ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский писатель, переводчик.

Из ро­да Пле­ще­евых .

Учил­ся в Шко­ле гвар­дей­ских под­пра­пор­щи­ков и ка­ва­ле­рий­ских юн­ке­ров в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1840-1842 годы), на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1843-1845 годы). В 1844 году по­зна­ко­мил­ся с М.В. Пет­ра­шев­ским . В 1849 году аре­сто­ван по де­лу пет­ра­шев­цев ; от­прав­лен ря­до­вым в отдельный Орен­бург­ский кор­пус. По­сле по­лу­че­ния офи­цер­ско­го зва­ния (1856 год) ос­та­вил во­енную служ­бу. В 1857 году Плещеев воз­вра­ще­но по­томственное дво­рян­ст­во. В 1859 году по­се­лил­ся в Мо­ск­ве. В 1864-1875 годах слу­жил в Государственном кон­тро­ле. С 1872 года - в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с со­хра­не­ни­ем сек­рет­но­го над­зора). Со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» и «Се­вер­ный вест­ник».

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1844 году. Ис­пы­тал влия­ние М.Ю. Лер­мон­то­ва. В ран­ней ли­ри­ке силь­ны ро­ман­тические мо­ти­вы; она про­ни­за­на при­зы­ва­ми к борь­бе, иде­ей са­мо­по­жерт­во­ва­ния. Сти­хо­тво­ре­ния «Впе­рёд! Без стра­ха и со­мне­нья…» и «По чув­ст­вам бра­тья мы с то­бой» (оба 1846 года) бы­ли ши­ро­ко по­пу­ляр­ны в сре­де де­мо­кра­тической мо­ло­дё­жи не­сколь­ких по­ко­ле­ний. В ли­ри­ке пе­рио­да ссыл­ки, во­шед­шей в сборник «Сти­хо­тво­ре­ния» (1858 год), до­ми­ни­ру­ют мо­ти­вы ус­та­ло­сти, тос­ки и бес­плод­но­сти жиз­ни; для неё ха­рак­тер­но при­зна­ние собств. сла­бо­сти и не­спо­соб­но­сти про­тя­нуть ру­ку по­мо­щи то­му, кто «наг и сир». В начале 1860-х годов в ус­ло­ви­ях об­щественного подъ­ё­ма примк­нул к по­этам не­кра­сов­ской шко­лы, раз­ра­ба­ты­вая жанр городские за­ри­сов­ки с бы­то­вым сю­же­том в ду­хе Н.А. Не­кра­со­ва и те­му народной жиз­ни (сти­хо­тво­ре­ния «Скуч­ная кар­ти­на», «Ни­щие», «На ули­це» и другие). Об­ра­щал­ся так­же к пей­заж­но-фи­лософской ли­ри­ке: «Над ро­си­сты­ми лу­га­ми» (1871 год), «Уж та­ет снег, бе­гут ру­чьи» (1872 год). По­эзии Плещеев при­су­ще со­че­та­ние тра­диционной об­раз­но­сти и рит­мической вы­ра­зи­тель­но­сти с жи­вым и ис­крен­ним чув­ст­вом; мно­гие его сти­хи по­ло­же­ны на му­зы­ку, в том числе П.И. Чай­ков­ским («Ни сло­ва, о друг мой, ни вздо­ха», «Нам звёз­ды крот­кие сия­ли», «О, ес­ли б зна­ли вы», «Лишь ты один», «Ба­буш­ка и вну­чек», «Мой са­дик»), С.В. Рах­мани­но­вым («Сон», «Реч­ная ли­лия»), М.П. Му­сорг­ским, Н.А. Рим­ским-Кор­са­ко­вым, А.Т. Гре­ча­ни­но­вым и другими.

Как про­за­ик де­бю­ти­ро­вал в 1847 году рас­ска­зом «Ено­то­вая шу­ба» в ду­хе на­ту­раль­ной шко­лы; в 1860 году вы­шел сборник «По­вес­ти и рас­ска­зы». Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы «Ко­ман­дир­ша», «Сча­ст­ли­вая че­та» (обе 1862 года), «Бра­тья» (1864 год); сти­хи для де­тей (сборники «Под­снеж­ник», 1878 год; «Де­душ­ки­ны пес­ни», 1891 год); литературная и те­ат­раль­ная кри­ти­ка; фель­е­то­ны. Пе­ре­во­д­чик про­из­ве­де­ний Дж.Г. Бай­ро­на, Г. Гей­не, Ш. Пе­тё­фи, Т. Му­ра, В. Гю­го , Э. Зо­ля, бр. Гон­кур, Стен­да­ля.

Сочинения:

Сбор­ник те­ат­раль­ных пьес для до­маш­них и лю­би­тель­ских спек­так­лей. СПб., 1876-1880. Т. 1-3;

По­вес­ти и рас­ска­зы. СПб., 1896-1897. Т. 1-2;

Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний / Вступ. ст. М.Я. По­ля­ко­ва. М.; Л., 1964;

Сти­хо­тво­ре­ния. Про­за. М., 1991.

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