РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОРША

Общедоступный театр в Москве, основанный Ф.А. Коршем в 1882 году. Работал до 1933 года.

Создание и история

Театр Корша был организован на основе убыточного Пушкинского театра Анны Бренко. В 1882 году Фёдор Адамович Корш, юрист и по совместительству драматург, совместно с актерами Модестом Писаревым и Василием Андреевым-Бурлаком основал вместо прежнего театра новый – Русский драматический театр. Через год он стал единственным его владельцем.

Частный театр Корша был общедоступным, со временем он стал одним из крупнейших и популярнейших в первопрестольной. Изначально театр находился в Камергерском переулке, однако в 1885 году он перебрался в здание на Богословском переулке. Оно было возведено в псевдорусском стиле зодчим Михаилом Чичаговым при финансовой поддержке известного предпринимателя и мецената Александра Бахрушина . Здание театра имело отличное техническое оснащение, это касалось как сцены и зрительного зала, так и служебных помещений. Театр Корша стал одним из первых использовать электрическое, а не газовое освещение. Технические новшества применялись и при постановке спектаклей, прежде всего, это касалось декораций.

На премьерном спектакле нового театра, прошедшем 30 августа 1885 года, были показаны сцены из нескольких пьес: «Ревизора» Гоголя, «Горя от ума» Грибоедова , «Доходного места» Островского . Вскоре последовала отдельная постановка грибоедовской пьесы. В ней сыграли такие актеры, как Владимир Давыдов, Александра Яблочкина, Николай Рощин-Инсаров и др.

В основном же, Театр Корша позиционировал себя как комедийный театр, рассчитанный на самую широкую публику, главными в его репертуаре были легкие комедии и фарсы. Здесь ставились произведения таких авторов, как Д. Мансфельд, И. Мясницкий, С. Разсохин и др. В обиход даже вошло такое определение, как «коршевская пьеса».

Все это принесло большую популярность и немалый доход Фёдору Коршу, что, в свою очередь, позволяло ставить и более серьезные вещи. В Театре Корша играли пьесы Генрика Ибсена , Эдмона Ростана, Германа Зудермана. Именно у Корша были впервые поставлены пьесы Антона Чехова , среди них «Иванов» (1887), «Медведь» (1888), «Свадьба» (1902). Первым в Москве Корш показал спектакль «Власть тьмы» по Л.Н. Толстому (1895), за год до этого поставив его же «Плоды просвещения».

Фёдор Адамович изобрел еще один вид спектаклей - утренние. Они шли по более низкой цене, чем вечерние, что привлекало дополнительную публику. Кроме того, каждую неделю в Театре Корша были премьеры, самые успешные из которых входили в постоянный репертуар. С 1890-х ставилась в театре и современная драма, в частности, произведения французских драматургов Викторьена Сарду, Октава Мирбо, Александра Биссона. Корш часто путешествовал по Европе, собирая интересный материал для сцены.

После появления в 1898 году МХТ под руководством Константина Станиславского главные драмы игрались там, что привело к оттоку зрителей из коршевского театра, несмотря на то, что в начале 1900-х здесь продолжали идти серьезные постановки («Сирано де Бержерак» Ростана, «Буря» Шекспира , «Дети Ванюшина» Найденова, «Лес» Островского и др.).

В 1917 году Фёдор Корш продал театр, а сам уехал из Москвы. Тогда же театр превратился в Товарищество артистов, а через год его купил актер Мориц Шлуглейт. В 1920-е театр сменил несколько названий, пока не стал Московским драматическим театром. В 1933 году знаменитый театр был закрыл по постановлению Наркомпроса. Его здание перешло МХАТу. В 1993 году его передали Государственному театру наций. Здесь в 2002 году отмечался 120-летний юбилей Театра Корша, а также 150 лет со дня рождения самого Федора Адамовича. В 2008-2011 годах здание находилось на реконструкции, в 2011 году для зрителей открылась его основная сцена, а через два года – малая.