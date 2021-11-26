ДЭРДМЕНД
ДЭРДМЕНД (настоящее имя и фамилия Закир (Мухамметзакир) Мухамметсадык улы Рамиев) - татарский поэт, издатель, общественный деятель.
Из семьи золотопромышленника. Учился в медресе в городе Орск. В 1880-1884 годах жил в Стамбуле, где изучал русский и турецкий языки, издательское дело.
Совместно с братом издавал в Оренбурге газету «Время» («Вакыт», 1906-1918 годы) и журнал «Совет» («Шура», 1908-1910 годы), на страницах которых печатались Г. Тукай, М. Гафури и другие. Был депутатом первой Государственной думы (1906 год). Занимался благотворительностью. Владел 20 золотыми приисками, которые после Октябрьской революции 1917 года добровольно передал государству.
Печатал стихи в периодических изданиях (1903-1913 годы); позднее продолжал писать стихи, но нигде их не публиковал. Дэрдменд - классик татарской поэзии, обновивший её образно-стилевой строй, метрику и строфику; его произведения, сочетающие традиции восточной философской лирики (Рудаки, Омар Хайям) и западно-европейской поэзии (прежде всего романтической и символистской), отличаются углублённым субъективизмом, обострённым вниманием к внутренней душевной жизни при неизменном изяществе формы. Среди известных стихотворений Дэрдменда.: «Обращение к перу» («Калəмгə хитаб»), «Корабль» («Караб»), «Жизнь» («Хаят»). Стихи Дэрдменда переводились на русский язык.
Сочинения:
Агарган кыл. Казань, 1999.