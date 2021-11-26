МИНСКИЙ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ

МИНСКИЙ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия Ви­лен­кин) - русский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик, пуб­ли­цист.

Из бед­ной еврейской се­мьи; в 1882 году при­нял пра­во­сла­вие. До 1875 года жил в Мин­ске , за­тем в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1879 год). Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти как по­эт (1876 год); при­мы­кал к ли­бе­раль­но-на­род­ническому на­прав­ле­нию. Пер­вый по­этический сборник Минского был унич­то­жен цен­зу­рой («Сти­хо­тво­ре­ния», 1883 год). Ве­ду­щие мо­ти­вы ран­ней ли­ри­ки Минского - уны­ние, боль­ная со­весть, кра­со­та са­мо­по­жерт­во­ва­ния (по­эмы «Бе­лые но­чи», «По­след­няя ис­по­ведь», обе 1879 год; «Геф­симан­ская ночь», 1884 год, опубликована в 1899 году; и др.). К середине 1880-х годов от­но­сят­ся вы­сту­п­ле­ния Минского, пред­вос­хи­тив­шие дек­ла­ра­ции сим­во­лиз­ма. В статье «Ста­рин­ный спор» (1884 год) осу­дил ути­ли­тар­ный под­ход к искусству и про­воз­гла­сил в ка­че­ст­ве един­ст­вен­ной и не­из­мен­ной его це­ли «эс­те­тическое на­сла­жде­ние». В кни­гах «При све­те со­вес­ти. Мыс­ли и меч­ты о це­ли жиз­ни» (1890 год) и «Ре­ли­гия бу­ду­ще­го. Фи­ло­соф­ские раз­го­во­ры» (1901-1903 годы, под названием «Фи­ло­соф­ские раз­го­во­ры»; отдельное издание 1905 года), ис­хо­дя из пред­став­ле­ния о то­таль­ном ду­хов­ном кри­зи­се че­ло­ве­че­ст­ва, раз­ра­бо­тал тео­рию так называемого ме­о­низ­ма (от греческого τό μ&varia;η &psili_and_oxia;ον - «не­су­ще­ст­вую­щее»), свое­об­раз­ную «ре­ли­гию не­бы­тия», ос­но­ван­ную на от­ка­зе от ве­ры в Бо­га и по­сту­ли­рую­щую в ка­че­ст­ве сверх­за­да­чи са­мо­обо­же­ст­в­ле­ние че­ло­ве­че­ско­го «я». Край­ний ин­ди­ви­дуа­лизм и прин­ци­пи­аль­ный амо­ра­лизм этой тео­рии, на­шед­шей во­пло­ще­ние в по­эзии и дра­ма­тур­гии Минского (стихотворение «Как сон, прой­дут де­ла и по­мыс­лы лю­дей…», 1886 год; по­эмы «Свет прав­ды. Ин­дий­ская ле­ген­да», 1892 год; «Го­род смер­ти», 1894 год; «Хо­лод­ные сло­ва. Ро­ж­де­ст­вен­ская фан­та­зия», 1896 год; пье­са «Аль­ма. Тра­ге­дия из со­вре­мен­ной жиз­ни», 1900 год), сни­ска­ли ему «тит­ло от­ца рус­ско­го де­ка­дент­ст­ва» (по вы­ра­же­нию С.А. Вен­ге­ро­ва). В 1890-х годах сбли­зил­ся с З.Н. Гип­пи­ус , Д.С.Ме­реж­ков­ским, Ф. Со­ло­гу­бом; со­труд­ни­чал в журнале «Се­вер­ный вест­ник». Один из ини­циа­то­ров и ак­тив­ных уча­ст­ни­ков Ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ских со­б­ра­ний (1901-1903 годы). В октябре - декабре 1905 года из­да­вал газету «Но­вая жизнь», фак­ти­че­ски ру­ко­во­ди­мую В.И. Ле­ни­ным; был аре­сто­ван, вы­пу­щен под за­лог и в на­ча­ле де­каб­ря не­ле­галь­но вы­ехал из Рос­сии. По­се­лил­ся в Па­ри­же, где на­пи­сал дра­ма­тическую три­ло­гию «Же­лез­ный при­зрак» (1909 год), «Ма­лый со­блазн» (1910 год) и «Ха­ос» (1912 год). До­бив­шись по­ми­ло­вания, в 1914 году по­бы­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В начале 1-й ми­ро­вой вой­ны окон­ча­тель­но эмиг­ри­ро­вал; с 1927 года жил в Па­ри­же. В начале 1920-х годов был пред­се­да­те­лем прав­ле­ния русского До­ма ис­кусств в Бер­лине; вы­пус­тил мис­те­ри­аль­ную дра­му «Ко­го ищешь?», книгу «От Дан­те к Бло­ку» и сборник из­бран­ных сти­хо­тво­ре­ний «Из мра­ка к све­ту» (все в 1922 году). Главный пе­ре­водческий труд Минского - «Илиа­да» Го­ме­ра (1896 год); пе­ре­во­дил так­же Г. Фло­бе­ра, Моль­е­ра, У. Шек­спи­ра, Дж. Бай­ро­на, П. Б. Шел­ли, П. Вер­ле­на и др.

Сочинения:

Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний. 4-е изд. СПб., 1907. Т. 1-4;

По­эты 1880-1890-х гг. Л., 1972. С. 88-138;

Мин­ский Н.М., Доб­ро­лю­бов А.М. Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы / Вступ. ст. и прим. А.А. Коб­рин­ско­го, С.В. Са­пож­ко­ва. СПб., 2005.