САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ

Писатель-сатирик, журналист. Редактор журнала «Отечественные записки» (1878-1884).

Ранние годы. Семья

Принадлежал к дворянской семье Салтыковых. Отец – Евграф Васильевич, мать – Ольга Михайловна, в девичестве Забелина. В семье было шестеро детей, Михаил был самым младшим из них. Мать будущего писателя была женщиной властной, отношения с ней у Салтыкова-Щедрина были сложными.

Он получил хорошее домашнее образование, благодаря чему в 1836 году смог оказаться в Московском дворянском институте. За успехи в учебе в 1838 году был переведен в Царскосельский лицей . Здесь увлекся поэзией, некоторые его стихи даже попали в «Современник» , однако в более зрелом возрасте Салтыков о них вспоминать не любил. В лицее он часто наказывался за неподобающее поведение. В 1844 году вышел из его стен в чине коллежского секретаря.

Начало государственной службы и творчества. Ссылка

С 1845 года Салтыков-Щедрин начал службу в канцелярии военного министерства, однако большую часть времени уделял литературе. Он любил читать французских социалистов, сочинял свои первые произведения - повести «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848), увидевшие свет на страницах «Отечественных записок». В них уже проявились присущие автору сарказм и ирония по отношению к российской действительности.

За это Салтыков весной 1848 года был отправлен в вятскую ссылку. В Вятке он должен был работать в канцелярии при местном губернском правлении. Здесь он даже продвинулся по службе, став через два года советником правления. Кроме того, Михаил Евграфович занимался в ссылке переводами и даже составил «Краткую историю России». Здесь он познакомился со своей будущей женой Елизаветой Болтиной, дочерью вятского вице-губернатора. Молодые люди поженились летом 1856 года. Отношения в браке складывались непросто, однако супруги прожили вместе всю жизнь. У них было двое детей: дочь Елизавета и сын Константин.

В 1855 году ссылка для Салтыкова закончилась. В следующем году он стал чиновником особых поручений при МВД.

Литература. «Отечественные записки».

Михаил Евграфович продолжил писать. В 1856 году он получил известность за свои «Губернские очерки», выдержавшие несколько изданий. С них, можно сказать, начался жанр обличительной литературы, с издевкой высмеивавшей злоупотребления властей и показывавшей всю неправду русской жизни.

Одновременно с занятием литературной деятельностью Салтыков-Щедрин продвигался по службе: в 1858-1860 годах он был рязанским, а с 1860 по 1862 год тверским вице-губернатором. В это время он писал для разных журналов, больше – для «Современника». Из созданного в этот период были составлены сборники «Невинные рассказы», «Сатиры в прозе». Тогда же в творчестве писателя появляется собирательный образ русского города – город Глупов с его пережитками и косными обывателями.

В 1862 году Михаил Евграфович вышел в отставку и переехал в Москву, замыслив издавать свой журнал. После неудачной попытки он перебрался в Санкт-Петербург, став в 1863 году одним из редакторов «Современника».

Через год писатель возобновил службу. С 1864 по 1868 год он был управляющим казенной палатой сначала в Пензе, затем в Туле и Рязани.

С начала 1868 года стал сотрудником некрасовских «Отечественных записок». Вскоре совсем оставил службу и сосредоточился на журналистике, став одним из руководителей журнала. Его он возглавил в 1878 году, заменив скончавшегося Некрасова . Был редактором «Отечественных записок» до 1884 года, когда журнал был закрыт.

Все, что Салтыков писал в это время, публиковалось в «Записках». Написанное здесь вошло затем в сборники «Признаки времени» и «Письма из провинции» (1870), «История одного города» (1870), «Помпадуры и помпадурши» (1873), «Господа Ташкентцы» (1873), «Дневник провинциала в Петербурге» (1873), «Благонамеренные речи» (1876), «Современная идиллия» (1877-1881), «В среде умеренности и аккуратности» (1878), «Господа Головлевы» (1880), «Круглый год» (1880), «За рубежом» (1880-1881), «Сборник» (1881), «Убежище Монрепо» (1882), «Письма к тетеньке» (1882), «Недоконченные беседы» (1885), «Пошехонские рассказы» (1886).

Помимо того, что вошло в сборники, в «Отечественных записках» появились произведения «Культурные люди» и «Итоги» (1876), «Сказки». Отдельно были изданы «Пестрые письма» (1886), «Мелочи жизни» (1887). В 1890 году, через год после смерти писателя, свет увидела «Пошехонская старина».

Смерть

Неутомимый редактор, Салтыков-Щедрин тяжело переживал запрет «Отечественных записок», который оторвал его от читателей. Несмотря на подорванное здоровье, сатирик продолжал творить до самого конца. Михаил Евграфович скончался весной 1889 года в результате простуды. Был похоронен на Волковом кладбище рядом с Иваном Сергеевичем Тургеневым.