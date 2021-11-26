МОСКОВСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ОБЩЕСТВО

МОСКОВСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ОБЩЕСТВО (МАО) - пер­вое в Рос­сии объ­е­ди­не­ние ар­хи­тек­то­ров .

Соз­да­но в 1867 году (пер­вый председатель М.Д. Бы­ков­ский, до 1870 года). Основными на­прав­ле­ния­ми дея­тель­но­сти МАО бы­ли изу­че­ние ак­ту­аль­ных ар­хи­тек­тур­но-стро­ительных про­блем, на­учные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры (пре­имущественно древне-русской), на­тур­ные ис­сле­до­ва­ния и рес­тав­ра­ция древ­них па­мят­ни­ков; про­ве­де­ние ар­хитурных кон­кур­сов; ор­га­ни­за­ция съез­дов зод­чих; рас­про­стра­не­ние и по­пу­ля­ри­за­ция ар­хитектурных и тех­нических зна­ний сре­ди ар­хи­тек­то­ров и лю­би­те­лей; пе­ре­вод на русский язык и из­да­ние тру­дов иностранных ав­то­ров, уст­рой­ст­во ар­хи­тек­тур­но-ху­дожественных и ре­мес­лен­ных вы­ста­вок, чте­ние док­ла­дов.

Ис­сле­до­ва­ние тех­нических про­блем бы­ло центральным на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти МАО (раз­ра­бот­ка но­вых спо­со­бов мо­ще­ния улиц, изу­че­ние ог­не­упор­ных ма­те­риа­лов, изы­ска­ние спо­со­бов ши­ро­ко­го при­ме­не­ния бе­то­на и же­ле­зо­бе­то­на в строи­тель­ст­ве, соз­да­ние но­вых ти­пов ме­тал­лич. кон­ст­рук­ций). Про­грам­ма рас­про­стра­нения тех­нических зна­ний бы­ла реа­ли­зо­ва­на в соз­дан­ной в 1872 году «Шко­ле де­сят­ни­ков», це­лью ко­то­рой бы­ло по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции стро­ительных ра­бо­чих и рас­про­стра­не­ние но­вых тех­нических зна­ний.

Ра­бо­тав­шая в со­ста­ве МАО Ис­то­рическая ко­мис­сия и Мо­с­ков­ское ар­хео­ло­ги­че­ское об­ще­ст­во яв­ля­лись главными цен­тра­ми по изу­че­нию ис­то­рии и во­про­сов рес­тав­ра­ции древне-русской ар­хи­тек­ту­ры, а за­тем и российской ар­хи­тек­ту­ры XVIII - начала XIX веков.

Чле­ны МАО про­ве­ли рес­тав­ра­цию зда­ния Пе­чат­но­го дво­ра на Ни­коль­ской улице в Мо­ск­ве ([на­ча­та в 1871 году, Д.Н. Чи­ча­гов (см. Чи­ча­го­вы), Л.В. Даль, Н.А. Арт­ле­бен); По­теш­но­го двор­ца в Мо­с­ков­ском Крем­ле (середины 1870-х годов, Н.А. Шо­хин, Даль), Ге­ор­ги­ев­ско­го со­бо­ра в Юрь­е­ве-Поль­ском и др., раз­ра­ба­ты­ва­ли про­грам­мы ар­хи­тек­тур­но-ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний (Н.В. Ни­ки­тин, И.П. Маш­ков).

Рус­ский стиль , весь­ма рас­про­стра­нён­ный в 1860-1890 годах по всей Рос­сии, поль­зо­вал­ся под­держ­кой МАО. Об­щест­во ре­гу­ляр­но яв­ля­лось уча­ст­ни­ком или ор­га­ни­за­то­ром вы­ста­вок (По­ли­тех­ническая вы­став­ка 1872 в Мо­ск­ве, ар­хитектурный ан­самбль ко­то­рой был по­стро­ен в рус­ском сти­ле). В 1912-1915 годах бы­ло по­строе­но зда­ние МАО в Ер­мо­ла­ев­ском пе­ре­ул­ке (архитектор Д.С. Мар­ков).

В раз­ное вре­мя чле­на­ми МАО бы­ли Шо­хин (председатель в 1872-1875 годах), Чи­ча­гов (председатель в 1894 году), Ф.О. Шех­тель (председатель в 1906-1922 годах), И.В. Жол­тов­ский, Н.В. Мар­ков­ни­ков, А.В. Куз­не­цов, Л.В. Руд­нев, Г.П. Гольц, Н.Д. Кол­ли, В.Г. Гельф­рейх, А.В. Щу­сев (председатель в 1922-1930 годах), И.И. Рер­берг, И.А. Фо­мин, В.А. Щу­ко и др.

По­сле 1922 МАО за­ни­ма­лось пре­имущественно ор­га­ни­за­ци­ей кон­кур­сов, раз­ра­ба­ты­ва­ло про­ек­ты ра­бо­че­го жи­ло­го строи­тель­ст­ва, Двор­ца Тру­да, кус­тар­но-промышленные вы­став­ки в Мо­ск­ве (1923), про­во­ди­ло экс­пер­ти­зы и ор­га­ни­зо­вы­ва­ло пуб­лич­ные лек­ции. Уп­разд­не­но в 1932 в свя­зи с соз­да­ни­ем еди­но­го Сою­за советских ар­хи­тек­то­ров. Из­да­ва­ло «За­пис­ки» (том 1-2, 1905-1908), «Еже­год­ник» (1909-1916, 1928-1930), «Кон­кур­сы. 1923-1926 годы» (1927) и др. В 1998 году вос­соз­да­но об­ще­ст­во с та­ким же на­зва­ни­ем, его чле­на­ми яв­ля­ют­ся около 20-ти ар­хи­тек­то­ров.

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