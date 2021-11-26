ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик, сце­но­граф, ком­по­зи­тор; ака­де­мик (1876), профессор (1892), действительный член (1893) пе­тербургской АХ (в 1905 году вы­шел из со­ста­ва АХ в знак про­тес­та про­тив рас­стре­ла де­мон­ст­ра­ции 9.1.1905 года), народный художник Рес­пуб­ли­ки (1926).

Из ро­да По­ле­но­вых , пра­внук Н.А. Льво­ва, брат Е.Д. По­ле­но­вой. В 1859-1861 годы брал уро­ки жи­во­пи­си и ри­со­ва­ния у П.П. Чи­стя­ко­ва и Ф.И. Иор­да­на, в 1864 году - у И.Н. Крам­ско­го. Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом и юри­дическом фа­куль­те­тах Санкт-Пе­тербургского университета (1863-1872), од­но­вре­мен­но в пе­тербургской АХ (воль­но­слу­ша­тель, 1863-1871 годы) у П.В. Ба­си­на, Ф.А. Бру­ни и Т.А. Неф­фа. В 1871 году (од­но­вре­мен­но с И.Е. Ре­пи­ным) за кон­курс­ную ра­бо­ту «Вос­кре­ше­ние до­че­ри Иа­и­ра» (Му­зей РАХ, Санкт-Пе­тер­бург) по­лу­чил боль­шую зо­ло­тую ме­даль. Пен­сио­нер АХ в Ита­лии, Фран­ции и Гер­ма­нии (1872-1876 годы; жил пре­имущественно в Па­ри­же). В 1876 году в со­ста­ве русской доб­ро­вольческой ар­мии уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях Сер­бии и Чер­но­го­рии про­тив турецких войск (сде­лан­ные им за­ри­сов­ки по­слу­жи­ли ил­лю­ст­ра­ция­ми к его «Днев­ни­ку рус­ско­го доб­ро­воль­ца», 1877 год); как ху­дож­ник-кор­рес­пон­дент был на болгарском фрон­те русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годы.

Ран­ние ис­то­ри­ко-бы­то­вые кар­ти­ны Поленова соз­да­ны в ду­хе «бы­то­во­го ака­де­миз­ма» («Пра­во гос­по­ди­на», 1874 год, ГТГ). Под впе­чат­ле­ни­ем от жи­во­пис­цев бар­би­зон­ской шко­лы и пер­вых вы­ста­вок им­прессио­ни­стов в Па­ри­же стал изу­чать про­бле­мы све­то­воз­душ­ной сре­ды (пей­за­жи-этю­ды «Ры­бац­кая лод­ка. Эт­ре­та. Нор­ман­дия», «Ста­рые во­ро­та. Вёль», оба - 1874 года, ГТГ, и другие). По воз­вра­ще­нии в Мо­ск­ву (1877) стал членом ТПХВ (с 1878), Московского общества лю­би­те­лей ху­до­жеств (с 1879), Московского товарищества ху­дож­ни­ков (с 1894), уча­ст­ник Аб­рам­цев­ско­го ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка. В сво­их эле­ги­че­ских, ко­ло­ри­сти­че­ски утон­чён­ных пей­за­жах по­эти­зи­ро­вал «сель­ский ук­лад» жиз­ни ста­рой сто­ли­цы («Мо­с­ков­ский дво­рик», «Ба­буш­кин сад», оба - 1878 года, ГТГ); пи­сал так­же мно­го­численные ви­ды Аб­рам­це­ва. «Ин­тим­ный пей­заж» Поленова стал са­мым ран­ним опы­том в русской жи­во­пи­си об­ра­ще­ния к пле­нэ­ру; он по­вли­ял на фор­ми­ро­ва­ние творческого по­чер­ка мно­гих его уче­ни­ков, так­же ран­не­го В.А. Се­ро­ва. За­ин­те­ре­со­вав­шись народным искусством и русской ис­то­ри­ей, ис­пол­нил ряд на­тур­ных этю­дов древ­ней ар­хи­тек­ту­ры Мо­с­ков­ско­го Крем­ля (1877 год; большая часть в ГТГ). Совместно с В.М. Вас­не­цо­вым соз­дал про­ект аб­рам­цев­ской церкви Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го (1881-1882) - са­мо­го ран­не­го со­ору­же­ния в не­орус­ском сти­ле (смотреть иллюстрации к статье Аб­рам­це­во), на­пи­сал ико­ны «Спас Не­ру­ко­твор­ный», по­ме­щён­ную над вхо­дом в храм, и «Бла­го­ве­ще­ние» (обе 1882) для цар­ских врат, вы­пол­нил эс­ки­зы для цер­ков­ной ут­ва­ри. В Аб­рам­це­ве Поленов впер­вые об­ра­тил­ся к те­ат­ру - уча­ст­во­вал в лю­би­тель­ских спек­так­лях в ка­че­ст­ве ху­дож­ни­ка («Алая ро­за» С.И. Ма­мон­то­ва, 1883 год, и другие), так­же ком­по­зи­тора и ре­жис­сё­ра; ра­бо­тал в ке­ра­мической мас­тер­ской. В Ча­ст­ной рус­ской опе­ре С.И. Ма­мон­то­ва офор­мил спек­так­ли «Фа­уст» Ш. Гу­но (1884), «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» К.В. Глю­ка (1897) и другие, в ко­то­рых пред­вос­хи­тил многие но­ва­ции те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­но­го искусства мас­те­ров«Ми­ра ис­кус­ст­ва».

В 1881-1882 годы Поленов по­се­тил Кон­стан­ти­но­поль, Па­ле­сти­ну, Си­рию и Еги­пет; зи­мой 1883-1884 годов жил в Ри­ме. Ис­пол­нил мно­го­численные пле­нэр­ные этю­ды и на­бро­ски (ГТГ, ГРМ) к мас­штаб­но­му по­лот­ну «Хри­стос и греш­ни­ца (Кто без гре­ха?)» (1888, ГРМ), за­мы­сел ко­то­ро­го воз­ник ещё в 1867 году, а так­же для других кар­тин («На Тиве­ри­ад­ском (Ге­ни­са­рет­ском) озе­ре», 1888 год, ГТГ). Эти­че­ская про­бле­ма­ти­ка кар­ти­ны «Хри­стос и греш­ни­ца», в ко­то­рой по­ка­за­но про­ти­во­стоя­ние тол­пы и Хри­ста, вы­зва­ла го­ря­чие спо­ры со­вре­мен­ни­ков (по тре­бо­ва­нию Си­но­да кар­ти­на ед­ва бы­ла не сня­та с экс­по­зи­ции 15-й пе­ре­движ­ной вы­став­ки, по­сколь­ку Хри­стос изо­бра­жён без ним­ба). В 1899 году Поленов сно­ва от­пра­вил­ся на Ближ­ний Вос­ток с це­лью сбо­ра ма­те­риа­ла для гран­ди­оз­ной фи­лософско еван­гель­ской се­рии «Из жиз­ни Хри­ста» (1890-1900-е годы; свыше 60 кар­тин), ко­то­рую счи­тал «глав­ным де­лом» сво­ей жиз­ни.

В 1890 году Поленов по­стро­ил усадь­бу Бо­рок в Туль­ской губернии, на бе­ре­гу Оки, где воз­вёл по собственным про­ек­там дом, ху­дожественную мас­тер­скую («Аб­бат­ст­во»), церковь Святой Трои­цы в селе Бё­хо­во (1904-1906), соз­дал народный те­атр для кре­сть­ян и других (ны­не усадь­ба пре­вра­ще­на в му­зей; смотреть По­ле­но­во); про­дол­жал пи­сать «пей­за­жи на­строе­ния» («Осень в Аб­рам­це­ве», 1890 год, Государственный ме­мо­ри­аль­ный ис­то­ри­ко-ху­дожественный и при­род­ный му­зей-за­по­вед­ник В.Д. По­ле­но­ва; «Ран­ний снег», 1891 год, ГТГ), близ­кие по ду­ху И.И. Ле­ви­та­ну . В 1914 году в Мо­ск­ве бы­ла уст­рое­на вы­став­ка се­рии кар­тин «Из жиз­ни Хри­ста» для сбо­ра средств в поль­зу ра­нен­ных в 1-й ми­ро­вой вой­не. Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1882-1895); сре­ди уче­ни­ков - Ле­ви­тан, К.А. Ко­ро­вин, А.Я. Го­ло­вин, И.С. Ост­ро­ухов, С.В. Ива­нов, Л.О. Пас­тер­нак, С.А. Ви­но­гра­дов, А.Е. Ар­хи­пов.

Поленов с дет­ст­ва за­ни­мал­ся му­зы­кой. Ув­ле­кал­ся пе­ни­ем кре­сть­ян, за­пи­сы­вал народные пес­ни. На раз­ви­тие его музыкального да­ро­ва­ния су­ще­ст­вен­ное влия­ние ока­за­ли опе­ры Р. Ваг­не­ра (слу­шал их в Гер­ма­нии), об­ще­ние с П. Ви­ар­до-Гар­сия и И.С. Тур­ге­не­вым в Па­ри­же, с С.И. Ма­мон­то­вым и Ф.И. Ша­ля­пи­ным в Мо­ск­ве. В 1906 году в Боль­шом за­ле Московской кон­сер­ва­то­рии си­ла­ми лю­би­те­лей ис­пол­не­на опе­ра Поленова «При­зра­ки Эл­ла­ды» (либретто Ма­мон­то­ва). С 1910 года вёл про­све­тительскую дея­тель­ность в об­лас­ти народного те­ат­ра, был ор­га­ни­за­то­ром и ру­ко­во­ди­те­лем Сек­ции со­дей­ст­вия уст­рой­ст­ву де­ре­вен­ских, фаб­рич­ных и школь­ных те­ат­ров; в 1915-1916 годы по ини­ци­а­ти­ве и эс­ки­зам Поленова архитектор О.О. Шиш­ков­ский воз­вёл на Зоо­ло­ги­че­ской улице в Мо­ск­ве дом для этой Сек­ции (с 1921 года Дом те­ат­раль­но­го про­све­ще­ния имени ака­де­ми­ка В.Д. По­ле­но­ва («Те­ат­раль­ный дом»)).