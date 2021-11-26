ЕФИМОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ

ЕФИМОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ - российский скульптор, график, художник кукольного театра, народный художник РСФСР.

Учил­ся в Мо­ск­ве - в сту­дии Н.А. Мар­ты­но­ва (1896-1898), шко­ле Е.Н. Зван­це­вой (до 1901 года), а так­же у К.А. Ко­ро­ви­на и В.А. Се­ро­ва; на ес­тественном факультете Московского университета (до 1900 года), в МУЖВЗ (1906-1908 годы и 1912-1913 годы) у С.М. Вол­ну­хи­на, за­тем в Па­ри­же (1908-1911) - в мас­тер­ской Э.А. Бур­де­ля, сту­дии Е.С. Круг­ли­ко­вой. Член Московского товарищества ху­дож­ни­ков (с 1907 года), общества «4 ис­кус­ст­ва» (1925-1931), Общества русских скульп­то­ров (1926-1932). В ран­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва спо­соб­ст­во­вал воз­ро­ж­де­нию русской керамической скульп­ту­ры. Соз­да­вал пре­имущественно ани­ма­ли­стические ра­бо­ты: «Лось» (ба­рель­еф - де­ре­во, 1912, ГТГ), «Ры­бак с ры­бой» (май­о­ли­ка, 1937, зо­ло­тая ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки 1937 года в Па­ри­же), «Лань с де­тё­ны­шем» (фар­фор, 1957, се­реб­ря­ная ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки 1958 года в Брюс­се­ле); так­же порт­ре­ты (ба­рель­е­фы) - А. Дун­кан (тер­ра­ко­та, 1907), Ан­д­рея Бе­ло­го (1907), Е.В. Дер­виз (1910; оба - фар­фор, ГРМ) и др.

Пла­сти­ка Ефимова от­ли­ча­ет­ся но­виз­ной фор­мы (сквоз­ной рель­еф, кон­тур­ная скульп­ту­ра), вир­ту­оз­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем вы­ра­зительных воз­мож­но­стей раз­но­об­раз­ных ма­те­риа­лов, ме­та­фо­рич­но­стью ху­дожественного язы­ка, ост­ро­той об­раз­ных ха­рак­те­ри­стик. Уча­ст­во­вал в осу­ще­ст­в­ле­нии мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­на (ба­рель­е­фы для зда­ний, про­ек­ты па­мят­ни­ков), в оформ­ле­нии «Окон РОСТа» в Мо­ск­ве. Ис­пол­нял де­ко­ра­тив­ную скульп­ту­ру для фон­та­нов («Дель­фи­ны», гра­нит, ко­ва­ная медь, стек­ло, 1935-1937, Северный реч­ной во­к­зал, Мо­ск­ва, и др.), рель­е­фы для Все­российской сельскохозяйственной вы­став­ки (1923), ВСХВ (1939), Московского мет­ро­по­ли­те­на (стан­ции «Ав­то­за­вод­ская» и «Па­ве­лец­кая», 1942-1943), для ин­терь­е­ров Яро­слав­ско­го (1946-1947) и Ле­нин­град­ско­го (1948) во­кза­лов в Мо­с­к­ве и др. Вме­сте с же­ной, Н.Я. Си­мо­но­вич-Ефи­мо­вой, ор­га­ни­зо­вал в 1917-1918 годах Те­атр ма­рио­не­ток в Мо­ск­ве (был ху­дож­ни­ком, ре­жис­сё­ром и ак­тё­ром), воз­ро­дил «тро­сте­вые» кук­лы и те­атр си­лу­этов (те­ней). Ил­лю­ст­ри­ро­вал дет­ские кни­ги, пи­сал порт­ре­ты и пей­за­жи . Соз­да­вал так­же эро­тические ри­сун­ки на ми­фо­ло­гические сю­же­ты. Пре­по­да­вал в ГСХМ - Вху­теи­не в Мо­ск­ве (1918-1930).

Сочинения:

Об ис­кус­ст­ве и ху­дож­ни­ках. М., 1977.

Иллюстрации:

И.С. Ефи­мов. «Стра­ус». Ко­ва­ная медь. 1935–36. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург).