МЕДВЕДЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
МЕДВЕДЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА - российская актриса, заслуженная артистка императорских театров.
Сестра П. М. Медведева. Училась в балетном классе Московского театрального училища; педагог и режиссёр С. П. Соловьёв убедил Медведеву перейти в драму. Дебютировала в Малом театре в 1847 году в роли Агнессы («Школа женщин» Мольера), в труппе с 1848 года до конца жизни (в 1851-1853 годах выступала в Одесском театре).
Роли: Серафина («Серафина Лафайль» О. Анисе-Буржуа и Г. Лемуана), Курчаева («Испорченная жизнь» И. Е. Чернышёва), Дуня («Не так живи, как хочется» А. Н. Островского), Донна Анна («Каменный гость» А. С. Пушкина), графиня («Свадьба Фигаро» П. Бомарше) и др. Огромное влияние на Медведеву оказал М. С. Щепкин. Талант Медведевой проявился в полную силу с переходом её в 1866 году в амплуа гранд-дам, преимущественно в русском репертуаре. Разнообразие и жизненная правдивость, яркая индивидуализация образов, глубина чувств, тонкий юмор, филигранная отделка деталей - основные черты искусства Медведевой.
В первых постановках пьес Островского играла: Турусину («На всякого мудреца довольно простоты»), Гурмыжскую («Лес»), Огудалову («Бесприданница»), Сосипатру Семёновну («Красавец-мужчина»), Снафидину («Не от мира сего»). Среди лучших ролей также: Хлёстова («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Мурзавецкая («Волки и овцы» Островского), Столбин-Десятова («Осколки минувшего» И. Н. Ге), Эльмира («Тартюф» Мольера). Доверив в свой бенефис роль Эмилии Галотти («Эмилия Галотти» Г. Э. Лессинга) М. Н. Ермоловой, Медведева открыла талант будущей великой актрисы, став её руководителем и другом. К. С. Станиславский считал Медведеву одним из своих учителей.