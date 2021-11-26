МЕЛЬГУНОВ Юлий Николаевич
Российский пианист, музыкальный теоретик и фольклорист.
Из старинного дворянского рода. Учился в Александровском (быв. Царскосельском) лицее (окончил в 1866), одновременно брал уроки игры на фп. у А. Л. Гензельта и А. Дрейшока в С.-Петербурге. Теорию музыки изучал у Г. А. Лароша. Ок. 1870 переехал в Москву, некоторое время учился в Моск. конс. (класс фп. Н. Г. Рубинштейна). В 1875–76 изучал акустику и гармонизацию древних церковных напевов под рук. Ю. К. Арнольда. В Москве стал последователем теории муз. ритма нем. филолога и музыковеда Р. Вестфаля и вместе с ним издал ритмо-темповую редакцию 10 фуг И. С. Баха со своим предисловием «О ритмическом исполнении фуг Баха» (1878). В 1870-е гг. с целью пропаганды своих взглядов на роль ритма в классич. музыке М. и Вестфаль осуществили концертную поездку по Германии. М. выступал также в городах Рос. империи вместе с Ф. Лаубом и К. Ю. Давыдовым. Собирал и исследовал рус. песни. В сб-ках «Русские народные песни непосредственно с голосов народа записанные и с объяснениями изданные» (вып. 1–2, 1879–1885) впервые воспроизведено рус. крестьянское многоголосие. М. выдвинул идею о подголосочном складе рус. песни, дал характеристику её ладовой основы, свободную от схем др.-греч. и ср.-век. ладов. Автор науч. статей; с его предисловием и в его редакции издан сб. «Напевы Вологодской губернии, собранные М. Куклиным» (вып. 1, 1890).