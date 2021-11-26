ПОЛОНСКИЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
ПОЛОНСКИЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ - русский поэт, прозаик, член-корреспондент АН (1886), действительный статский советник (1876).
Дворянин. Окончил Рязанскую гимназию (1838) и юридический факультет Московского университета (1844). В 1845-1846 годы жил в Одессе; в 1846-1851 годы служил в Тифлисе в канцелярии наместника М.С. Воронцова, одновременно был помощником редактора газеты «Закавказский вестник». С 1851 года в Санкт-Петербурге. В 1857-1858 годы выезжал за границу (Германия, Италия, Франция). В 1859-1860 годы редактировал журнал «Русское слово». В 1860-1896 годы служил в Комитете иностранной цензуры.
Началом своей литературной деятельности Полонский считал 1837 год, когда поднёс приветственное стихотворение будущему императору Александру II и заслужил похвалу В.А. Жуковского. Дебютировал в печати в 1840 году. В 1844 году в Москве вышел его первый поэтический сборник «Гаммы», в 1846 году в Одессе - сборник «Стихотворения 1845 года», в Тифлисе - сборники «Сазандар» (1849) и «Несколько стихотворений» (1851). Итог своей ранней лирике Полонский подвёл в сборниках «Стихотворения» (1855 год; 1859 год; оба изданы в Санкт-Петербурге), которые были одобрены критикой и принесли ему широкую известность. Полонский воспринимался как преемник поэтов пушкинской поры, виртуозно владевший стихотворной техникой, внимательный к предметным деталям и тонкостям душевных переживаний. Особенный успех имели характерные для Полонского стихотворения романсного типа с едва намеченным лирическим сюжетом («Дорога», 1842 год; «Зимний путь», 1844 год; «Затворница», 1847 год; «Песня цыганки», 1853 год; «Колокольчик», 1854 год) и «грузинские» стихотворения с экзотическими для русской публики реалиями («Не жди», «После праздника», оба 1849 год; «Тамара и певец её Шота Руставель», 1851 год, и другие). Большое место в лирике Полонского занимают романтические мотивы: («Пришли и стали тени ночи…», 1844 год; «Качка в бурю», 1850 год; «Старый сазандар», 1855 год; «На корабле», 1856 год; «Сны», 1856-1859 годы).
В 1860-1870-х годах Полонский подвергался нападкам за мелкость тем и неясность гражданской позиции; критика противопоставляла его Н.А. Некрасову, зачисляя в ряды приверженцев «чистого искусства», хотя Полонский не избегал гражданской тематики (его стихотворение «Узница» (1878) - отклик на суд над В.И. Засулич), придерживался умеренно либеральных взглядов и печатался в журналах различной направленности. Своё мнение об отношении поэзии к общественной жизни Полонский выразил в программных стихотворениях «Для немногих» (1860), «Одному из усталых» (1863), «Поэту-гражданину» (1864), «В альбом Ш.» (1871). В поздних поэтических сборниках - «Оттиски» (1866), «Снопы» (1871), «Озими» (часть 1-2, 1876 год), «На закате» (1881) и «Вечерний звон» (1890) - наряду с чистой лирикой, есть сюжетные стихотворения с острой социальной («Миазм», 1868 год; «Старая няня», 1881 год) и политической проблематикой («На улицах Парижа», 1871 год), а также произведения на легендарно-исторические темы («Казимир Великий», 1874).
Среди поэм Полонского выдающийся успех имела лишь первая - «Кузнечик-музыкант» (1859), «шутка в виде поэмы», в которой аллегорически представлено положение артиста в великосветском обществе. Интерес представляют отчасти автобиографический роман в стихах «Свежее преданье» (1861-1862 годы, не окончен), поэма «Келиот» (1874) о войне греков за независимость от турок, а также поэмы «Больной писатель» (1860), «Братья» (1866-1870, не окончена), «Мими» (1873), «Мечтатель. Юноша 30-х годов XIX столетия» (1893) и сатирическая поэма «Собаки» (1892). Полонскому принадлежат также две стихотворные драмы: «Дареджана, царица Имеретинская» (1852) из истории Грузии XVII века и «Разлад» (1864) о Польском восстании 1863-1864 годов.
Наиболее значительные прозаические сочинения - романы «Признания Сергея Чалыгина» (1867 год, не окончен), в котором глазами ребёнка показана эпоха декабристов, и «Женитьба Атуева» (1869) о возвращении «нигилиста» к обычной жизни. Автор романов «Дешёвый город» (1879), «Крутые горки» (1880-1881), «Нечаянно» (1886), сборник «Повести и рассказы» (часть 1-2, 1896 год); книга воспоминаний «Старина и моё детство» (1890), «Мои студенческие воспоминания» (1898), мемуарного очерка «И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину» (1884). Из писателей Полонский теснее всего был связан с А.А. Фетом и А.Н. Майковым; в последние годы Полонский поддерживал дружеские отношения с А.П. Чеховым. Как поэт Полонский предвосхитил некоторые открытия символистов, непосредственное влияние оказал на А.А. Блока.
Сочинения:
Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1885-1886;
Полн. собр. стихотворений: В 5 т. СПб., 1896;
Стихотворенья и поэмы / Ред. и прим. Б.М. Эйхенбаума. Л., 1935;
Стихотворения / Вступ. ст., подгот. текста и прим. Б.М. Эйхенбаума. Л., 1954;
Лирика. Проза. М., 1984;
Сочинения: В 2 т. / Вступ. ст. и коммент. И.Б. Мушиной. М., 1986;
Проза. М., 1988;
Лирика. М., 1990.