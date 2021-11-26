ОБЩЕСТВО РУССКИХ АКВАРЕЛИСТОВ

ОБЩЕСТВО РУССКИХ АКВАРЕЛИСТОВ - российское художественное объ­е­ди­не­ние.

Кру­жок воз­ник в 1880 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге по ини­циа­ти­ве пре­по­да­ва­те­ля Ри­со­валь­ной шко­лы ОПХ Э.С. Ви­лье де Лиль-Ада­на для ор­га­ни­за­ции ак­ва­рель­ных вы­ста­вок. В 1887 году кру­жок пре­об­ра­зо­ван в Общество русских акварелистов, при­зван­ное «со­дей­ст­во­вать ус­пе­ху и раз­ви­тию ак­ва­рель­ной жи­во­пи­си в Рос­сии». Ус­тав (1887) под­пи­са­ли С.Ф. Алек­сан­д­ров­ский, А.К. Бег­гров, Аль­берт Н. Бе­нуа, Н.Н. Ка­ра­зин, Л.О. Пре­мац­ци и А.П. Со­ко­лов. Общество на­счи­ты­ва­ло около 20 дей­ст­вительных чле­нов, мно­гие из ко­то­рых со­стоя­ли и в дру­гих пе­тербургских художественных объ­е­ди­не­ни­ях. Воз­глав­лял общество вы­бор­ный ко­ми­тет из 3 чле­нов; из­би­ра­лось так­же вы­ста­воч­ное жю­ри. Фак­ти­че­ски гла­вой общества (до 1897 года) был Аль­берт Н. Бе­нуа, за­тем А.С. Егор­нов (до 1902 года), Алек­сан­д­ров­ский (до 1904 года), Р.А. Берг­гольц (до 1918 года). Общество уст­раи­ва­ло еже­год­ные вы­став­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге, так­же в Мо­ск­ве (12 вы­ста­вок), Ри­ге (1888), Гель­синг­фор­се (1893) и Мюн­хе­не (1908); по ини­циа­ти­ве Аль­бер­та Н. Бе­нуа со­стоя­лись пе­тербургские вы­став­ки «Blanc et Noir» (1890, 1892 и 1895 годы). В вы­став­ках уча­ст­во­ва­ли дей­ст­вительные чле­ны общества - Я.Я. Бель­зен, А.П. Бо­го­лю­бов, Ф.Ф. Бух­гольц, М.Я. Вил­лие, И.С. Го­рюш­кин-Со­ро­ко­пу­дов, В.И. За­ру­бин, А.Д. Кив­шен­ко, М.П. Клодт, К.Я. Кры­жиц­кий, Л.Ф. Ла­го­рио, П.Б. Лам­бин, К.Е. Ма­ков­ский, А.И. Ме­щер­ский, В.А. Плот­ни­ков, А.Н. Сте­па­нов, Н.П. Хи­мо­на, А.О. Шар­ле­мань, П.Е. Щер­бов и др.; сре­ди экс­по­нен­тов - Л.С. Бакст , Е.М. Бем, А.Н. Бе­нуа, Л.М. Браи­лов­ский, Г.М. Ма­ни­зер, Е.Д. По­ле­но­ва, И.Е. Ре­пин, А.А. Ры­лов, Пётр П. Со­ко­лов, В.И. Су­ри­ков. Общество ор­га­ни­зо­ва­ло по­смерт­ные вы­став­ки С.И. Ен­до­гу­ро­ва (1895), К.О. Хис (1901) и А.А. Пи­сем­ско­го (1914). В 1892-1905 годах общество еже­не­дель­но про­во­ди­ло в зда­нии пе­тербургской АХ «ак­ва­рель­ные пят­ни­цы» - ли­те­ра­тур­но-ху­дожественные и музыкальные ве­че­ра. По­след­няя (38-я) вы­став­ка об-ва со­стоя­лась в 1918 году, по­сле че­го оно бы­ло рас­пу­ще­но.

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