МЕЛЬГУНОВ Юлий Николаевич

Российский пиа­нист, музыкальный тео­ретик и фольк­ло­рист.

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. Учил­ся в А лек­сан­д­ров­ском (быв. Цар­ско­сель­ском) ли­цее (окон­чил в 1866), од­но­вре­мен­но брал уро­ки иг­ры на фп. у А. Л. Ген­зель­та и А. Дрей­шо­ка в С.-Пе­тер­бур­ге. Тео­рию му­зы­ки изу­чал у Г. А. Ла­ро­ша. Ок. 1870 пе­ре­ехал в Мо­ск­ву, не­ко­то­рое вре­мя учил­ся в Моск. конс. (класс фп. Н. Г. Ру­бин­штей­на). В 1875–76 изу­чал аку­стику и гар­мо­ни­за­цию древ­них цер­ков­ных на­пе­вов под рук. Ю. К. Ар­ноль­да. В Мо­ск­ве стал по­сле­до­ва­те­лем тео­рии муз. рит­ма нем. фи­ло­ло­га и му­зы­ко­ве­да Р. Вест­фа­ля и вме­сте с ним из­дал рит­мо-тем­по­вую ре­дак­цию 10 фуг И. С. Ба­ха со сво­им пре­ди­сло­ви­ем «О рит­ми­ческом ис­пол­не­нии фуг Ба­ха» (1878). В 1870-е гг. с це­лью про­па­ган­ды сво­их взгля­дов на роль рит­ма в клас­сич. му­зы­ке М. и Вест­фаль осу­ще­ст­ви­ли кон­церт­ную по­езд­ку по Гер­ма­нии. М. вы­сту­пал так­же в го­ро­дах Рос. им­пе­рии вме­сте с Ф. Лау­бом и К. Ю. Да­вы­до­вым. Со­би­рал и ис­сле­до­вал рус. пес­ни. В сб-ках «Рус­ские на­род­ные пес­ни не­по­сред­ст­вен­но с го­ло­сов на­ро­да за­пи­сан­ные и с объ­яс­не­ния­ми из­дан­ные» (вып. 1–2, 1879–1885) впер­вые вос­про­из­ве­де­но рус. кре­сть­ян­ское мно­го­го­ло­сие. М. вы­дви­нул идею о под­го­ло­соч­ном скла­де рус. пес­ни, дал ха­рак­те­ри­сти­ку её ла­до­вой ос­но­вы, сво­бод­ную от схем др.-греч. и ср.-век. ла­дов. Ав­тор на­уч. ста­тей; с его пре­ди­сло­ви­ем и в его ре­дак­ции из­дан сб. «На­пе­вы Во­ло­год­ской гу­бер­нии, со­б­ран­ные М. Кук­ли­ным» (вып. 1, 1890).