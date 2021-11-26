БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский поэт, прозаик, публицист, переводчик, яркий представитель русского символизма. Произведения Блока стали классикой русской литературы.

Родился в семье профессора Варшавского университета А.Л. Блока (1852-1909) и А.А. Кублицкой-Пиоттух (1860-1923; урожденная Бекетова, после разрыва с А.Л. Блоком в 1889 году вышла замуж за Ф.Ф. Кублицкого-Пиоттуха). Провёл детство в доме деда, известного биолога А.Н. Бекетова. Учился в 9-й петербургской гимназии (1891-1898), на юридическом (1898-1901) и философском (1901-1906) факультетах Санкт-Петербургского университета. Сочинял стихи с 5-7 лет, издавал домашний рукописный журнал «Вестник» (1894-1897). Летом 1898 года состоялось знакомство с будущей женой – Л.Д. Менделеевой (1881-1939). В 1901-1902 годах пишет более 800 стихотворений, однако дебютирует в печати лишь в 1903 году в журнале Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус «Новый путь» (№ 3; стихотворный цикл «Из посвящений»). В альманахе «Северные цветы» появляется цикл «Стихи о Прекрасной Даме» (1903. Кн. 3; отд. изд. М., 1905), в котором мотив романтически-рыцарского служения Даме соединялся с идеями В.С. Соловьёва о грядущем явлении Вечной Женственности и земным чувством любви-страсти. «Стихи о Прекрасной Даме» рассматриваются как наиболее яркое явление т.н. «младшего символизма». В 1903-1904 годах Блок знакомится с А. Белым , В.Я. Брюсовым , К.Д. Бальмонтом и другими символистами.

В 1907 году выходит сборник «Нечаянная радость» (М., 1907). Критика отметила возросшее поэтическое мастерство Блока и его отход от мистики В.С. Соловьёва. На это время приходится серьёзный внутренний поиск поэта и разрыв многих прежних связей: практически прекращается общение с Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус, в 1906 году происходит конфликт с А. Белым (в 1907 году Белый вызовет его на дуэль, которая, однако, не состоится). В то же время Блок принимает участие в литературно-художественных «средах» в доме Вячеслава Иванова, увлекается вошедшим в моду «мистическим анархизмом», сотрудничает в альманахе «Факелы» Г.И. Чулкова (1906-1908). Зимой 1906-1907 годов Блок переживает увлечение актрисой Н.Н. Волоховой, которой посвящены сборник «Снежная маска» (СПб., 1907) и цикл «Фаина» (1906-1908). В 1907-1908 годах Блок обращается к литературной критике и публицистике: ведёт отдел литературной критики в журнале «Золотое руно», критикует символизм («Вопросы, вопросы и вопросы» // Золотое руно. 1908. № 11-12), размышляет о роли интеллигенции в России (чтение доклада «Россия и интеллигенция» в Петербургском Религиозно-философском обществе 13 ноября 1908 года). Выходят книга стихов «Земля в снегу» (М., 1908), циклы «Вольные мысли» (Факелы. Кн. 3. СПб., 1908), «На поле Куликовом» (Шиповник. Кн. 10. СПб., 1909). В статьях и стихотворениях этого времени отразилось трагическое мироощущение поэта, предчувствие надвигающихся катаклизмов.

В 1909-1910 годах Блок переживает смерть отца и приёмного сына, сочиняет стихотворный цикл «Итальянские стихи», возвращается к символизму (ст. «О современном состоянии русского символизма» // Аполлон. 1910. № 8). В 1910-1911 годах работает над циклом «Ночные часы» (М., 1911), пишет ряд произведений, которые позднее войдут в циклы «Страшный мир», «Возмездие», «Арфы и скрипки», «Ямбы». Выходит 1-е «Собрание стихотворений» Блока (М., 1911-12. Т. 1-3). В начале 1912 года он переживает духовный подъём, пытается сотрудничать с газетами «Русская молва» и «Русское слово», книгоиздательством «Сирин». В 1913 году пишет книги стихов для детей «Круглый год» и «Сказки», вынашивает идеи статей по вопросам воспитания. Работает над поэмой «Возмездие» (незаверш., 1917-1921), в которой планировал нарисовать историю трех поколений одной семьи с 1870-х годов до 1905 года. Работа над сценарием балета на музыку А.К. Глазунова превращается сначала в либретто оперы, а затем приводит к созданию драмы «Роза и Крест» (СПб., 1913). Переживая увлечение певицей Л.А. Андреевой-Дельмас, Блок посвящает ей цикл «Кармен» (1914) и поэму «Соловьиный сад» (Русское слово. 1915. 25.12.1915). В годы Первой мировой войны работает над составлением сборника стихотворений А. Григорьева , переводами армянских, латышских, финских поэтов. 7(20) июля 1916 года призван в армию, зачислен табельщиком 13-й инженерно-строительной дружины Земгора. Служил на строительстве дорог и военных укреплений.

После Февральской революции 1917 года Блок участвует в деятельности Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений царского правительства (редактор стенографических отчётов). Деятельность комиссии обобщена в статье «Последние дни старого режима» (1918) и книге «Последние дни императорской власти» (посмертно, Пг., 1921). Положительно отнёсся к Октябрьской революции , считая, что она ведёт человечество к неведомым, но прекрасным целям. Поэмы «Скифы» (Знамя труда. 1918. 7(20) февраля) и «Двенадцать» (там же. 1918. 18 февраля (3 марта)) и статья «Интеллигенция и революция» (там же. 1918. 19 января) были встречены резкой критикой представителей творческой интеллигенции, не принявшей революцию. В то же время левая критика говорила о «чуждости» поэмы «Двенадцать» большевистским представлениям о революции.

В 1918 году Блок работает в Государственной комиссии по изданию классиков русской литературы и Репертуарной секции Театрального отдела Наркомпроса, сотрудничает с издательством «Всемирная литература». С 1919 года – в дирекции Большого драматического театра, член Вольной философской ассоциации (Вольфилы), с лета 1920 года – председатель петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов. С января 1918 года Блок почти не пишет лирических стихотворений, в 1920-1921 годах пребывает в глубокой депрессии и творческом кризисе, переживает разлад с действительностью. Скончался 7 августа 1921 года от воспаления сердечных клапанов, протекавшего на фоне нервного истощения и психического расстройства. Похоронен на Смоленском кладбище, в 1944 году прах поэта перенесён на Волково кладбище (Литераторские мостки).

Сочинения:

Собр. соч. Т. 1-8. М.-Л., 1960-1963.

Дневник А.А. Блока. В 2 т. Л., 1928.

Записные книжки. 1901-1920. М., 1965.

Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. М., 1997.