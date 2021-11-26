ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ - в разные годы название различных русских сборников и журналов.

1) Русский сборник, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1818-1819 годы. Вышло 2 книги. Издатель - П.П. Свиньин. Публиковались материалы по русской истории, известия о научных открытиях, жизнеописания талантливых самоучек (в том числе И.П. Кулибина).

2) Русский ежемесячный журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1820-1830 годы. Издатель - П.П. Свиньин. В «Отечественных записках» сотрудничали И.М. Снегирёв, М.П. Погодин, Н.А. Полевой, Е.Ф. Канкрин и другие. Публиковались исследования по русской истории, географии, этнографии; стихи первых русских поэтов из народа (Е.И. Алипанова, Ф.Н. Слепушкина); письма А.В. Суворова, Д.И. Фонвизина и другие; напечатана повесть Н.В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (с искажениями, под названием «Бисаврюк»).

3) Русский ежемесячный журнал, издававшийся в 1839-1884 годы в Санкт-Петербурге, сначала как «учёно-литературный», а с 1859 года и как «политический». Издатель- редактор - А.А. Краевский (в 1860-1866 годах совместно с С.С. Дудышкиным); с 1868 года издатель - Н.А. Некрасов (при соредакторстве М.Е. Салтыкова-Щедрина и Г.З. Елисеева); после смерти Некрасова во главе журнала стал Салтыков- Щедрин (при соредакторстве Н.К. Михайловского и Елисеева). Журнал носил энциклопедический характер; среди его отделов - «Современная хроника России», «Науки», «Художества», «Домоводство», «Сельское хозяйство». Центральное место в «Отечественных записках» занимала художественная литература, литературная критика и эстетика. В 1840-е годы авторами журнала были М.Ю. Лермонтов, А.Ф. Вельтман, А.В. Кольцов, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Д.В. Григорович, В.И. Даль, В.А. Соллогуб, И.И. Панаев, В.Ф. Одоевский, Н.А. Некрасов и другие; публиковались переводы произведений Жорж Санд, Ч. Диккенса, Ф. Купера, П. Мериме, В. Скотта, Э. Т.А. Гофмана, И.В. Гёте. Отдел критики и библиографии возглавил В.Г. Белинский; с «Отечественными записками» сотрудничали В.П. Боткин, М.А. Бакунин, Т.Н. Грановский, Н.П. Огарёв, А.И. Герцен. Журнал занял «западническую» позицию, выступал против крепостничества, отстаивал реалистическую направленность лит-ры. Конфликт с Краевским, недовольным радикализмом Белинского, привёл в апреле 1846 года к уходу из «Отечественных записок» Белинского (отдел критики вместо него недолгое время возглавлял В.Н. Майков), а также Герцена, Некрасова, Панаева. В 1848-1855 годах в условиях политической реакции «Отечественные записки» - умеренно либеральный орган; в нём публикуются в основном произведения второстепенных литераторов, в отделе науки - статьи представителей академического литературоведения (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.Д. Галахов и других). В 1860-е годы «Отечественные записки», выступавшие за реформу «сверху», полемизируют с демократическими журналами «Современник» и «Русское слово». В то же время в журнале возрастает влияние писателей-демократов - Н.В. Успенского, Ф.М. Решетникова и Некрасова, к которому по договору с Краевским в 1868 году переходят в аренду «Отечественные записки». Журнал, став фактическим преемником «Современника», объединяет силы демократической интеллигенции 1870-1880-х годов. В нём публикуются Салтыков-Щедрин, В.М. Гаршин, В.Г. Короленко, В.А. Слепцов, Д.Д. Минаев, Н.Н. Златовратский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.Н. Плещеев, Достоевский (роман «Подросток») и другие. Литературная критика «Отечественных записок» (Н.К. Михайловский, А.М. Скабичевский), направленная против «чистого искусства», пропагандировала демократическую литературу, хотя и не была чужда, особенно в 1880-е годы, либерально-народничесих тенденций. В «Отечественных записках» публиковались также статьи, касавшиеся экономических теории марксизма. Журнал подвергался цензурным преследованиям и после неоднократных предупреждений был закрыт.

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