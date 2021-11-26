ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ

ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ - ус­лов­ное на­зва­ние ху­дожественных сти­лей в древ­нем и средневековом де­ко­ра­тив­ном ис­кус­ст­ве.

Ос­но­ван­ны на сти­ли­зо­ван­ных изо­бра­же­ни­ях ре­аль­ных и фан­та­сти­че­ских жи­вот­ных и час­тей их те­ла. Для звериного стиля ха­рак­тер­но на­ту­ра­ли­стичное под­чёр­ки­ва­ние отдельных ана­то­мических де­та­лей в со­че­та­нии с ли­ней­ной сти­ли­за­ци­ей и ор­на­мен­та­ли­за­цией .

Спе­ци­фические приё­мы сти­ли­за­ции зоо­морф­ных изо­бра­же­ний вы­ра­ба­ты­ва­ют­ся в искусстве древ­них ци­ви­ли­за­ций Егип­та, Ме­со­по­та­мии, Ира­на, Ки­тая и др. За их пре­де­ла­ми в же­лез­ном ве­ке и ран­нем Сред­не­ве­ко­вье звериный стиль скла­ды­ва­ет­ся в искуссиве Ла­те­на, в степ­ных куль­ту­рах Ев­ра­зии (ски­фо-си­бир­ский зве­ри­ный стиль), у фин­но-уг­ров (перм­ский зве­ри­ный стиль), гер­ман­цев, в искусстве Бри­тан­ских островов, раз­ви­вав­шем­ся на ос­но­ве кельтских (смотрите Гэ­лы), и германских тра­ди­ций и др.

Суще­ст­во­ва­ло взаи­мо­влия­ние звериного стиля с ани­ма­ли­стичной ор­на­мен­ти­кой ци­ви­ли­за­ций Вос­то­ка и ан­тич­но­го ми­ра. В рам­ках т. н. гер­ман­ско­го звериного стиля II сфор­ми­ро­ва­лась те­ра­то­ло­гия - из­об­ра­же­ние жи­вот­ных, час­то уд­ли­нён­ных, «зме­е­вид­ных» про­пор­ций, в силь­но изо­гну­тых с пле­тё­ным ор­на­мен­том. Те­ра­то­ло­гия (ча­сто с ра­стительными эле­мен­та­ми) по­лу­чи­ла раз­ви­тие в бо­лее позд­нем искусстве Сред­не­ве­ко­вья, осо­бен­но в XI-XII веках: фа­сад­ная резь­ба романских и русских со­бо­ров, де­ревянная резь­ба норвежской став­кир­ке, русский юве­лир­ный ор­на­мент и др.

К позд­ней­шим па­мят­ни­кам те­ра­то­ло­гии от­но­сит­ся ор­на­мент южнославянских и русских ру­ко­пи­сей XII-XVI веков. Тра­ди­ции звериного стиля про­сле­жи­ва­ют­ся в народной ор­на­мен­ти­ке Но­во­го вре­ме­ни . К звериному стилю ти­по­ло­ги­че­ски близ­ка зоо­морф­ная ор­на­мен­ти­ка и пла­сти­ка древ­не­бе­рин­го­мор­ской куль­ту­ры, ин­дей­цев Се­ве­ро-За­па­да Северной Аме­ри­ки, мао­ри и др.

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