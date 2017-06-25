За что обидели девушку? 150 лет назад знаменитый художник Василий Перов написал известную картину «Приезд гувернантки в купеческий дом»... На чтение: 1 минута

150 лет назад знаменитый художник Василий Перов написал известную картину «Приезд гувернантки в купеческий дом». До сих пор история девушки, попавшей в чужую ей среду, трогает сердца посетителей Третьяковской галереи. Перов достоверно изобразил и характерные детали быта эпохи.

Острый взор живописца Перова

На полотне «Приезд гувернантки в купеческий дом» художник отразил набиравший силу после отмены крепостного права в 1861 году новый типаж – купца и фабриканта, постепенно становившегося новым властителем жизни. Перова волновало столкновение ограниченного мира дельцов с миром униженной русской интеллигенции. В 1865 году художник специально отправился на знаменитую Нижегородскую ярмарку, куда ежегодно съезжались купцы со всех концов империи. Перов внимательно наблюдал за новыми хозяевами жизни, а через год на выставке Академии художеств представил новое полотно о приезде гувернантки. За эту картину, а также за не менее знаменитую «Тройку», Василий Григорьевич получил звание академика живописи.

К купчине толстопузому

Действие картины происходит в реальных интерьерах эпохи: в светлой, чисто убранной комнате с полированной мебелью; на стене её висит портрет одного из предков хозяев дома. Сама же комната контрастирует с тёмными дверными проёмами, как будто обнажающими истинную жизнь купеческого семейства. Центральным персонажем картины выступает худенькая молодая девушка, гувернантка, скромно, но прилично одетая. В её руках мы замечаем ридикюль, из которого она достаёт аттестат на звание домашней учительницы. Её трепетная и изящная, чуть склонённая фигурка находится в резком контрасте с купеческой семьёй, всем составом высыпавшей поглазеть на новую гувернантку.

Девушка действительно бедная и скромная – она не имеет ничего общего с популярными в то же время нигилистками, которые стригли волосы и носили синие очки. Но нужна ли её образованность и порядочность в этом богатом доме? Картина наводит нас на сентиментальные, но грустные размышления.

Особенно тяжёлое ощущение привносит массивная фигура хозяина дома. Широко расставленные ноги и уверенные движения рук, само выражение его лица и глаз, оценивающих девушку как живой товар, обличают в нём настоящего самодура, привыкшего к беспрекословному подчинению. Уверенного в себе купчину вряд ли остановит наличие в доме тучной законной супруги, которая из-за спины мужа смотрит на тоненькую барышню с подозрительностью и враждебностью.

Безысходность

Не отстаёт от отца и франтоватый купеческий сынок, разглядывающий гувернантку с цинично-самодовольной усмешкой. О его наглости, развязности и понимании своей безнаказанности говорит и его поза. Женитьба юного наследника – перспектива далёкая, а познать удовольствия взрослой жизни он не прочь уже сейчас, так что положение гувернантки становится почти безвыходным. Отвергнуть приставания отца и сына она может, но заступиться за девушку в этом доме некому. Маленькая купеческая дочка, ради которой и берут гувернантку, полна испуга и никакого права голоса в этих стенах не имеет.

Оттого-то слуги, выглядывающие из другой двери, так внимательно следят за происходящим: сколько продержится у хозяина очередная воспитательница дочери, которых через этот дом наверняка прошло немало.

Участь девушки с аттестатом домашней учительницы незавидна – с её жизненными принципами она долго в купеческих покоях не задержится, изменив же этим принципам и пойдя навстречу притязаниям хозяев, гувернантка в полном соответствии с ханжескими купеческими нравами обречена на позор и осмеяние. Никакой возможности избежать этих двух крайностей у бедной девушки нет, такова была и некартинная, живая реальность эпохи.

Василию Григорьевичу Перову в образе несчастной гувернантки удалось со всей полнотой отразить тему унижения человеческого достоинства перед сильными мира сего, ярко и понятно для зрителя отразить столкновение душевной тонкости, интеллигентности и образованности с тупым и сытым богатством. История бедной девушки в отличие от костюмов героев Перова не устарела: подобные темы и образы невероятно актуальны и в наше время.

Обложка: В.Г. Перов « Приезд гувернантки в купеческий дом», 1866 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru