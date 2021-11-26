ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА

Великая русская поэтесса. Представительница Серебряного века.

Семья. Детство

Отец – Иван Владимирович Цветаев , филолог и искусствовед, профессор Московского университета , директор Румянцевского музея. Мать – Мария Александровна, в девичестве Мейн, пианистка. У Марины Ивановны были сестры Анастасия и Валерия, брат Андрей (двое последних – дети отца от первого брака).

С раннего детства Цветаева писала стихи. С 1899 по 1902 год училась игре на фортепьяно в Музыкальном Общедоступном училище В.Ю. Зограф-Плаксиной. С 1901 по 1902 год маленькая Марина – ученица Четвертой женской гимназии. В 1902 году вся семья отправилась в Италию, так как у девочки был выявлен туберкулез. Свое образование она продолжила в Швейцарии – в пансионе сестер Лаказ (1903-1904), и в Германии – в пансионе сестер Бринкман (1904-1905).

В 1905 году семья обосновалась в Ялте, затем переехав в Тарусу. Здесь в 1906 году умерла мать будущей поэтессы. В 1906-1908 годах Марина сменила несколько гимназий, в итоге оказавшись в частной гимназии М.Т. Брюхоненко, из которой выпустилась в 1910 году. Летом 1909 года побывала во Франции, успев пройти курс по старофранцузской литературе в университете Парижа.

Начало творчества

Тогда же Марина Ивановна начала участвовать в собраниях символистов в Москве, а осенью 1910 года уже выпустила свой первый стихотворный сборник «Вечерний альбом». Его заметили известные поэты Н.С. Гумилев , В.Я. Брюсов , М.А. Волошин .

С последним она познакомилась в том же году, в 1911-м побывала в его коктебельском «Доме поэтов». Тогда же в Крыму встретилась с будущим мужем литератором Сергеем Эфроном. В начале 1912 года они поженились, в сентябре на свет появилась их дочь Ариадна.

В 1912-1913 годах выходят два сборника Цветаевой – «Волшебный фонарь» и «Из двух книг».

Лето 1916 года она провела в гостях у сестры в Александрове, где писала стихи (этот период получил название «Александровского лета Марины Цветаевой»).

Революция и гражданская война

В 1917 году у Цветаевой родилась дочь Ирина, которая скончалась от голода в 1920 году. В гражданскую муж Сергей ушел воевать на стороне белых, Марина же осталась в Москве. В это время она работала в различных госструктурах, например, в театральном отделе Народного комиссариата просвещения. Сама же поэтесса сочувствовала Белому движению , что отразилось в ее цикле «Лебединый стан». Тогда же она создала поэмы «На красном коне», «Царь-девица». С 1921 года выступала публично с чтением своих стихов. Летом получила письмо от мужа, который уже находился в Праге, и начала подготовку к отъезду из России. В 1922 году свет увидели ее сборники «Версты» и «Разлука» (последний – уже в Германии).

В эмиграции

С 1922 по 1925 год Марина Ивановна жила около Праги. Здесь она создала «Поэму Горы» и «Поэму Конца», написанные в честь ее возлюбленного Константина Родзевича. В 1925 году у супругов родился сын Георгий, после чего все они уехали в Париж. Здесь жизнь была непростой, так как Сергей Эфрон подвергался обвинениям в сотрудничестве с НКВД. Сама Марина в этот период принимала участие в выходе журнала «Версты» (1926-1928), переписывалась с Б.Л. Пастернаком и Р.М. Рильке. В 1928 году был опубликован сборник поэтессы «После России» с произведениями 1922-1925 годов. В 1930 году родился стихотворный цикл, посвященный погибшему В.В. Маяковскому .

В 1930-е годы в основном занималась прозой, тогда появились «Живое о живом» (1933), «Дом у старого Пимена» (1934), «Пленный дух» (1934), «Мать и музыка» (1935), «Нездешний вечер» (1936), «Мой Пушкин» (1937), «Повесть о Сонечке» (1938). Однако творчество не приносило денег, Цветаева с семьей были на грани нищеты. Некоторую помощь поэтессе оказывала знаменитая меценатша княжна Саломея Андроникова. К бедности примешивалась и ностальгия по родине, однако возвращаться туда, в отличие от мужа, Марина Ивановна не спешила, считая, что возвращаться некуда.

Снова на родине. Смерть

В 1937 году муж и дочь все-таки уехали в СССР, в 1939-м вслед за ними отправилась и Цветаева. Однако ничего хорошего здесь семью не ждало: летом и осенью были арестованы Сергей Эфрон и Ариадна. Через два года Эфрон был расстрелян, дочери же поэтессы предстояло на 15 лет лишиться свободы (она получила реабилитацию в 1955 году).

В этот период Марина Ивановна жила на даче в Болшеве, занималась переводами. С началом Великой Отечественной войны она с сыном уехала в эвакуацию в Елабугу.

31 августа 1941 года Марина Цветаева покончила жизнь самоубийством, повесившись в доме, в котором некоторое время жила с сыном. Она оставила три предсмертные записки. Похоронена на Петропавловском кладбище в Елабуге. Точное местонахождение могилы неизвестно.

В 1990 году патриарх Алексий II благословил отпеть Марину Цветаеву по православному обряду, несмотря на то, что она являлась самоубийцей.