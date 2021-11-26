ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ
ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ - условное название художественных стилей в древнем и средневековом декоративном искусстве.
Основанны на стилизованных изображениях реальных и фантастических животных и частей их тела. Для звериного стиля характерно натуралистичное подчёркивание отдельных анатомических деталей в сочетании с линейной стилизацией и орнаментализацией.
Специфические приёмы стилизации зооморфных изображений вырабатываются в искусстве древних цивилизаций Египта, Месопотамии, Ирана, Китая и др. За их пределами в железном веке и раннем Средневековье звериный стиль складывается в искуссиве Латена, в степных культурах Евразии (скифо-сибирский звериный стиль), у финно-угров (пермский звериный стиль), германцев, в искусстве Британских островов, развивавшемся на основе кельтских (смотрите Гэлы), и германских традиций и др.
Существовало взаимовлияние звериного стиля с анималистичной орнаментикой цивилизаций Востока и античного мира. В рамках т. н. германского звериного стиля II сформировалась тератология - изображение животных, часто удлинённых, «змеевидных» пропорций, в сильно изогнутых с плетёным орнаментом. Тератология (часто с растительными элементами) получила развитие в более позднем искусстве Средневековья, особенно в XI-XII веках: фасадная резьба романских и русских соборов, деревянная резьба норвежской ставкирке, русский ювелирный орнамент и др.
К позднейшим памятникам тератологии относится орнамент южнославянских и русских рукописей XII-XVI веков. Традиции звериного стиля прослеживаются в народной орнаментике Нового времени. К звериному стилю типологически близка зооморфная орнаментика и пластика древнеберингоморской культуры, индейцев Северо-Запада Северной Америки, маори и др.