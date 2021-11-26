БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН

БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН - русский поэт конца XIX-начала XX веков.

Сын кре­сть­я­ни­на , учил­ся в Ки­ев­ской во­ен­но-фельд­шер­ской шко­ле, за­тем в Санкт-Пе­тербургском университете .

Ран­ние сти­хи (пуб­ли­ко­ва­лись с 1899 года) - вер­но­под­дан­ни­че­ские и ли­ри­ко-ро­ман­ти­че­ские, с 1909 года - на­род­ни­че­ские , па­те­ти­че­ски-гра­ж­дан­ские, с 1911 года - боль­ше­ви­ст­ские, аги­та­ци­он­но-са­ти­ри­че­ские.

С 1912 года член РСДРП . В 1914-1915 годах на фрон­те. С 1917 года по­сто­ян­ный со­труд­ник боль­ше­ви­ст­ской пе­ча­ти, в 1918-1920 годах ез­дил по фрон­там Гражданской вой­ны ; его сти­хи пе­ча­та­лись в лис­тов­ках и аги­тационных бро­шю­рах ог­ром­ны­ми ти­ра­жа­ми.

В 1920-е годы фель­е­то­нист «Прав­ды» , где поч­ти еже­днев­но пуб­ли­ко­вал сти­хи на зло­бо­днев­ные те­мы: о ме­ж­ду­народном по­ло­же­нии, смыч­ке го­ро­да с де­рев­ней, но­вом бы­те, борь­бе с ре­ли­ги­ей, кол­лек­ти­ви­за­ции и пр.

Не­обы­чай­но пло­до­ви­тый, им­про­ви­зи­ро­вав­ший сти­хи на пи­шу­щей ма­шин­ке, он поль­зо­вал­ся ис­клю­чительной по­пу­ляр­но­стью у на­чи­наю­щих, толь­ко что ос­во­ив­ших гра­мо­ту чи­та­те­лей.

Его об­раз­цы - И.А. Кры­лов, Н.А. Не­кра­сов , хре­сто­ма­тий­ные сти­хи русских клас­си­ков, народный лу­бок; его стиль - афо­ри­сти­че­ские, сра­зу за­по­ми­наю­щие­ся строч­ки, пре­дель­но про­стой язык, тра­диционный на­бор лег­ко­по­нят­ных об­ра­зов и при­выч­ных жан­ров (бас­ня, пес­ня); ин­то­на­ция пря­мо­го раз­го­во­ра с чи­та­те­лем, юмор ско­рее доб­ро­душ­ный, чем злой; раз­го­вор­ный стих - ба­сен­ный или фольк­лор­ный ; за­ме­ча­тель­но тон­кий слух (клас­си­че­ская точ­ность рифм - уни­каль­ная в XX веке).

От литературных спо­ров дер­жал­ся в сто­ро­не; по­пыт­ка объ­я­вить его уни­вер­саль­ным об­раз­цом для советской литературы («одемь­я­ни­ва­ние ли­те­ра­ту­ры», ло­зунг РАППа 1930 года) не уда­лась.

В 1930-е годы, ко­гда но­вый, ста­лин­ский партийный курс по­тре­бо­вал па­фо­са вме­сто са­ти­ры и национального идеа­ла вме­сто клас­со­во­го, по­ло­же­ние Бедного ста­ло зыб­ким: в 1930 году его осу­ж­да­ют за очер­нение со­вре­мен­но­сти в стихотворении «Сле­зай с печ­ки» (1930 год) и др., в 1936 году - за очер­не­ние русского про­шло­го в либ­рет­то опе­ры «Бо­га­ты­ри» (1936 год), в 1938 году он ис­клю­чён из пар­тии, не пе­ча­та­ет­ся, жи­вёт под уг­ро­зой аре­ста.

Толь­ко с на­ча­лом Великой Отечественной войны он до­би­ва­ет­ся дос­ту­па в пе­чать, с преж­ней энер­ги­ей пи­шет га­зет­ные сти­хи.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 8 т. М., 1963-1965.