ПОМЕРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ

ПОМЕРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ - российский архитектор, академик архитектуры и действительный член петербургской АХ.

Окон­чил МУЖВЗ (1874) и пе­терб. АХ (1877). В ка­че­ст­ве пен­сио­не­ра АХ по­се­тил Ита­лию, Фран­цию и Швей­ца­рию (1879-1887). В Па­лер­мо вы­пол­нил об­ме­ры Па­ла­тин­ской ка­пел­лы, впо­след­ст­вии из­дан­ные АХ (1890). Пер­вой по­строй­кой Померанцева ста­ла де­ревянная Ни­коль­ская церковь в под­мос­ков­ном селе Фе­до­ски­но (1877). Померанцев вы­иг­рал кон­курс на про­ект но­во­го зда­ния Верх­них тор­го­вых ря­дов на Крас­ной площади в Мо­ск­ве (осу­ще­ст­в­лён в 1889-1893 годы, ны­не ГУМ): эта ра­бо­та со­еди­ни­ла при­су­щий эпо­хе про­стран­ст­вен­ный раз­мах и дер­зость современной инженерной мыс­ли (ос­тек­лён­ные пе­ре­кры­тия на ме­тал­лическом кар­ка­се спро­ек­ти­ро­ва­ны инженером В.Г. Шу­хо­вым), в ней Померанцев во­пло­тил собственную вер­сию рус­ско­го сти­ля, где фор­мы по­сад­ско­го хра­мо­строе­ния Мо­ск­вы и Яро­слав­ля XVIII века об­ре­ли мо­ну­мен­таль­ность, на­по­ми­наю­щую итальянские ре­нес­санс­ные па­лац­цо (не в по­след­нюю оче­редь бла­го­да­ря свет­лой об­ли­цов­ке фа­са­дов). Эта сти­ли­сти­ка за­тем бы­ла при­ме­не­на ар­хи­тек­то­ром в церкви Святого Ди­мит­рия Со­лун­ско­го в Бе­рё­зов­ке, близ Ли­пец­ка (1893-1897), где яс­но про­яви­лась эк­лек­тич­ность творческого ме­то­да Померанцева, со­четав­ше­го эле­мен­ты древнерусского зод­че­ст­ва с нео­ро­ман­ским сти­лем и не­оре­нес­сан­сом. Главный ар­хи­тек­тор Все­российской вы­став­ки в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1896), для ко­то­рой раз­ра­бо­тал ген­план и про­ек­ты основных па­виль­о­нов: Глав­но­го, Ма­шин­но­го, Сред­не­ази­ат­ско­го, Ис­кусств (все - не сохранились); во всех них, кро­ме по­след­не­го, ис­поль­зо­ва­лись кар­кас­ные кон­ст­рук­ции Шу­хо­ва. Пе­ри­од творческого рас­цве­та Померанцева при­шёл­ся на 1890-1900-е годы, при­чём ра­бо­ты ар­хи­тек­то­ра де­мон­ст­ри­ру­ют ши­ро­ту его сти­ли­стических по­ис­ков, от­нюдь не ог­ра­ни­чен­ных рам­ка­ми русского сти­ля. К про­из­ве­де­ни­ям Померанцева, вы­пол­нен­ным в различных ис­то­ри­че­ских сти­лях, от­но­сят­ся особ­няк Н.В. Спи­ри­до­но­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1895-1896), Ду­ма и Городской дом в Рос­то­ве-на-До­ну (1895-1896), зда­ние Си­но­даль­но­го учи­лищ­но­го со­ве­та и шко­лы с церковью Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1898-1900), церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Че­ля­бин­ске (1907). На ру­бе­же XIX-XX веков об­ра­тил­ся к фор­мам во­шед­ше­го в мо­ду сти­ля мо­дерн в со­ору­же­ни­ях Ма­ло­го коль­ца Московской ок­руж­ной же­лез­ной до­ро­ги (1898-1908, сохранилась час­тич­но). По про­ек­ту Померанцева (соз­дан на ос­но­ве пла­на архитектора И.С. Бо­го­мо­ло­ва) в Со­фии был воз­ве­дён гран­ди­оз­ный Алек­сан­д­ра Нев­ско­го храм-па­мят­ник в не­ови­зан­тий­ском сти­ле. В 1910 году Померанцев соз­дал про­ект ре­кон­ст­рук­ции Ни­ко­ла­ев­ско­го во­кза­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге (не реа­ли­зо­ван). Круп­ней­шим куль­то­вым со­ору­же­ни­ем Померанцева в рус­ском сти­ле дол­жен был стать спро­ек­ти­ро­ван­ный им совместно с В.М. Вас­не­цо­вым 9-гла­вый со­бор Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го на Ми­ус­ской площади в Мо­ск­ве (храм-па­мят­ник ос­во­бо­ж­де­нию кре­сть­ян; стро­ил­ся в 1911-1917 годы, не за­вер­шён, ра­зо­бран в 1950-х годы). Соз­дал совместно со скульп­то­ром А.М. Опе­ку­ши­ным па­мят­ник императору Алек­сан­д­ру III у под­но­жия Хри­ста Спа­си­те­ля хра­ма (1912, не сохранился). Член Московского ар­хео­ло­гического общества (1890). Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (адъ­юнкт-профессор, 1888 год; профессор-ру­ко­во­ди­тель ар­хитектурного клас­са, 1892 год; ру­ко­во­ди­тель Выс­ше­го ху­дожественного училища, 1894 год; рек­тор, 1899-1900 годы), в МУЖВЗ (1899-1907) и в Училище изящ­ных ис­кусств А.О. Гун­ста.