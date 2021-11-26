САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА - первая русская консерватория.

Официальное открытие состоялось 8 (20) сентября 1862 года во флигеле домаГригория Демидова на углу Мойки и Демидова переулка (город Санкт-Петербург).

Хронология переименований

1862-1914 годы — Санкт-Петербургская консерватория (СПбК)

1914-1918 годы — Петроградская консерватория (ПгК)

1918-1924 годы — Петроградская государственная консерватория (ПгГК)

1924-1938 годы — Ленинградская государственная консерватория (ЛГК)

1938-1944 годы — Ленинградская Ордена Ленина государственная консерватория (ЛОЛГК)

1944-1991 годы — Ленинградская Ордена Ленина государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова (ЛОЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова)

24.09.1991 года — Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова (СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова)

28.12.2000 года — Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н. А. Римского-Корсакова

10.07.2014 года — Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова