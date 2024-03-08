СУВОРИН, АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Сувóрин, Алексей Сергеевич (?.09.1834, с. Коршево Бобровского уезда Воронежской губ. — 11[24].08.1912, Царское Село) — журналист, издатель. Отец — капитан С. Д. Суворин (из государственных крестьян). Окончил Воронежский кадетский корпус (1851). Получил звание учителя истории и географии (1856), преподавал в Бобровском (с 1856), Воронежском уездном училище (с 1859). С 1858 сотрудничал с провинциальными и столичными журналами. Направлял в московскую газету «Русская речь» «Письма из Воронежа» о женском образовании, народной грамотности, просвещенческой деятельности провинциальной интеллигенции. Публиковался в журналах «Современник», «Отечественные записки» и др. Автор сочинений «История смутного времени» (1862), «Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири» (1863), «Боярин Матвеев» (1864) в серии «Рассказы по русской истории». В декабре 1862 переехал в столицу для работы в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Вел рубрику в «Русском инвалиде»; сотрудничал с «Вестником Европы» (1869–1872), «Биржевыми ведомостями» (1875–1876). Считался журналистом умеренно либеральных взглядов.

Издательская деятельность С. началась с выпуска в 1872 «Русского календаря», собрания сведений о России. В 1876 приобрел газету «Новое время», ставшую крупным ежедневным изданием. Придерживался национально-патриотических взглядов. В газете печатались известные журналисты и писатели, включая Н. С. Лескова и А. П. Чехова. С. принадлежали типография (1877) и книжные магазины в Санкт-Петербурге, Москве (1879) и других городах. В 1871–1912 выпустил около 1,6 тыс. книг общим тиражом 6,5 млн экземпляров. Впервые издал «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1888), исследования по истории России, иллюстрированные «Дрезденскую картинную галерею» Г. Люке (1895–1898), «Историческую портретную галерею» (1885–1891) и др.; популярную серию «Дешевая библиотека» (около 500 книг в 1879–1912). В 1880 основал совместно с С. Н. Шубинским журнал «Исторический вестник» (150 томов к 1917). С 1894 выпускал справочники «Весь Петербург» и «Вся Москва», в 1895–1902 — «Вся Россия». В 1895 открыл собственный «театр Суворина» (Петербургский Малый театр). С 1893 по 1909 С. вел дневник, ставший заметным явлением русской мемуарной литературы. Один из основателей и членов совета «Русского собрания» (1901).

Соч. : Русские замечательные люди. Рассказы. СПб., 1866; В ожидании века XX. Маленькие письма, 1889–1903. М., 2005; Россия превыше всего. М., 2012; Дневник. М., 2015.

Лит .: Глинский Б. Б. Алексей Сергеевич Суворин. СПб., 1912; Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. М., 1998; Телохранитель России: А. С. Суворин в воспоминаниях современников. Воронеж, 2001. А. В. Володько.