НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА (I)

Уникальное торговое место, «меновой двор Европы с Азией».

Нижегородская ярмарка расположилась на пересечении главных водных путей – реки Волги и ее притока Оки, а также притоков Волги Суры и Ветлуги. Именно сюда привозили свои товары торговцы из Китая, Персии и Средней Азии. Не случайно Нижегородскую ярмарку называли «ключом торговли с Азией».

Выбор месторасположения Нижегородской ярмарки

История создания ярмарки уходит вглубь столетий. Еще в середине XIII в. начал складываться торговый путь по Волге, и место на Арском поле около Казани стало одним из привлекательных. В 1524 г. великий князь Василий III, используя факт разграбления русских купцов татарами, установил запрет на поездки в Казань и учредил русскую ярмарку в Васильсурске. Однако торговля здесь так и не наладилась, поскольку Васильсурск был местом сосредоточения военных действий против Казани. Ярмарку перенесли на земли неподалеку от обители св. Макария. Местоположение на волжских путях оказалось более выгодным, и Макарьевская ярмарка начала развиваться.

После пожара, произошедшего в 1816 г. и уничтожившего гостиный двор со всеми временными принадлежавшими ему балаганами, российское правительство решило перенести ярмарку в Нижний Новгород. С этого момента началось строительство Нижегородской ярмарки. Местность была осушена, построена канализация и канавы для сточных вод. Канализация на ярмарке стала первой как в России, так и в Европе.

Сооружения Нижегородской ярмарки

Большой вклад в строительство ярмарки внесли зодчие московского Манежа А. Бетанкур и О. Монферран. Проект ярмарочного комплекса разработал А. Бетанкур, который привлек к строительству Спасского Староярмарочного собора О. Монферрана. В итоге собор был построен в 1822 г.

На территории Нижегородской ярмарки действовал и Александро-Невский собор. Его строительство было приурочено памяти посещения ярмарки в 1858 г. императором Александром II. Инициатива сооружения собора принадлежала купечеству. 24 августа 1862 г. был организован особый Строительный комитет для возведения новоярмарочного собора, который собирал пожертвования на строительство храма. Возведение собора связано с именами архитекторов Р.Я. Килевейна и Л.В. Даля. Торжественное освящение собора Александра Невского состоялось 20 июля 1881 г. в присутствии Александра III.

Помимо соборов, на ярмарке действовали три часовни: Макарьевская, Печерская и Крестовоздвиженская, а также армяно-григорианская церковь и мечеть.

В 1890 г. архитекторами К. Трейманом, А. фон-Гагеном и А. Трамбицким был построен главный ярмарочный дом, в котором размещались во время ярмарки квартира губернатора и его канцелярия, ярмарочная контора и комитет, отделение государственного банка.

Для нужд ярмарки существовала система мостов, обводной канал, с трех сторон окружавший гостиный двор. Его ширина достигала 100 метров, а длина – более полутора километров. Частично ярмарка была электрофицирована. В 1896 г. здесь появилась электрическая железная дорога.

Новые сооружения воздвигались на ярмарке вплоть до 1917 г.

Роль Нижегородской ярмарки в торговом обороте Российской империи

Масштабы организации торговли впечатляли. Фактически ярмарка являлась огромной всероссийской биржей, куда стекались товары, начиная с Московского района вплоть до пределов Сибири и Средней Азии.

Успех функционирования ярмарки объяснялся, прежде всего, тем, что по срокам проведения она была последней среди других всероссийских ярмарок, действовала в период с 15 июля по 10 сентября и фактически подводила итоги сельскохозяйственного года страны. На ярмарке устанавливались цены на основные товары. Среди них – чай, мануфактура, металл, рыба, соль, хлеб, меха и прочее. В итоге Нижегородская ярмарка стала крупнейшей по товарообороту и по размерам занимаемой ею территории.

В 1896 г. Нижегородская ярмарка была избрана местом проведения XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки – одной из самых значительных выставок XIX в. в мире и самой грандиозной выставкой в истории Российской империи.

Нижегородская ярмарка в эпоху перемен

С началом Первой мировой войны положение Нижегородской ярмарки изменилось. Начался упадок ярмарочной торговли, а также физическое разрушение строений. В военное время на территории ярмарки размещались воинские части и беженцы.

Решением нижегородского Совдепа от 17 января 1918 г. территория ярмарки была присоединена к Нижнему Новгороду. Город получил право ведения всего ярмарочного хозяйства. Собрание уполномоченных ярмарочного купечества и ярмарочный комитет упразднялись.

Начиная с весны 1922 г. на территории Нижегородской ярмарки дислоцировались воинские части Красной Армии.

В 1929 г. последовало официальное закрытие ярмарки. Здание главного ярмарочного дома было передано магазину «Детский мир».