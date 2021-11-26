ПРЯНИШНИКОВ ИППОЛИТ ПЕТРОВИЧ
ПРЯНИШНИКОВ ИППОЛИТ ПЕТРОВИЧ - российский певец, режиссёр, антрепренёр.
По окончании Морского кадетского корпуса служил во флоте (1867-1871 годы). Пению учился в Санкт-Петербургской консерватории у Дж. Корси и других. (1873-1874 годы), затем - в Италии у Дж. Ронкони и других. (1874 год).
На оперной сцене дебютировал в 1875 году в Милане. Солист Мариинского театра (1878-1886 годы), солист и режиссёр Тифлисского оперного театра (1886-1889 годы). В 1889 организовал Товарищество оперных артистов (до 1892 года работало в Киеве, в 1892-1893 годах в Москве), в котором был солистом и главным режиссёром; поставил оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского (1890 год), «Князь Игорь» А.П. Бородина (1891 год), «Майская ночь» Н.А. Римского-Корсакова (1892 год) и другие.
Среди учеников - Е.К. Катульская, Г.А. Бакланов, H.H. Фигнер.
Автор методического труда «Советы обучающимся пению» (1899 год, 6-е издание, 2013 год).