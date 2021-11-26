МИНСКИЙ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ
МИНСКИЙ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия Виленкин) - русский писатель, переводчик, публицист.
Из бедной еврейской семьи; в 1882 году принял православие. До 1875 года жил в Минске, затем в Санкт-Петербурге. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1879 год). Дебютировал в печати как поэт (1876 год); примыкал к либерально-народническому направлению. Первый поэтический сборник Минского был уничтожен цензурой («Стихотворения», 1883 год). Ведущие мотивы ранней лирики Минского - уныние, больная совесть, красота самопожертвования (поэмы «Белые ночи», «Последняя исповедь», обе 1879 год; «Гефсиманская ночь», 1884 год, опубликована в 1899 году; и др.). К середине 1880-х годов относятся выступления Минского, предвосхитившие декларации символизма. В статье «Старинный спор» (1884 год) осудил утилитарный подход к искусству и провозгласил в качестве единственной и неизменной его цели «эстетическое наслаждение». В книгах «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (1890 год) и «Религия будущего. Философские разговоры» (1901-1903 годы, под названием «Философские разговоры»; отдельное издание 1905 года), исходя из представления о тотальном духовном кризисе человечества, разработал теорию так называемого меонизма (от греческого τό μ&varia;η &psili_and_oxia;ον - «несуществующее»), своеобразную «религию небытия», основанную на отказе от веры в Бога и постулирующую в качестве сверхзадачи самообожествление человеческого «я». Крайний индивидуализм и принципиальный аморализм этой теории, нашедшей воплощение в поэзии и драматургии Минского (стихотворение «Как сон, пройдут дела и помыслы людей…», 1886 год; поэмы «Свет правды. Индийская легенда», 1892 год; «Город смерти», 1894 год; «Холодные слова. Рождественская фантазия», 1896 год; пьеса «Альма. Трагедия из современной жизни», 1900 год), снискали ему «титло отца русского декадентства» (по выражению С.А. Венгерова). В 1890-х годах сблизился с З.Н. Гиппиус, Д.С.Мережковским, Ф. Сологубом; сотрудничал в журнале «Северный вестник». Один из инициаторов и активных участников Религиозно-философских собраний (1901-1903 годы). В октябре - декабре 1905 года издавал газету «Новая жизнь», фактически руководимую В.И. Лениным; был арестован, выпущен под залог и в начале декабря нелегально выехал из России. Поселился в Париже, где написал драматическую трилогию «Железный призрак» (1909 год), «Малый соблазн» (1910 год) и «Хаос» (1912 год). Добившись помилования, в 1914 году побывал в Санкт-Петербурге. В начале 1-й мировой войны окончательно эмигрировал; с 1927 года жил в Париже. В начале 1920-х годов был председателем правления русского Дома искусств в Берлине; выпустил мистериальную драму «Кого ищешь?», книгу «От Данте к Блоку» и сборник избранных стихотворений «Из мрака к свету» (все в 1922 году). Главный переводческий труд Минского - «Илиада» Гомера (1896 год); переводил также Г. Флобера, Мольера, У. Шекспира, Дж. Байрона, П. Б. Шелли, П. Верлена и др.
Сочинения:
Полн. собр. стихотворений. 4-е изд. СПб., 1907. Т. 1-4;
Поэты 1880-1890-х гг. Л., 1972. С. 88-138;
Минский Н.М., Добролюбов А.М. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. и прим. А.А. Кобринского, С.В. Сапожкова. СПб., 2005.