ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Великий русский писатель, драматург, публицист. Работал в жанре реализма. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1860). Почетный доктор Оксфордского университета (1879). Почетный член Московского университета (1880).

Семья. Юность. Начало литературной деятельности

Происходил из дворян. Отец – Сергей Николаевич Тургенев, военный. Мать – Варвара Петровна Лутовинова. Брак родителей Тургенева был заключен по расчету и не принес супругам счастья. В 1830 году отец оставил семью, а через четыре года скончался. У Ивана Сергеевича было два брата: старший Николай и младший Сергей. Личная жизнь самого писателя была непростой. Познакомившись с оперной певицей Полиной Виардо в 1843 году, Тургенев практически все время проводил с ее семьей. Даже внебрачная дочь Ивана Сергеевича от белошвейки Авдотьи Ивановой Пелагея, родившаяся в 1842 году, воспитывалась в доме Полины и Луи Виардо. Тургенев большую часть жизни провел в Европе, следуя за Полиной. Он и свою смерть встретил в ее семействе. Интересно, что именно она, а не дочь, была наследницей Ивана Сергеевича. Однако характер отношений великого писателя и великой певицы до сих пор неясен, вопрос о том, были ли они хотя бы какое-то время парой, остается дискуссионным.

Воспитанием детей в семействе Тургеневых занималась мать Варвара Петровна. Она была женщиной очень богатой, образованной и одновременно деспотичной, нередко она била своих детей (в детстве она сама была жертвой жестокого обращения в семье). Любовь к русской литературе, скорее всего, Тургенев унаследовал от матери. Первоначальное образование он получил от иностранных гувернеров.

До 1827 года семья жила в орловском имении Спасское-Лутовиново, после чего поселилась в Москве. В 1822 году Тургеневы путешествовали по Европе. В Москве Иван начал учебу в пансионе Вейденгаммера, после перейдя в пансион И.Ф. Краузе.

В 1833 году он стал студентом Московского университета, поступив на его словесное отделение. Однако вскоре Тургеневы перебрались в столицу, и Ивану пришлось перевестись в Петербургский университет. Здесь он сдружился с Т.Н. Грановским .

В студенческую пору началась литературная деятельность Тургенева. Вначале он пробовал себя в поэзии. В 1834 году создал поэму «Стено», через четыре года несколько стихотворений были опубликованы в «Современнике» . К этому времени за плечами Тургенева было уже больше ста стихов.

Вторая половина 1830-х-1840-е годы

Иван окончил университет в 1836 году, в 1837-м получив степень кандидата. После этого он отправился в Европу. В 1838 году обосновался в Германии, активно посещал Берлинский университет, в котором изучал античную литературу и древние языки. Здесь он сошелся с Николаем Станкевичем, под его влиянием изучал немецкую классическую философию. Ненадолго вернувшись в Россию в 1839-м, Тургенев уже в следующем году опять уезжает в Европу. Будучи западником и противником российских порядков, писатель проживет здесь большую часть жизни.

В 1841 году он вернулся на родину. После экзамена в Петербургском университете в 1842 году стал магистром по греческой и латинской филологии, после чего до 1844 года служил в Министерстве внутренних дел. Тогда же Тургенев сосредоточился на литературном творчестве.

Еще в 1830-1840-е годы он познакомился со многими известными поэтами и писателями, среди которых А.С. Пушкин , В.А. Жуковский , А.В. Кольцов , М.Ю. Лермонтов (его творчество повлияло на поэзию Тургенева), А.А. Фет и др.

В 1843 году В.Г. Белинский опубликовал в «Отечественных записках» поэму Тургенева «Параша», что стало началом дружбы между ними. В том же году появилось знаменитое стихотворение Ивана Сергеевича «В дороге (Утро туманное)», которое, возможно, было написано после встречи с Полиной Виардо. В следующем году появилась антиклерикальная поэма «Поп», полностью вышедшая только за рубежом. 1846 год был отмечен повестями «Бретер» и «Три портрета».

В 1847 году началось тесное сотрудничество Тургенева с «Современником» Н.А. Некрасова . Здесь в 1847-1851 годах печатались его «Записки охотника», в которых автор выступал против крепостного права и которые имели огромных успех уже с первой повести цикла «Хорь и Калиныч».

В 1847 году он вместе с Белинским отправился в Европу. Был свидетелем революционных событий 1848 года в Париже, после чего стал противником революции. В это же время сблизился с Александром Ивановичем Герценом .

1850-1860-е годы

С конца 40-х Тургенев начал уделять значительное внимание драматургии. Беря за образец Шекспира , он пишет пьесы «Где тонко, там и рвется» (1848), «Нахлебник» (1848), «Завтрак у предводителя» (1849), «Холостяк» (1849), «Месяц в деревне» (1850), «Провинциалка» (1851). Постановки пьес с успехом шли на театральной сцене.

В 1850 году умерла мать писателя, из-за чего тот вернулся в Россию, где разделил с братом Николаем наследство. В 1852 году он написал некролог на смерть Н.В. Гоголя , что вызвало некоторые проблемы с властями, на два года лишившими Тургенева права жить в столицах (ссылку он провел в Спасском-Лутовинове). В 1852 году также отдельной книгой вышли «Записки охотника», однако на повторное издание был наложен запрет. В Лутовинове был создан знаменитый рассказ «Муму».

Во второй половине 1850-х-начале 1860-х годов были изданы романы «Рудин» (1856) и «Дворянское гнездо» (1859) в «Современнике», «Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862) в «Русском вестнике».

Во второй половине 50-х Тургенев работал с журналом А.В. Дружинина «Библиотека для чтения», тогда же участвовал в организуемых Дружининым дружеских заседаниях «чернокнижников», в число которых входили сотрудники «Современника». В 1855 году состоялось знакомство Ивана Сергеевича с Львом Николаевичем Толстым .

С началом подготовки крестьянской реформы Тургенев составлял проекты, адресованные императору Александру II . В 1860-е годы писатель также активно сотрудничал с герценовским «Колоколом» , собирая материалы для статей и посредничая между редактором и русскими авторами, однако сам он, в отличие от Герцена, был против излишней критики правительства эпохи Великих реформ .

В 1860 году состоялся разрыв Тургенева с «Современником». Причиной стала статья Николая Добролюбова о романе «Накануне». Либерал Тургенев был против приписываемого критиком роману революционного пафоса. Писатель выдвинул Некрасову ультиматум, который тот решил в пользу Добролюбова.

Вслед за разрывом с Некрасовым в 1861 году последовала ссора Ивана Сергеевича с Толстым, чуть не приведшая к дуэли и испортившая отношения между писателями на долгие годы. Непростыми были отношения Тургенева с Ф.М. Достоевским и И.А. Гончаровым . Впоследствии Федор Михайлович изобразит Тургенева в романе «Бесы» в образе бесталанного писателя Кармазинова. В 1862-1863 годах все напряженнее становилось общение с Герценом, провозгласившим идею русского социализма, чего западник-Тургенев принять не мог. Также осложнялись отношения с другом юности М.А. Бакуниным , ставшим в свое время, по мнению современников, прототипом тургеневского Рудина.

В 1862 году писатель стал участником процесса 32-х, к которому привлекались лица, имевшие связи с «лондонскими пропагандистами». Однако в 1864 году Тургенев был признан невиновным.

С 1863 года Иван Сергеевич жил в Баден-Бадене. Находясь в Европе, он подружился с Чарльзом Диккенсом и Уильямом Теккереем, Виктором Гюго и Жорж Санд, Проспером Мериме и Теофилем Готье , Эмилем Золя и Ги де Мопассаном , Эрнестом Ренаном и Анатолем Франсом и многими другими.

В 1867 году появился роман «Дым», вызвавший неоднозначную реакцию русского общества. С 1868 года Тургенев был сотрудником «Вестника Европы» М.М. Стасюлевича .

1870-1880-е годы

В Европе Тургенев пропагандировал русскую литературу, он помогал ее переводчикам, составлял предисловия к зарубежным изданиям, он сам переводил русских авторов на французский и немецкий языки и, наоборот, европейских авторов – на русский.

В 1877 году вышел роман Тургенева «Новь». В 1878-м Иван Сергеевич был вице-президентом международного литературного конгресса в Париже. В 1879 году стал первым писателем, получившим звание почетного доктора Оксфордского университета. В те же годы он близко сошелся с такими революционными деятелями, как Петр Лавров , Петр Кропоткин и Герман Лопатин . В 1878 году по инициативе Толстого возродилась их дружба с Тургеневым.

В 1880 году Иван Сергеевич участвовал в торжествах по случаю открытия первого памятника Александру Пушкину в Москве.

В конце 1870-х-1880-х годах Тургенев достиг вершины славы и на родине, и за границей. И Россия, и Запад безоговорочно признавали его талант великим.

На родине Иван Сергеевич побывал в последний раз в 1881 году. С 1882 года его все больше стала мучить подагра. В 1883 году он смог опубликовать последнее произведение – «Стихотворения в прозе». Вскоре к подагре присоединились грудная жаба и межреберная невралгия. Для облегчения болей писатель начал прибегать к морфию. В конце лета 1883 года в имении Полины Виардо в Буживале Иван Сергеевич Тургенев скончался. Конкретной причиной смерти стала опухоль в позвоночнике. В Париже прошло масштабное траурное шествие, в котором участвовали видные деятели культуры. В сентябре гроб с покойным прибыл в Петербург, его встречали еще на границе. В Александро-Невской лавре состоялось отпевание, после чего Тургенев был похоронен на Волковом кладбище.