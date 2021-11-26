ОБЩЕСТВО РУССКИХ АКВАРЕЛИСТОВ
ОБЩЕСТВО РУССКИХ АКВАРЕЛИСТОВ - российское художественное объединение.
Кружок возник в 1880 году в Санкт-Петербурге по инициативе преподавателя Рисовальной школы ОПХ Э.С. Вилье де Лиль-Адана для организации акварельных выставок. В 1887 году кружок преобразован в Общество русских акварелистов, призванное «содействовать успеху и развитию акварельной живописи в России». Устав (1887) подписали С.Ф. Александровский, А.К. Беггров, Альберт Н. Бенуа, Н.Н. Каразин, Л.О. Премацци и А.П. Соколов. Общество насчитывало около 20 действительных членов, многие из которых состояли и в других петербургских художественных объединениях. Возглавлял общество выборный комитет из 3 членов; избиралось также выставочное жюри. Фактически главой общества (до 1897 года) был Альберт Н. Бенуа, затем А.С. Егорнов (до 1902 года), Александровский (до 1904 года), Р.А. Берггольц (до 1918 года). Общество устраивало ежегодные выставки в Санкт-Петербурге, также в Москве (12 выставок), Риге (1888), Гельсингфорсе (1893) и Мюнхене (1908); по инициативе Альберта Н. Бенуа состоялись петербургские выставки «Blanc et Noir» (1890, 1892 и 1895 годы). В выставках участвовали действительные члены общества - Я.Я. Бельзен, А.П. Боголюбов, Ф.Ф. Бухгольц, М.Я. Виллие, И.С. Горюшкин-Сорокопудов, В.И. Зарубин, А.Д. Кившенко, М.П. Клодт, К.Я. Крыжицкий, Л.Ф. Лагорио, П.Б. Ламбин, К.Е. Маковский, А.И. Мещерский, В.А. Плотников, А.Н. Степанов, Н.П. Химона, А.О. Шарлемань, П.Е. Щербов и др.; среди экспонентов - Л.С. Бакст, Е.М. Бем, А.Н. Бенуа, Л.М. Браиловский, Г.М. Манизер, Е.Д. Поленова, И.Е. Репин, А.А. Рылов, Пётр П. Соколов, В.И. Суриков. Общество организовало посмертные выставки С.И. Ендогурова (1895), К.О. Хис (1901) и А.А. Писемского (1914). В 1892-1905 годах общество еженедельно проводило в здании петербургской АХ «акварельные пятницы» - литературно-художественные и музыкальные вечера. Последняя (38-я) выставка об-ва состоялась в 1918 году, после чего оно было распущено.