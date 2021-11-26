ДУБОВСКОЙ НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ

ДУБОВСКОЙ НИКОЛАЙ НИКОНОРОВИЧ - российский живописец, график .

Ро­дил­ся в се­мье дон­ско­го ка­за­ка. Учил­ся в пе­тербургской Академии художеств (1877-1881 годы) у М. К. Клод­та, но не окон­чил кур­са, от­ка­зав­шись уча­ст­во­вать в кон­кур­се. В 1880-х годах по­се­щал ри­со­валь­ные ве­че­ра у И. Е. Ре­пи­на. Экс­по­нент (с 1884 года) и член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1886 года; член прав­ле­ния с 1899 года), один из главных пред­ста­ви­те­лей пей­заж­ной жи­во­пи­си позд­них пе­ре­движ­ни­ков . В 1893-1916 годах не­од­но­крат­но по­се­щал стра­ны Ев­ро­пы и Ближ­не­го Вос­то­ка.

Соз­дал свыше 1000 этю­дов и около 400 кар­тин; под влия­ни­ем французской им­прес­сио­низ­ма ис­поль­зо­вал ме­тод пле­нэр­ной жи­во­пи­си. От ли­рических пей­за­жей не­боль­шо­го раз­ме­ра («Зи­ма», 1884 год, Государственная Третьяковская галерея; «Вес­на», 1885 год, Государственный Русский музей) в 1890-х годах пе­ре­шёл к круп­но­фор­мат­ным эпическим по­лот­нам («На Вол­ге», 1892 год, Государственная Третьяковская галерея; «Ро­ди­на», 1903-1905 годы, Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств, Омск); наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние - «При­тих­ло» (1890 год, Государственный Русский музей; ва­ри­ан­ты в Государственной Третьяковской галереи и других му­зе­ях).

Литературно-фи­лософский под­текст луч­ших пей­за­жей Дубовского сбли­жа­ет его с И. И. Ле­ви­та­ном. Пи­сал так­же ма­ри­ны («Оке­ан», 1898-1899 годы; «Мо­ре», 1912 год, Му­зей дон­ско­го ка­за­че­ст­ва, Но­во­чер­касск) и горные пей­за­жи («На­бе­реж­ная Не­вы ве­че­ром», 1898 год, «Мо­с­ков­ский Кремль», 1902 год, оба - Государственный Русский музей). Ис­пол­нял ак­ва­ре­ли и ил­лю­ст­ра­ции (для юби­лей­но­го из­да­ния со­чи­не­ний М. Ю. Лер­мон­то­ва, тома 1-2, 1889-1891 годы). Пре­по­да­вал в пе­тербургской Академии художеств с 1909 года (профессор с 1911 года). За­ве­щал род­но­му го­ро­ду кол­лек­цию про­из­ве­де­ний русских ху­дож­ни­ков, в том числе мно­го сво­их ра­бот (ны­не - в Му­зее дон­ско­го ка­за­че­ст­ва, Но­во­чер­касск).