ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА - российский график, живописец, мастер декоративно-прикладного искусства.
Из рода Поленовых, сестра В.Д. Поленова. Брала уроки рисования и акварельной живописи у П.П. Чистякова (с 1859), И.Н. Крамского (с 1864), училась в мастерской Ш. Шаплена в Париже (1869-1870), затем в Санкт-Петербурге - в частной мастерской Чистякова (1870-1877 годы, с перерывами) и в Рисовальной школе ОПХ (1878-1880 годы; окончила по классу керамики и акварели; в 1881-1882 годы там же руководила классом керамики); стажировалась в мастерской керамиста Е.А. Егорова в Париже (1880). В 1882 году переехала в Москву. Участница Абрамцевского художественного кружка (с 1882). Под влиянием В.М. Васнецова и идей зарождающегося национально-романтического движения в России обратилась к изучению русской старины и народного искусства. С 1885 году художественный руководитель столярно-резчицкой мастерской в Абрамцеве, где копировались народные орнаменты и на их основе в мебели и предметах быта разрабатывались новые декоративные решения, имевшие значение для формирования отеческого варианта стиля модерн и неорусского стиля; занималась также росписью по фарфору. Участница выставок Московского общества любителей художеств (с 1882), ТПХВ (с 1889), Московского товарищества художников (1896 год; член-учредитель), объединения «Мир искусства» (1899 и 1900 - посмертно).
Исполняла акварельные пейзажи средней полосы России, близкие поэтике символизма («У опушки леса. Купальницы», 1885 год, Историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»; «Старый сад. Заросли», 1887 год, ГРМ), также эскизы для декоративных панно («Жар-птица», 1896 год, и другие), вышивок, обоев и другого. Среди живописных произведений - жанровые и исторические картины («Иконописная XVI столетия», 1887 год, ГТГ; «Князь Борис перед убиением», около 1896 года, ГРМ), пейзажи («Крыши в дождь», пастель, середина 1890-х годов, ГТГ). В иллюстрациях к русским сказкам (карандаш, акварель; ГРМ, музей «Абрамцево» и другие собрания) Поленова использовала мотивы народного орнамента - крестьянских вышивок, росписей, резьбы по дереву. В ранних иллюстрациях (к сказкам «Белая уточка» и «Война грибов», конец 1880-х годов) поиски декоративной выразительности соединялись ещё со станковыми в своей основе пейзажами, в более поздних (на основе «костромского цикла» зарисовок, собирания устного фольклора) художница стремилась к созданию сказочного, фантастического пространства, осмысливая книгу как цельный художественный организм и используя приёмы и стилистику модерна.