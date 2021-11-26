"ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИСТОК"

Русская общественно-политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1864 – 1917 годах. С 1914 года издавалась под названием «Петроградский листок». С 1864 года «П.Л.» выпускался 4 раза в неделю, с 1871-го - 5 раз, с 1882-го – ежедневно. «П.Л.» относят к т.н. «малой прессе», по классификации С.Я. Махониной – к массовой, бульварной прессе.

Издатели и редакторы в разное время: Н.А. и А.А.Зарудные, А.С. Афанасьев-Чужбинский, И.А.Арсентьев, М.М. Стопановский, А.А.Соколов, В.А., А.В., В.А., А.В. Владимирские, Н.А. Скроботов и др.

«П.Л.» был основан в 1864 году Н.А. и А.А. Зарудными, первым редактором стал приглашенный А.С. Афанасьев-Чужбинский. В первом номере издателем была сформулирована программа газеты: «Мы будем говорить исключительно о петербургской жизни… Столичная жизнь представит нам весьма много интересных подробностей, которые не могут показаться скучными… Мы будем присматриваться к мелким явлениям петербургской жизни и даже не станем группировать их по категориям, а просто будем подхватывать на лету, что подвернется под руку, лишь бы новость была, так сказать, животрепещущая». Эта программа определила первоначальный облик газеты: «П.Л.» стал первым в России частным изданием, поставившим главной целью освещение событий городской жизни. В.Буренин, сотрудник «Нового времени», в 1882 году назвал «Листок» и подобные ему издания «распивочными органами», подчеркивая специфику читательской аудитории газеты: А.В.Амфитеатров отозвался о «П.Л.» как о любимом уличном органе «дворников, швейцаров, извозчиков, мелких лавочников и тому подобного темного люда». Тем не менее, среди читателей газеты были и образованные люди.

Первые двадцать лет существования «П.Л.» были отмечены частым переходом издания из рук в руки: с 1864 по 1884 год газета сменила около десятка редакторов и издателей. В 1872 году одним из владельцев «Листка» стал чиновник В.А.Владимирский, в 1876 году право собственности на газету перешло к его сыну, А.В.Владимирскому, и с 1887 года он стал полноправным издателем. Примерно в это же время, в 1884 году, должность главного редактора перешла к Н.А. Скроботову и оставалась за ним почти до самого прекращения существования газеты в 1917 году. Издание газеты стало семейным делом рода Владимирских: в 1904 – 1915 годах «П.Л.» по наследству перешел к В.А.Владимирскому, который продолжает дело своего отца. На первых порах газета не только не приносила дохода, но и требовала постоянного вложения средств, и только состояние Владимирских позволяло ей удерживаться на плаву.

Успех «П.Л.» был обусловлен той нишей, которую он занял среди газет: он стал первым изданием, ориентированным на массового читателя. Тираж его вырос с 10 тысяч в 1880 году до 31 тысячи в 1913 году. Единственным изданием, способным составить конкуренцию «П.Л.», была выходившая с 1867 года «Петербургская газета».

Первоначальный облик «П.Л.» был достаточно скромным: довольно обширный справочный отдел, обозрение петербургской общественной жизни, небольшие рассказы, различные заметки, слухи и вести, отчеты о театрах и концертах, отрывки из путешествий, краткие библиографические известия. Издатели и редакторы «П.Л.» делали ставку на уникальные рубрики, отражающие повседневную городскую жизнь. В 1882 году газета стала ежедневной, со временем изменялась и ее структура: появлялись разделы, посвященные иностранным известиям, статьи полемического характера, телеграммы информационных агентств. На облик издания немало повлияла и личность владельца: А.В.Владимирский, архитектор по образованию, увлекавшийся живописью и фотографией, большое внимание уделял внешнему виду «П.Л.». Кроме разнообразия шрифтов заголовков и статей, украшательской атрибутики, газету отличало множество разного рода иллюстраций.

С 1896 года «П.Л.» получил разрешение на печать портретов, в 1897-м к ним добавились и рисунки. Наряду с этим А.В.Владимирский занимался улучшением технической оснащенности газеты: в 1897 году открылась собственная типография «Петербургского листка», к 1915 году в ее составе были четыре ротационные машины, иллюстрационная и с 1904-го цинкография, которой руководил Р.Г. Скамони. Благодаря этому номера газеты были наполнены изобразительными материалами: портретами, фотографиями, рисунками и карикатурой.

До 1884 года газета регулярно получала предостережения от цензуры и запреты на розничную продажу (так, в совокупности запрет действовал в течение 5 лет и 2 месяцев). Главным основанием для цензурных преследований служила активная позиция газеты по вопросам городской жизни.

В 1917 году газета прекратила свое существование.