ЕФИМОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ
ЕФИМОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ - российский скульптор, график, художник кукольного театра, народный художник РСФСР.
Учился в Москве - в студии Н.А. Мартынова (1896-1898), школе Е.Н. Званцевой (до 1901 года), а также у К.А. Коровина и В.А. Серова; на естественном факультете Московского университета (до 1900 года), в МУЖВЗ (1906-1908 годы и 1912-1913 годы) у С.М. Волнухина, затем в Париже (1908-1911) - в мастерской Э.А. Бурделя, студии Е.С. Кругликовой. Член Московского товарищества художников (с 1907 года), общества «4 искусства» (1925-1931), Общества русских скульпторов (1926-1932). В ранний период творчества способствовал возрождению русской керамической скульптуры. Создавал преимущественно анималистические работы: «Лось» (барельеф - дерево, 1912, ГТГ), «Рыбак с рыбой» (майолика, 1937, золотая медаль Всемирной выставки 1937 года в Париже), «Лань с детёнышем» (фарфор, 1957, серебряная медаль Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе); также портреты (барельефы) - А. Дункан (терракота, 1907), Андрея Белого (1907), Е.В. Дервиз (1910; оба - фарфор, ГРМ) и др.
Пластика Ефимова отличается новизной формы (сквозной рельеф, контурная скульптура), виртуозным использованием выразительных возможностей разнообразных материалов, метафоричностью художественного языка, остротой образных характеристик. Участвовал в осуществлении монументальной пропаганды плана (барельефы для зданий, проекты памятников), в оформлении «Окон РОСТа» в Москве. Исполнял декоративную скульптуру для фонтанов («Дельфины», гранит, кованая медь, стекло, 1935-1937, Северный речной вокзал, Москва, и др.), рельефы для Всероссийской сельскохозяйственной выставки (1923), ВСХВ (1939), Московского метрополитена (станции «Автозаводская» и «Павелецкая», 1942-1943), для интерьеров Ярославского (1946-1947) и Ленинградского (1948) вокзалов в Москве и др. Вместе с женой, Н.Я. Симонович-Ефимовой, организовал в 1917-1918 годах Театр марионеток в Москве (был художником, режиссёром и актёром), возродил «тростевые» куклы и театр силуэтов (теней). Иллюстрировал детские книги, писал портреты и пейзажи. Создавал также эротические рисунки на мифологические сюжеты. Преподавал в ГСХМ - Вхутеине в Москве (1918-1930).
Сочинения:
Об искусстве и художниках. М., 1977.
Иллюстрации:
И.С. Ефимов. «Страус». Кованая медь. 1935–36. Русский музей (С.-Петербург).