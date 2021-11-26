ЖУКОВСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЖУКОВСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец и сценограф.
Сын В.А. Жуковского. Учился у своего дяди, Е.Е. Рейтерна. Жил в Москве; большую часть жизни работал за границей (в Италии в 1861-1866 годах, во Франции в 1876-1879 годах, в Германии в 1879-1890 годах и с начала 1900-х годов), где сблизился с Ф. фон Ленбахом и А. Бёклином (пользовался их советами), также с И.С. Тургеневым и Р. Вагнером. Был членом Московского общества любителей художеств (1869-1896), Общества художников исторической живописи (1896). Писал картины на религиозные и мифологические темы, близкие европейскому символизму и стилистике прерафаэлитов [«Богоматерь над телом Спасителя» («Pietà»; 1867, Музей РАХ, и 1876, ГРМ), «Святое семейство» (изображена семья Р. Вагнера; 1880), «Дафнис и Хлоя» (1889), «Святая Цецилия» (1902; обе - ГРМ)]; портреты (в том числе Р. Вагнера и Козимы Вагнер, оба 1880 года), пейзажи; работал в технике офорта. Участвовал в оформлении мировой премьеры оперы «Парсифаль» Вагнера (1882, Фестшпильхаус, Байрёйт); в разработке проекта памятника императору Александру II для Московского Кремля (1889-1890).
Иллюстрации:
П.В. Жуковский. «Святая Цецилия». 1902. Русский музей (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.