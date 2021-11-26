ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Великий русский писатель, мыслитель, публицист, просветитель. Почётный академик Императорской АН (1900), почетный член Московского Психологического общества (1894). Произведения Толстого – классика русской и мировой литературы.

Детство. Юность

Происходил из старинного дворянского рода, сын Н.И. Толстого (1794-1837, участник Заграничных походов 1813-1814 годов , подполковник) и М.Н. Толстой (урожденной Волконской, 1790-1830). Рано лишился родителей, после смерти отца опекунами были А.И. Остен-Сакен и С.И. Языков. С 1837 года – в Москве. Учился в Казанском университете сначала на философском, затем на юридическом факультетах (1844-1847, не окончил). Проявляет интерес к философии, пишет статьи «Философические замечания на речи Ж.Ж. Руссо», «О цели философии» и др. С марта 1847 года ведёт дневник. В 1847-1849 годах живёт в Ясной Поляне и Москве, занимается самообразованием. В своём имении пытается благоустроить крестьянский быт, но не находит понимания у крестьян. Этот опыт отразится впоследствии в рассказе «Утро помещика» (1856). В 1849 году Толстой сдаёт в Санкт-Петербургском университете 2 кандидатских экзамена из 3, но затем возвращается в Ясную Поляну.

Военная служба

В мае 1851 – январе 1854 годов на Кавказе, в феврале 1852 года зачислен на военную службу ефрейтором 4-го класса в батарейную № 4 батарею 20-й артиллерийской бригады, участвует в Кавказской войне (1817-1864), в сражениях под Мискирь-Юртом, на Качкалыковском хребте. Занимается литературным трудом. Дебют Толстого в печати – повесть «Детство» (Современник. 1852. № 9, под названием «История моего детства»). Военные впечатления получили отражение в рассказе «Набег» (Современник. 1853. № 3). С 1854 года участвует в Крымской войне 1853-1856 годов. Служит при штабе Дунайской армии, с ноября 1854 года – в Крыму. Служит на 4-м бастионе в Севастополе (апрель-май 1855 года). В печати появляются повесть «Отрочество» (Современник. 1854, № 9), а также «Севастопольские рассказы» (Современник. 1855. № 6, 9; 1856. № 1), принесшие Толстому широкую известность.

Педагогическая деятельность в Ясной Поляне

В ноябре-декабре 1855 года в Санкт-Петербурге, где знакомится с И.А. Гончаровым, Н.А. Некрасовым, Ф.И. Тютчевым, А.Ф. Писемским и др. В мае 1856 года передаёт товарищу министра внутренних дел А.И. Левшину записку об освобождении яснополянских крестьян за выкуп. Выходит повесть «Юность» (Современник. 1857. № 1). Избран членом Общества любителей русской словесности (1859). В Ясной Поляне открывает школу для крестьянских детей, в которой сам ведёт занятия. Совершил поездку за границу (июль 1860 – апрель 1861), побывал в Германии, Франции, Швейцарии, Англии, где знакомился с системой народного просвещения. Пишет статьи о народном образовании. В 1861 году открыл 12 крестьянских школ в Крапивенском уезде. Издаёт педагогический журнал «Ясная Поляна» (1862). 6-7 июля 1862 года в отсутствие Толстого в Ясной Поляне проведён обыск в поисках тайной типографии и компрометирующих материалов на преподающих в толстовских школах студентов, школа закрыта. Толстой выразил возмущение в письме на имя императора Александра II .

Женитьба. «Война и мир»

23 сентября 1862 года - женитьба Толстого на Софье Андреевне Берс. Опубликована повесть «Казаки» (Русский вестник. 1863. № 1). В 1856-1863 годах Толстой работает над романом о декабристах, из которого впоследствии возникнет замысел «Войны и мира» (1865-1869). Начало романа-эпопеи «Война и мир» выходит в «Русском вестнике» (1865. № 1, 2) под названием «1805 год». В № 2, 4 за 1866 год – 2-я часть. В марте 1867 года название изменено на «Война и мир». Последний, 6-й том, вышел в декабре 1869 года. В романе ключевую роль играют не внешние события, не исторический фон, а духовная эволюция и нравственные поиски его героев. В историко-философских главах Толстой раскрывает своё понимание законов истории. С его точки зрения, исторические события зависят от совпадения целого ряда причин, которые людям установить не под силу. Подлинно великий человек, по Толстому, не вмешивается в не постижимый разумом ход истории и стремится не мешать её законам.

«Арзамасский ужас». «Анна Каренина»

В сентябре 1869 года во время поездки в Пензенскую губернию в гостинице г. Арзамас Толстой пережил духовный кризис, связанный с внезапно возникшим страхом смерти (т.н. «арзамасский ужас»), ставший преддверием будущего духовного перелома. Впоследствии это событие будет описано в «Записках сумасшедшего».

В 1871-1872 годах работает над «Азбукой», в 1875 году печатает её новый вариант. Собирает материалы для романа об эпохе Петра I. С апреля-мая 1873 года работает над романом «Анна Каренина» (1875-1877). В этом произведении на смену гармонии жизненной целостности приходит осознание дисгармонической обособленности отдельных человеческих судеб. Возвращается к написанию педагогических статей («О народном образовании» // Отечественные записки. 1874. № 9).

Религиозно-философские поиски. «Исповедь». Борьба с голодом 1891-1892 годов

В конце 1870-х – начале 1880-х годов Толстой переживает период религиозно-философских исканий. Пишет статьи «Церковь и государство», «Что можно и чего нельзя делать христианину» (обе 1879), работу «Исповедь» (в 1882 году запрещена к публикации). В 1881 году, после убийства членами «Народной воли» императора Александра II, пишет письмо императору Александру III с просьбой помиловать революционеров. В 1884 году московской духовной цензурой запрещена к публикации книга «В чём моя вера», как содержащая «явно противные духу и учению христианства, явно разрушающие начала нравственного учения его, устройство и тишину Церкви и государства». Вместе с приверженцем толстовского религиозно-философского учения В.Г. Чертковым Толстой организует книгоиздательство «Посредник» для издания книг для народа. В январе 1888 года на сцене впервые поставлена его драма «Власть тьмы» (Париж, «Théâtre libre»). Толстой принимает участие в борьбе с голодом 1891-1892 годов, организовывает сбор пожертвований и бесплатные столовые для голодающих крестьян в Тульской и Рязанской губерниях. Его статья «О голоде» (1891) запрещена цензурой.

1890-е годы. Конфликт с РПЦ

В 1890-х годах за границей публикуются религиозные сочинения Толстого: «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий» (Женева, 1892-1894), «Царство Божие внутри вас» (Берлин, 1894). В 1892 году подписал раздельный акт, по которому отказался от своего недвижимого имущества в пользу жены и детей. В 1895 году выступил в печати против преследований секты духоборов, впоследствии способствовал переселению членов секты в Канаду. Завершает роман «Воскресение» (1899), изданный в России с существенными цензурными изъятиями и полностью опубликованный в том же году в Лондоне. В основе романа повествование о духовном преображении князя Нехлюдова. Одно из наиболее значительных поздних произведений Толстого – повесть «Хаджи-Мурат», над которой писатель работает в 1896-1898 и 1902-1904 годах (опубликована посмертно в 1912 году).

В 1897 году 3-й всероссийский миссионерский съезд признал толстовское религиозное движение сектой, крайне опасной «не только в церковном, но и в политическом отношении». Определением Синода от 20-22 февраля 1901 года засвидетельствовано отпадение Толстого от православной церкви. Одним из поводов стало описание евхаристии в романе «Воскресение», воспринятое как кощунственное.

Последние годы. Бегство

В 1901 году Толстой подписал завещание, в котором просил передать обществу право на издание своих сочинений.

Тяжело переживал революцию 1905-1907 годов, потрясённый эскалацией насилия с обеих противоборствующих сторон. В письме В.В. Стасову заявил, что в революции состоит «в звании, добро- и самовольно принятым на себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа». К манифесту императора Николая II от 17 октября 1905 года о даровании гражданских прав и свобод отнёсся критически. Открыто критиковал чрезвычайные меры борьбы с революцией, используемые правительством П.А. Столыпина. 3 июля 1908 года в печати появилась статья Толстого «Не могу молчать», направленная против смертных казней.

В последние годы жизни Толстой всё чаще задумывается об уходе из семьи. Из-за его дневников и тайного завещания в Ясной Поляне складывается тяжёлая обстановка. Пытаясь привести свой образ жизни в согласие со своими убеждениями, 28 октября 1910 года Толстой тайно уезжает из Ясной Поляны в сопровождении врача Д.П. Маковицкого. Едет в Оптину пустынь, затем планирует отправиться на юг. Из-за болезни вынужден сойти с поезда на станции Астапово Рязанско-Уральской железной дороги. Проводит последние дни в доме начальника станции. 7 ноября 1910 года Толстой скончался от воспаления лёгких. Похоронен, согласно завещанию, в Ясной Поляне, на краю оврага в лесу «Старый заказ».

Значение творчества

Литературное творчество Толстого явилось связующим звеном между традициями русского романа XIX века и литературными тенденциями ХХ века. Толстой соединил в своих произведениях аналитический психологизм со стремлением к широкому и целостному охвату действительности, с сильным и резким обнажением социальных противоречий, борьбой с неправдой и несправедливостью, с желанием постичь законы движения жизни. Отбрасывая литературные штампы, Толстой строит своё искусство лишь на самолично увиденном, понятом и угаданном. Умение передать духовный рост личности, напряжение ищущей мысли органично сочетается в его творчестве с созданием рельефных и запоминающихся характеров, яркими картинами быта, историческими и жанровыми сценами. Об испытанном на себе влиянии Толстого писали многие выдающиеся писатели Европы, Азии и Америки.

Религиозно-философское учение

Религиозно-философское учение Толстого вобрало в себя евангельские заповеди, идеи буддизма и других восточных учений, нравственную философию Канта и Шопенгауэра. Бог рассматривается им как воплощение нравственного принципа. Толстой критиковал христианские церкви за искажение сущности учения Христа, за примирение насилия и его оправдание. Он отрицал Церковь как сакральный институт, также отрицал божественную сущность Христа, которого рассматривал как совершенного человека. В работе «Соединение, перевод и исследование четырёх Евангелий» Толстой предпринял попытку реконструкции жизни и идей Христа. Идея христианского аскетизма в учении Толстого переродилась в идею опрощения – отказ от социальных преимуществ. На первый план в толстовском учении выходят идея непротивления злу насилием и идея социального служения ближним – бедным и обездоленным. На основе учения Толстого сложилось особое религиозное течение – толстовство.

Сочинения:

Полное собрание сочинений. В 10 т. М., 1928-64.