 1-й фортепианный концерт Ф. Шопена п/у Т. Лешетицкого). Через год выступила в симфоническом концерте Русского музыкального общества (Санкт-Петербург, 1869, 4-й фортепианный концерт Л. Бетховена п/у Э. Ф. Направника ).

В 1878 вышла замуж за Т. Лешетицкого. До 1893 жила за границей.

Гастролировала в крупнейших городах России и Западной Европы, давая по 80–90 концертов в сезон. После выступлений в Гевандхаузе (Лейпциг, Германия, 1871), завоевала мировое признание как выдающаяся представительница русского пианистического искусства. Во время выступлений в Америке (1877–1878) сыграла 106 концертов в 26 городах, исполнив 37 различных программ, в которые включала и произведения американских композиторов. Пропагандировала произведения А. Г. Рубинштейна , А. К. Глазунова , А. К. Лядова, А. С. Аренского , А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова , Н. Н. Черепнина, Ф. М. Блуменфельда , М. М. Ипполитова-Иванова и др.

Исполнительскую манеру Есиповой отличала ясность и стройность замысла, благородство вкуса и безупречность техники. О ее виртуозном исполнительском мастерстве писали Э. Ганслик, Б. Шоу, Ц. А. Кюи , Г. А. Ларош , В. Г. Каратыгин , А. В. Оссовский и др. Огромный успех пианистки поставил ее имя в один ряд с именами А. Г. Рубинштейна и К. Шуман .

В обширном репертуаре Есиповой были представлены все стили. Главную роль отводила произведениям романтиков. Исполняла все сочинения Шопена, произведения Р. Шумана , К. М. Вебера, Ф. Шуберта, Ф. Листа , Ф. Мендельсона , И. Брамса . Славилась интерпретациями И. С. Баха , Г. Ф. Генделя, Ж. Ф. Рамо, Д. Скарлатти, В. А. Моцарта . Играла фортепианные концерты и сонаты Л. Бетховена , включая поздние (№ 30, 31, 32). Осталась в истории первой женщиной-пианисткой, публично исполнившей бетховенскую сонату № 29 op. 106.

Концертные программы отличались широтой диапазона: от старинной музыки до сочинений А. Г. Рубинштейна , П. И. Чайковского , Г. Венявского , пьес M. Mошковского, Б. Годара, Э. Hойперта, Й. Pаффа, И. Падеревского, Лешетицкого, К. Таузига, А. Л. Гензельта, Л. Делиба и др.

В 1892 расторгла брак с Т. Лешетицким и вернулась в Россию. Занималась педагогической деятельностью и продолжала концертные выступления, преимущественно в качестве ансамблистки. В 1908 состоялось последнее сольное выступление.

Выдающаяся пианистка-ансамблистка. В 1892–1911 участвовала в трио с Л. С. Ауэром (скр.) и А. В. Вержбиловием (влч.). В течение многих лет (1894–1913) выступала в ансамбле с Ауэром (1894–1913), исполняя циклы сонат Л. Бетховена , В. А. Моцарта , И. Брамса , Р. Шумана , Э. Грига и др.

В Санкт-Петербургской консерватории : профессор 2-й степени кл. специального фортепиано (1893–1901), профессор 1-й степени (1901–1908), заслуженный профессор (1908–1914). Ассистентами в ее классе были О. К. Калантарова и Н. Н. Позняковская.

Была неизменным членом Художественного совета консерватории, имея огромное влияние. Обладала сильной волей, мощным интеллектом, четкой гражданской позицией. В 1905 году, узнав об увольнении Н. А. Римского-Корсакова из консерватории, подала заявление о своем уходе в знак солидарности. Опубликовала в одной из газет открытое письмо с требованием освободить консерваторию от диктата со стороны Императорского Русского музыкального общества. Вернулась в состав профессоров только после получения такой автономии и избрания директором консерватории А. К. Глазунова .

Выработала самобытную педагогическую систему, основанную на принципах школы Т. Лешетицкого и собственном богатом исполнительском опыте. Считала метод показа на уроке основным приемом педагогики. Владела колоссальным объемом репертуара и на уроках много играла наизусть, с любого места, отдельно каждой рукой, включая и аккомпанементы фортепианных концертов.

Оставила незавершенной работу «Фортепианная школа А. Н. Есиповой» с эпиграфом «Sempre avanti» («Всегда вперед»), посвятив ее любимому ученику Е. И. Ильину.

В последние годы жизни опубликовала в своей редакции серию фортепианных пьес современных композиторов из своего концертного репертуара (СПб.: Нотное издательство К. Леопас, 1903–1905).

В основе фортепианной школы Есиповой — подчинение фортепианной методики (естественность посадки, освобождение руки от плеча, эластичность кисти при сильных пальцах, специфические приемы фразировки, особенности агогики, педализирования, динамики, мелизматики, штрихов и т. д.) задачам художественной интерпретации. Добивалась осмысленности самостоятельной работы над произведениями. Развивала музыкальный интеллект и профессионально-личностные качества ученика, учитывая особенности его художественной индивидуальности.

Среди учеников — Калантарова, Е. И. Ильин, И. A. Bенгерова, C. C. Полоцкая-Eмцова, Г. И. Pомановский, B. H. Дроздов, Л. Д. Крейцер, M. A. Бихтер, A. Д. Bирсаладзе, Позняковская, C. C. Прокофьев, M. B. Юдина, A. M. Дубянский, A. К. Боровский, C. O. Давыдова, Г. Г. Шароев и многие другие.

В Санкт-Петербургской консерватории находятся портреты Есиповой: в Малом зале имени А. К. Глазунова (автор неизвестен) и в именном классе № 5 (автор М. Штоль).

Иллюстрация:

Есипова, Анна Николаевна (1851–1914). Фотопортрет. Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .

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Авторы статьи: Н. Б. Селиверстова