ПОЛЕТИКА
ПОЛЕТИКА - российский предприниматель, издатель и публицист; подполковник Корпуса горных инженеров (1855).
Дворянин. Окончил Институт Корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге (1841). Служил по ведомству Департамента горных и соляных дел на Алтае: в рудопоисковой партии (с 1842); приисковый пристав Змеиногорского завода (1850-1853), управляющий Змеиногорским заводом и рудниками в Алтайском горном округе (с 1853). С 1856 года в отставке. В 1857 году в Санкт-Петербурге вместе с генерал-майором Корпуса горных инженеров П.Ф. Семянниковым (1821-1874) приобрёл чугунолитейный завод Томсона (с 1864 года Невский литейный и механический завод). В 1863-1864 годы компаньоны расширили и переоборудовали завод, по заказам Морского министерства начали выпускать корабельное оборудование и строить военные корабли, приняв участие в создании российского броненосного ВМФ. На Невском заводе были построены одни из первых российских мониторов «Лава» и «Перун» (спущены на воду в 1863 году), броненосная батарея «Кремль» (1865), броненосные фрегаты «Адмирал Спиридов», «Адмирал Чичагов» (1868) и «Минин» (1869), броненосный крейсер «Генерал-адмирал» (1873) и другие. Начат также выпуск паровозов для казённых железных дорог (82 в 1875 году, 120 в 1880 году). Полетика - один из учредителей Русского общества механических и горных заводов (1870). В 1888 году из-за резкого сокращения заказов на паровозы общество было признано несостоятельным (с 1891 года Невский завод принадлежал Московскому товариществу Невского механического завода; ныне ЗАО «Невский завод», производство промышленных газовых и паровых турбин, компрессоров и нагнетателей). Полетика - один из основателей (1872) и директор-распорядитель Северного общества страхования и склада товаров с выдачей варрантов.
Участник создания (1867) и вице-председатель (1868-1875), затем член комитета Общества для содействия русской промышленности и торговле. Совладелец (с 1874), издатель (с 1875) и редактор (с 1876) газета «Биржевые ведомости» (в 1879-1881 годы «Молва»). Гласный Санкт-Петербургской городской думы (1877-1880). В печати, лекциях и частых публичных выступлениях требовал от правительства проведения политики протекционизма как средства поддержки российской промышленности, ускоренной колонизации и хозяйственного освоения Сибири.
Сочинения:
О железной промышленности в России: Публичные лекции. СПб., 1864;
По поводу «Экономических провалов»: Письмо В.А. Полетики к В.А. Кокореву // Русский архив. 1887. Кн. 2.