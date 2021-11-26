ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский живописец, график, сценограф, композитор; академик (1876), профессор (1892), действительный член (1893) петербургской АХ (в 1905 году вышел из состава АХ в знак протеста против расстрела демонстрации 9.1.1905 года), народный художник Республики (1926).
Из рода Поленовых, правнук Н.А. Львова, брат Е.Д. Поленовой. В 1859-1861 годы брал уроки живописи и рисования у П.П. Чистякова и Ф.И. Иордана, в 1864 году - у И.Н. Крамского. Учился на физико-математическом и юридическом факультетах Санкт-Петербургского университета (1863-1872), одновременно в петербургской АХ (вольнослушатель, 1863-1871 годы) у П.В. Басина, Ф.А. Бруни и Т.А. Неффа. В 1871 году (одновременно с И.Е. Репиным) за конкурсную работу «Воскрешение дочери Иаира» (Музей РАХ, Санкт-Петербург) получил большую золотую медаль. Пенсионер АХ в Италии, Франции и Германии (1872-1876 годы; жил преимущественно в Париже). В 1876 году в составе русской добровольческой армии участвовал в боевых действиях Сербии и Черногории против турецких войск (сделанные им зарисовки послужили иллюстрациями к его «Дневнику русского добровольца», 1877 год); как художник-корреспондент был на болгарском фронте русско-турецкой войны 1877-1878 годы.
Ранние историко-бытовые картины Поленова созданы в духе «бытового академизма» («Право господина», 1874 год, ГТГ). Под впечатлением от живописцев барбизонской школы и первых выставок импрессионистов в Париже стал изучать проблемы световоздушной среды (пейзажи-этюды «Рыбацкая лодка. Этрета. Нормандия», «Старые ворота. Вёль», оба - 1874 года, ГТГ, и другие). По возвращении в Москву (1877) стал членом ТПХВ (с 1878), Московского общества любителей художеств (с 1879), Московского товарищества художников (с 1894), участник Абрамцевского художественного кружка. В своих элегических, колористически утончённых пейзажах поэтизировал «сельский уклад» жизни старой столицы («Московский дворик», «Бабушкин сад», оба - 1878 года, ГТГ); писал также многочисленные виды Абрамцева. «Интимный пейзаж» Поленова стал самым ранним опытом в русской живописи обращения к пленэру; он повлиял на формирование творческого почерка многих его учеников, также раннего В.А. Серова. Заинтересовавшись народным искусством и русской историей, исполнил ряд натурных этюдов древней архитектуры Московского Кремля (1877 год; большая часть в ГТГ). Совместно с В.М. Васнецовым создал проект абрамцевской церкви Спаса Нерукотворного (1881-1882) - самого раннего сооружения в неорусском стиле (смотреть иллюстрации к статье Абрамцево), написал иконы «Спас Нерукотворный», помещённую над входом в храм, и «Благовещение» (обе 1882) для царских врат, выполнил эскизы для церковной утвари. В Абрамцеве Поленов впервые обратился к театру - участвовал в любительских спектаклях в качестве художника («Алая роза» С.И. Мамонтова, 1883 год, и другие), также композитора и режиссёра; работал в керамической мастерской. В Частной русской опере С.И. Мамонтова оформил спектакли «Фауст» Ш. Гуно (1884), «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка (1897) и другие, в которых предвосхитил многие новации театрально-декорационного искусства мастеров«Мира искусства».
В 1881-1882 годы Поленов посетил Константинополь, Палестину, Сирию и Египет; зимой 1883-1884 годов жил в Риме. Исполнил многочисленные пленэрные этюды и наброски (ГТГ, ГРМ) к масштабному полотну «Христос и грешница (Кто без греха?)» (1888, ГРМ), замысел которого возник ещё в 1867 году, а также для других картин («На Тивериадском (Генисаретском) озере», 1888 год, ГТГ). Этическая проблематика картины «Христос и грешница», в которой показано противостояние толпы и Христа, вызвала горячие споры современников (по требованию Синода картина едва была не снята с экспозиции 15-й передвижной выставки, поскольку Христос изображён без нимба). В 1899 году Поленов снова отправился на Ближний Восток с целью сбора материала для грандиозной философско евангельской серии «Из жизни Христа» (1890-1900-е годы; свыше 60 картин), которую считал «главным делом» своей жизни.
В 1890 году Поленов построил усадьбу Борок в Тульской губернии, на берегу Оки, где возвёл по собственным проектам дом, художественную мастерскую («Аббатство»), церковь Святой Троицы в селе Бёхово (1904-1906), создал народный театр для крестьян и других (ныне усадьба превращена в музей; смотреть Поленово); продолжал писать «пейзажи настроения» («Осень в Абрамцеве», 1890 год, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова; «Ранний снег», 1891 год, ГТГ), близкие по духу И.И. Левитану. В 1914 году в Москве была устроена выставка серии картин «Из жизни Христа» для сбора средств в пользу раненных в 1-й мировой войне. Преподавал в МУЖВЗ (1882-1895); среди учеников - Левитан, К.А. Коровин, А.Я. Головин, И.С. Остроухов, С.В. Иванов, Л.О. Пастернак, С.А. Виноградов, А.Е. Архипов.
Поленов с детства занимался музыкой. Увлекался пением крестьян, записывал народные песни. На развитие его музыкального дарования существенное влияние оказали оперы Р. Вагнера (слушал их в Германии), общение с П. Виардо-Гарсия и И.С. Тургеневым в Париже, с С.И. Мамонтовым и Ф.И. Шаляпиным в Москве. В 1906 году в Большом зале Московской консерватории силами любителей исполнена опера Поленова «Призраки Эллады» (либретто Мамонтова). С 1910 года вёл просветительскую деятельность в области народного театра, был организатором и руководителем Секции содействия устройству деревенских, фабричных и школьных театров; в 1915-1916 годы по инициативе и эскизам Поленова архитектор О.О. Шишковский возвёл на Зоологической улице в Москве дом для этой Секции (с 1921 года Дом театрального просвещения имени академика В.Д. Поленова («Театральный дом»)).