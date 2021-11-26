ПОМЕРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ
ПОМЕРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ - российский архитектор, академик архитектуры и действительный член петербургской АХ.
Окончил МУЖВЗ (1874) и петерб. АХ (1877). В качестве пенсионера АХ посетил Италию, Францию и Швейцарию (1879-1887). В Палермо выполнил обмеры Палатинской капеллы, впоследствии изданные АХ (1890). Первой постройкой Померанцева стала деревянная Никольская церковь в подмосковном селе Федоскино (1877). Померанцев выиграл конкурс на проект нового здания Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве (осуществлён в 1889-1893 годы, ныне ГУМ): эта работа соединила присущий эпохе пространственный размах и дерзость современной инженерной мысли (остеклённые перекрытия на металлическом каркасе спроектированы инженером В.Г. Шуховым), в ней Померанцев воплотил собственную версию русского стиля, где формы посадского храмостроения Москвы и Ярославля XVIII века обрели монументальность, напоминающую итальянские ренессансные палаццо (не в последнюю очередь благодаря светлой облицовке фасадов). Эта стилистика затем была применена архитектором в церкви Святого Димитрия Солунского в Берёзовке, близ Липецка (1893-1897), где ясно проявилась эклектичность творческого метода Померанцева, сочетавшего элементы древнерусского зодчества с неороманским стилем и неоренессансом. Главный архитектор Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1896), для которой разработал генплан и проекты основных павильонов: Главного, Машинного, Среднеазиатского, Искусств (все - не сохранились); во всех них, кроме последнего, использовались каркасные конструкции Шухова. Период творческого расцвета Померанцева пришёлся на 1890-1900-е годы, причём работы архитектора демонстрируют широту его стилистических поисков, отнюдь не ограниченных рамками русского стиля. К произведениям Померанцева, выполненным в различных исторических стилях, относятся особняк Н.В. Спиридонова в Санкт-Петербурге (1895-1896), Дума и Городской дом в Ростове-на-Дону (1895-1896), здание Синодального училищного совета и школы с церковью Святого Александра Невского в Санкт-Петербурге (1898-1900), церковь Святого Александра Невского в Челябинске (1907). На рубеже XIX-XX веков обратился к формам вошедшего в моду стиля модерн в сооружениях Малого кольца Московской окружной железной дороги (1898-1908, сохранилась частично). По проекту Померанцева (создан на основе плана архитектора И.С. Богомолова) в Софии был возведён грандиозный Александра Невского храм-памятник в неовизантийском стиле. В 1910 году Померанцев создал проект реконструкции Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге (не реализован). Крупнейшим культовым сооружением Померанцева в русском стиле должен был стать спроектированный им совместно с В.М. Васнецовым 9-главый собор Святого Александра Невского на Миусской площади в Москве (храм-памятник освобождению крестьян; строился в 1911-1917 годы, не завершён, разобран в 1950-х годы). Создал совместно со скульптором А.М. Опекушиным памятник императору Александру III у подножия Христа Спасителя храма (1912, не сохранился). Член Московского археологического общества (1890). Преподавал в петербургской АХ (адъюнкт-профессор, 1888 год; профессор-руководитель архитектурного класса, 1892 год; руководитель Высшего художественного училища, 1894 год; ректор, 1899-1900 годы), в МУЖВЗ (1899-1907) и в Училище изящных искусств А.О. Гунста.