МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР - го­су­дар­ст­вен­ный ака­де­ми­че­ский, те­атр опе­ры и ба­ле­та, один из ста­рей­ших те­ат­ров Рос­сии (Санкт-Пе­тер­бург).

На­зван в 1860 в честь имп. Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны – суп­ру­ги имп. Алек­сан­д­ра II. До Февральской ре­во­лю­ции 1917 вхо­дил в сис­те­му им­пе­ра­тор­ских те­ат­ров. Пра­ви­тель­ст­вен­ным дек­ре­том 9.11.1917 объ­яв­лен го­су­дар­ст­вен­ным и пе­ре­дан в ве­де­ние Нар­ком­про­са. С 1920 Гос. ака­де­мич. те­атр опе­ры и ба­ле­та, с 1935 Ле­нингр. ака­де­мич. те­атр опе­ры и ба­ле­та им. С. М. Ки­ро­ва. С 1992 вновь Ма­ри­ин­ский те­атр.

Ис­то­рия М. т. вос­хо­дит к при­двор­ным муз. спек­так­лям франц. (с 1720-х гг.) и итал. (с 1730-х гг.) трупп. В 1736 «Италь­ян­ская ком­па­ния» по­ка­за­ла пер­вую в Рос­сии опе­ру-се­риа – «Си­ла люб­ви и не­на­вис­ти» Ф. Арайи. По­сте­пен­но в «Италь­ян­скую ком­па­нию» ста­ли про­ни­кать отеч. ис­пол­ни­те­ли. Проф. тан­цов­щи­ки и тан­цов­щи­цы поя­ви­лись по­сле уч­ре­ж­де­ния имп. Ан­ной Ива­нов­ной в 1738 тан­це­валь­ной шко­лы (см. Ака­де­мия рус­ско­го ба­ле­та) под рук. Ж. Б. Лан­де. В 1783 от­крыл­ся Боль­шой (Ка­мен­ный) те­атр (зда­ние по­строе­но в 1775–83, арх. А. Ри­наль­ди, на мес­те ны­неш­ней Пе­тербургской кон­сер­ва­то­рии ); ука­зом имп. Ека­те­ри­ны II ор­га­ни­зо­ва­на труп­па «не для од­них ко­ме­дий и тра­ге­дий, но и для опе­ры», 1-я по­ста­нов­ка – ко­мич. опе­ра «Лун­ный мир» Дж. Паи­зи­ел­ло (1783, итал. труп­па). В 1803 опер­ная и ба­лет­ная труп­пы от­де­ли­лись от дра­ма­ти­че­ской. В 1836 им от­да­но за­но­во от­стро­ен­ное зда­ние Боль­шо­го (Ка­мен­но­го) те­ат­ра (арх. А. К. Ка­вос); сезон от­кры­лся пер­вой по­ста­нов­кой опе­ры «Жизнь за ца­ря» М. И. Глин­ки . До 1860 на этой сце­не ста­ви­лись спек­так­ли Итал. опер­ной труп­пы; Рус. опер­ная труп­па с 1845 ра­бо­та­ла на имп. сце­не в Мо­ск­ве, с 1854 – в С.-Пе­тер­бур­ге на сце­не Те­ат­ра-цир­ка (по­стро­ен в 1847–49, арх. Ка­вос) на бе­ре­гу Крю­ко­ва ка­на­ла.

По­сле по­жа­ра 1859 зда­ние Те­ат­ра-цир­ка ре­кон­ст­руи­ро­ва­но тем же ар­хи­тек­то­ром; от­кры­то под назв. «М. т.» в 1860 опе­рой «Жизнь за ца­ря» М. И. Глин­ки. При пе­ре­строй­ке уси­ле­на слож­ная объ­ём­ная ком­по­зи­ция зда­ния, фа­са­ды в рус­ле эк­лек­тиз­ма со­хра­ни­ли го­ри­зон­таль­ные чле­не­ния и оформ­ле­ние по­этаж­ным ор­де­ром, зри­тель­но­му за­лу при­да­на под­ко­во­об­раз­ная фор­ма. Так­же уст­рое­ны до­пол­нит. вес­ти­бю­ли и фойе (для цар­ской ло­жи и др.), рас­ши­ре­но фойе для пуб­ли­ки. То­гда же зри­тель­ный зал по­лу­чил совр. оформ­ле­ние с бо­га­тым скульп­тур­ным и жи­во­пис­ным де­ко­ром (в т. ч. пла­фон худ. Э. Фран­чио­ли по эс­ки­зам К. Ду­зи). В 1885 про­ве­де­на сле­дую­щая ре­кон­ст­рук­ция зда­ния (арх. В. А. Шрё- тер; к ле­во­му кры­лу при­стро­ен 3-этаж­ный кор­пус под­соб­ных по­ме­ще­ний). В 1894 зда­ние вновь пе­ре­строе­но Шрё­те­ром: гл. фа­сад оформ­лен ко­лос­саль­ным ор­де­ром, де­кор экс­терь­е­ра зда­ния стал бо­лее дроб­ным, уве­ли­че­но про­стран­ст­во фойе и уст­рое­ны но­вые ле­ст­ни­цы, гл. фойе и па­рад­ные ле­ст­ни­цы по­лу­чи­ли со­хра­нив­шее­ся до на­ших дней оформ­ле­ние, де­рев. пе­ре­кры­тия и кир­пич­ные сво­ды бы­ли за­ме­не­ны ме­тал­лич. и бе­тон­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми и т. д. В 1914 А. Я. Го­ло­вин соз­дал сце­ни­че­ский за­на­вес (ре­с­тав­ри­ро­ван в 1952 С. Б. Вир­салад­зе). Зда­ние по­стра­да­ло во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1943–44. В 1966–67 при­строе­ны но­вые кор­пу­са, уст­рое­ны но­вые ре­пе­ти­ци­он­ные за­лы и ма­лая сце­на (арх. С. М. Гель­фер). С нач. 2000-х гг. ве­дёт­ся строи­тель­ст­во зда­ния вто­рой сце­ны М. т. В ре­кон­ст­руи­ро­ван­ном зда­нии Де­ко­ра­ци­он­но­го ма­га­зи­на и за­ла быв. Ди­рек­ции имп. те­ат­ров (1900, арх. Шрё­тер) от­крыт кон­церт­ный зал М. т. (2004–06, арх. К. Фабр).

Опе­ра. В кон. 18 – нач. 19 вв. ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли опе­ры франц. (Ф. Бу­аль­дьё, А. Грет­ри, П. А. Мон­си­ньи и др.) и итал. (Дж. Паи­зи­ел­ло, Дж. Сар­ти, Д. Чи­ма­ро­за и др.) ком­по­зи­то­ров, ста­ви­лись пер­вые про­из­ве­де­ния рус. ком­по­зи­то­ров – M. M. Со­ко­лов­ско­го, Е. И. Фо­ми­на, В. А. Паш­ке­ви­ча, позд­нее С. И. Да­вы­до­ва и др. В 1803–1840 опер­ную труп­пу воз­глав­лял К. А. Ка­вос, ав­тор мн. опер, по­став­лен­ных на сце­не те­ат­ра, сре­ди них – «Иван Су­са­нин» (1815). В эти го­ды осу­ще­ст­в­ле­ны пер­вые на рус. сце­не по­ста­нов­ки опер «Вол­шеб­ная флей­та» В. А. Мо­цар­та (1818), «Воль­ный стре­лок» К. М. фон Ве­бе­ра (1824), «Нор­ма» и «Со­мнам­бу­ла» (1837), «Пу­ри­та­не» (1840) В. Бел­ли­ни, «Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти и др. Ве­ду­щи­ми отеч. со­лис­та­ми бы­ли П. А. Бу­ла­хов, Я. С. Во­робь­ёв, П. В. Злов, Г. Ф. Кли­мов­ский, А. М. Кру­тиц­кий, Е. С. Сан­ду­но­ва, В. М. Са­мой­лов и др. Вы­сту­па­ли итал., франц. и нем. труп­пы. Вы­даю­щим­ся со­бы­ти­ем ста­ла по­ста­нов­ка опе­ры М. И. Глин­ки «Жизнь за ца­ря», оз­на­ме­но­вав­шая ро­ж­де­ние рус. клас­сич. опе­ры. В 1842 по­став­ле­на вто­рая опе­ра Глин­ки – «Рус­лан и Люд­ми­ла». В обо­их спек­так­лях рас­кры­лось да­ро­ва­ние вы­даю­щих­ся рус. пев­цов О. А. Пет­ро­ва и А. Я. Пет­ро­вой-Во­робь­ё­вой. В опер­ную труп­пу во­шли так­же М. С. Ле­бе­дев, А. И. Ле­о­нов, М. М. Сте­па­но­ва, В. А. Ше­ма­ев, M. P. Ше­ле­хо­ва, С. С. Гу­лак-Ар­те­мов­ский, Е. А. Се­мё­но­ва и др. С 1843 под по­кро­ви­тель­ст­вом дво­ра вы­сту­па­ла Итал. опер­ная труп­па, в её со­ста­ве – пев­цы ми­ро­во­го клас­са Дж. Ру­би­ни, A. Там­бу­ри­ни, Джу­лия Гри­зи, Л. Лаб­лаш, П. Ви­ар­до-Гар­сия и др. Рус. труп­па бы­ла от­тес­не­на на вто­рой план, а в 1845–54 фак­ти­че­ски из­гна­на (вы­сту­па­ла на имп. сце­нах Мо­ск­вы).

В опер­ном ре­пер­туа­ре от­крыв­ше­го­ся в 1860 М. т. ак­цент был сде­лан на рус. му­зы­ке. Сре­ди наи­бо­лее зна­чит. по­ста­но­вок – «Рус­лан и Люд­ми­ла» М. И. Глин­ки (1861), «Ру­сал­ка» А. С. Дар­го­мыж­ско­го (1865). Бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны пер­вые в ис­то­рии по­ста­нов­ки рус. клас­сич. опер: «Юдифь» (1863), «Рог­не­да» (1865) А. Н. Се­ро­ва; «Ка­мен­ный гость» Дар­го­мыж­ско­го (1872); «Пско­ви­тян­ка» (1873), «Май­ская ночь» (1880), «Сне­гу­роч­ка» (1882), «Мла­да» (1892), «Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом» (1895) Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва; «Бо­рис Го­ду­нов» (2-я ред., с про­ло­гом) М. П. Му­сорг­ско­го (1874); «Оп­рич­ник» (1874), «Куз­нец Ва­ку­ла» (1876), «Ор­ле­ан­ская де­ва» (1881), «Ча­ро­дей­ка» (1887), «Пи­ко­вая да­ма» (1890), «Ио­лан­та» (1892) П. И. Чай­ков­ско­го ; «Де­мон» А. Г. Ру­бин­штей­на (1875); «Князь Игорь» А. П. Бо­ро­ди­на (1890); «Оре­стея» С. И. Та­нее­ва (1895), и др. Из зап.-ев­роп. ре­пер­туа­ра по­став­ле­ны «Про­рок» Дж. Мей­ер­бе­ра (1869); «Си­ла судь­бы» (1862; опе­ра на­пи­са­на для М. т.), «Тра­виа­та» (1868), «Аи­да» (1877), «Ри­го­лет­то» (1878), «Отел­ло» (1887), «Фаль­стаф» (1894, впер­вые на рус. яз.) Дж. Вер­ди; «Ло­эн­грин» (1868), «Тан­гей­зер» (1874), «Три­стан и Изоль­да» (1899) Р. Ваг­не­ра; «Кар­мен» Ж. Би­зе и «Ма­нон» Ж. Масс­не (обе 1885); «Ме­фи­сто­фель» А. Бой­то (1886), опе­ры К. М. фон Ве­бе­ра, В. А. Мо­цар­та, Дж. Пуч­чи­ни и др. ком­по­зи­то­ров. Гл. ди­ри­жё­ром в 1860–69 был К. Н. Ля­дов (отец ком­по­зи­то­ра А. К. Ля­до­ва), в 1869–1916 – Э. Ф. На­прав­ник, дея­тель­ность ко­то­ро­го сыг­ра­ла зна­чит. роль в ис­то­рии те­ат­ра: он ус­та­но­вил творч. свя­зи с из­вест­ны­ми рус. ком­по­зи­то­ра­ми, со­брал в те­ат­ре луч­шие ар­ти­стич. си­лы, под­нял проф. уро­вень опер­ных по­ста­но­вок. Сре­ди со­лис­тов те­ат­ра: пев­цы Ф. П. Ко­мис­сар­жев­ский, Е. А. Лав­ров­ская, Д. М. Ле­о­но­ва, И. А. Мель­ни­ков, Ф. К. Ни­коль­ский, Ю. Ф. Пла­то­но­ва.

В кон. 19 – нач. 20 вв. ре­пер­ту­ар те­ат­ра вклю­чал опе­ры Р. Ваг­не­ра («Валь­ки­рия», 1900; «Ги­бель бо­гов», 1903; «Зо­ло­то Рей­на», 1905), «Элек­тру» Р. Штрау­са, со­бы­тия­ми ста­ли по­ста­нов­ки рус. опер «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1907, впер­вые на сце­не), «Хо­ван­щи­на» М. П. Му­сорг­ско­го (1911, впер­вые в М. т.) и др. В М. т. вы­сту­па­ли круп­ней­шие мас­те­ра опер­но­го иск-ва: И. А. Ал­чев­ский, А. Ю. Боль­ска, М. И. До­ли­на, И. В. Ер­шов, Е. И. Збруе­ва, B. И. Кас­тор­ский, В. И. Ку­за, Ф. В. Лит­вин, Е. К. Мра­ви­на, Э. К. Пав­лов­ская, М. А. Сла­ви­на, Л. В. Со­би­нов, Ф. И. Стра­вин­ский, И. В. Тар­та­ков, М. И. и H. H. Фиг­не­ры, М. Б. Чер­кас­ская, Л. Г. Яков­лев и др.; час­то вы­сту­пал Ф. И. Ша­ля­пин. В те­ат­ре ра­бо­та­ли из­вест­ные ди­ри­жё­ры – Ф. М. Блу­мен­фельд, А. Ко­утс, ху­дож­ни­ки – А. Н. Бе­нуа, А. Я. Го­ло­вин, К. А. Ко­ро­вин, Б. М. Кус­то­ди­ев.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 со­стоя­лись но­вые по­ста­нов­ки про­из­ве­де­ний опер­ных клас­си­ков: «Тан­гей­зер» и «Ри­ен­ци» Р. Ваг­не­ра (1923), «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни и «Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та (1924), «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го (в ав­тор­ской ре­дак­ции, 1928), «Пи­ко­вая да­ма» (1935) П. И. Чай­ков­ско­го; «Жизнь за ца­ря» М. И. Глин­ки с 1939 шла с из­ме­нён­ным либ­рет­то и но­вым тек­стом под назв. «Иван Су­са­нин». Про­шли рус. пре­мье­ры но­вей­ших ев­роп. опер: «Са­ло­мея» (1924) и «Ка­ва­лер ро­зы» (1928) Р. Штрау­са, «Воц­цек» А. Бер­га (1927). Со­стоя­лась пер­вая на отеч. сце­не по­ста­нов­ка опе­ры «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С. С. Про­кофь­е­ва (1926), по­став­ле­ны сов. опе­ры «Лёд и сталь» В. М. Де­ше­во­ва (1930), «В бу­рю» Т. Н. Хрен­ни­ко­ва (1939) и др.

С авг. 1941 до ле­та 1944 те­атр был эва­куи­ро­ван в Пермь; ар­ти­сты вы­ез­жа­ли на фронт, вы­сту­па­ли в гос­пи­та­лях, во­ин­ских час­тях, кол­хо­зах. Осен­ний се­зон 1944 от­крыл­ся опе­рой М. И. Глин­ки «Иван Су­са­нин». В те­ат­ре ра­бо­та­ли: ди­ри­жё­ры – А. В. Га­ук, В. А. Дра­ниш­ни­ков, Р. Е. Дри­го, C. В. Ель­цин, Э. А. Ку­пер, Н. А. Маль­ко, А. М. Па­зов­ский, Д. И. По­хи­то­нов, Г. Фи­тель­берг; ре­жис­сё­ры – А. Б. Ви­нер, Э. И. Ка­план, И. М. Ла­пиц­кий, В. А. Лос­ский, С. Д. Ма­слов­ская, В. Э. Мей­ер­хольд, С. Э. Рад­лов, Н. В. Смо­лич, Л. В. Ба­ра­тов; пев­цы – П. З. Ан­д­ре­ев, К. Пет­рау­скас, Н. А. Боль­ша­ков, Г. А. Бос­сэ, Р. Г. Гор­ская, В. А. Да­вы­до­ва, Р. Л. Из­тур, О. А. Ка­ше­ва­ро­ва, К. А. Лап­тев, С. И. Ми­гай, А. Ю. Мо­де­стов, О. Ф. Мшан­ская, Г. М. Нэ­лепп, И. А. Не­ча­ев, Г. Н. Ор­лов, В. К. Пав­лов­ская, Н. К. Печ­ков­ский, С. П. Пре­об­ра­жен­ская, М. О. Рей­зен, В. Р. Сли­вин­ский, И. П. Яшу­гин; ху­дож­ни­ки – В. В. Дмит­ри­ев, В. А. Щу­ко и др.

В по­сле­во­ен­ные го­ды зна­чит. со­бы­тия­ми ста­ли по­ста­нов­ки опер «Ду­э­нья» («Об­ру­че­ние в мо­на­сты­ре») С. С. Про­кофь­е­ва (1946), «Се­мья Та­ра­са» Д. Б. Ка­ба­лев­ско­го (1950), «Де­каб­ри­сты» Ю. Н. Ша­по­ри­на (1953). Ху­дож. ру­ко­во­дство в эти го­ды осу­ще­ст­в­ля­ли ди­ри­жёр Б. Э. Хай­кин, ре­жис­сёр И. Ю. Шле­пя­нов, хор­мей­стер В. П. Сте­па­нов. Позд­нее в те­ат­ре ра­бо­та­ли ди­ри­жё­ры: Э. П. Гри­ку­ров, А. И. Кли­мов, К. А. Си­ме­о­нов, В. А. Фе­до­тов, ре­жис­сёр Е. Н. Со­ков­нин, хор­мей­стер А. В. Ми­хай­лов, ху­дож­ник С. Б. Вир­са­лад­зе. Сре­ди по­ста­но­вок 1960–80-х гг.: «Пи­тер Граймс» Б. Брит­те­на (1965), «Вол­шеб­ная флей­та» В. А. Мо­цар­та (1966), «Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти (1969), «Кар­мен» Ж. Би­зе (1973), «Пётр I» (1975) и «Мая­ков­ский на­чи­на­ет­ся» (1983) А. Н. Пет­ро­ва, «Ви­ри­нея» (1967) и «Ма­рия Стю­арт» (1981) С. М. Сло­ним­ско­го. Ди­ри­жё­ры: Ю. X. Те­мир­ка­нов (гл. ди­ри­жёр в 1976–88), Б. И. Ани­си­мов, Д. Э. Дал­гат, В. Г. Ши­ро­ков; ре­жис­сёр Р. И. Ти­хо­ми­ров; сре­ди пев­цов этих лет: Г. А. Ко­ва­лё­ва, Б. Т. Што­ко­лов, Р. А. Ба­ри­но­ва, И. П. Бо­га­чё­ва, С. П. Лей­фер­кус.

C 1988 гл. ди­ри­жёр, с 1996 худ. рук. и ди­рек­тор те­ат­ра – В. А. Гер­ги­ев . Сре­ди по­ста­но­вок: «Пар­си­фаль» (1999), тет­ра­ло­гия «Коль­цо ни­бе­лун­га» (2003) Р. Ваг­не­ра; «Са­ло­мея» Р. Штрау­са (1995); опе­ры С. С. Про­кофь­е­ва и Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча. Сре­ди пев­цов: Г. И. Без­зу­бен­ков, О. В. Бо­ро­ди­на, В. В. Га­лу­зин, В. Г. Ге­рел­ло, Г. В. Гор­ча­ко­ва, М. А. Гу­ле­ги­на, Л. И. Дядь­ко­ва, О. Д. Кон­ди­на, Ю. К. Лап­тев, Ю. М. Ма­ру­син, А. Ю. Не­треб­ко, Н. П. Охот­ни­ков, К. И. Плуж­ни­ков, Н. Г. Пу­ти­лин.

С 1989 ре­гу­ляр­но про­во­дят­ся те­ма­тич. фес­ти­ва­ли, при­уро­чен­ные к юби­ле­ям ком­по­зи­то­ров. При М. т. ра­бо­та­ет Ака­де­мия мо­ло­дых пев­цов (худ. рук. – Л. А. Гер­гие­ва). М. т. про­во­дит фес­ти­валь «Звёз­ды бе­лых но­чей», Пас­халь­ный фес­ти­валь.

Ба­лет. На сце­не от­крыв­ше­го­ся в 1783 Боль­шо­го (Ка­мен­но­го) те­ат­ра ра­бо­тал пер­вый рус. хо­рео­граф И. И. Валь­берх. При Ш. Л. Дид­ло пе­терб. труп­па пре­вра­ти­лась в од­ну из луч­ших в Ев­ро­пе; в соз­дан­ном им ре­пер­туа­ре рас­кры­лись та­лан­ты Н. О. Голь­ца, М. И. Да­ни­ло­вой, М. Н. Ико­ни­ной, А. И. Ис­то­ми­ной, А. С. Но­виц­кой, Огю­ста, Е. А. Те­ле­шо­вой. По­сле ухо­да Дид­ло в от­став­ку пе­терб. ба­ле­том ру­ко­во­ди­ли А. Блаш (1832–36) и А. Ти­тюс (1837–49), пе­ре­но­сив­шие сю­да па­риж­ские пре­мье­ры, в т. ч. ше­дев­ры ро­ман­тиз­ма – «Силь­фи­ду» Ф. Таль­о­ни, муз. Ж. Шнейц­хоф­фе­ра (1835) и «Жи­зель» Ж. Ко­рал­ли и Ж. Пер­ро, муз. А. Ада­на (1842). В 1848–59 труп­пу воз­глав­лял Пер­ро. На­ря­ду со зна­ме­ни­ты­ми га­ст­ро­лёр­ша­ми Ф. Эльс­лер, К. Гри­зи, Ф. Чер­ри­то, ус­пе­хом поль­зо­ва­лись рус. тан­цов­щи­цы Е. И. Ан­д­рея­но­ва, Н. К. Бо­гда­но­ва, М. Н. Му­равь­ё­ва, М. С. Су­ров­щи­ко­ва-Пе­ти­па. С 1834 поч­ти до кон­ца ве­ка спек­так­ли оформ­лял худ. А. А. Рол­лер. В 1859–69 в С.-Пе­тер­бур­ге ра­бо­тал ба­лет­мей­стер А. Сен-Ле­он, ко­то­рый при­дер­жи­вал­ся ка­но­нов мно­го­ча­ст­но­го па­рад­но­го спек­так­ля. В эпо­ху, ко­гда в ба­ле­те це­ни­лись гл. обр. раз­вле­ка­тель­ность и вир­ту­оз­ная тех­ни­ка, он де­мон­ст­ри­ро­вал изо­бре­та­тель­ность в соз­да­нии сце­нич. эф­фек­тов и не­ожи­дан­ных ди­вер­тис­мен­тов («Ко­нёк-Гор­бу­нок» Ч. Пу­ньи, 1864, и др.).

Пре­ем­ни­ком Пер­ро и Сен-Ле­о­на стал М. И. Пе­ти­па, раз­ра­ба­ты­вав­ший сим­фо­нич. фор­мы тан­ца. Вы­даю­щим­ся дос­ти­же­ни­ем ста­ли ба­ле­ты П. И. Чай­ков­ско­го («Спя­щая кра­са­ви­ца», 1890; «Щел­кун­чик», 1892; «Ле­бе­ди­ное озе­ро», 1895) и А. К. Гла­зу­но­ва («Рай­мон­да», 1898) в по­ста­нов­ке М. И. Пе­ти­па и Л. И. Ива­но­ва. В их ба­ле­тах рас­кры­лись та­лан­ты Е. О. Ва­зем, М. Н. Гор­шен­ко­вой, В. А. Ни­ки­ти­ной, Е. П. Со­ко­ло­вой. С 1860-х гг. ве­ду­щим со­лис­том был П. А. Гердт, ко­то­ро­го сме­ни­ли Г. Г. Кякшт, Н. Г. и С. Г. Ле­га­ты; ха­рак­тер­ные тан­цы ис­пол­ня­ли М. М. Пе­ти­па, Ф. И. Кше­син­ский, А. В. Ши­ря­ев; пан­то­мим­ные ро­ли – Т. А. Сту­кол­кин и Н. П. Тро­иц­кий. В нач. 20 в. хра­ни­те­ля­ми ака­де­мич. тра­ди­ций бы­ли С. К. Ан­д­риа­нов, А. Я. Ва­га­но­ва, М. Ф. Кше­син­ская, М. К. Обу­хов, О. И. Пре­об­ра­жен­ская, В. А. Тре­фи­ло­ва и др. Од­на­ко в по­след­ние го­ды ра­бо­ты М. И. Пе­ти­па эс­те­ти­ка ака­де­миз­ма по­сте­пен­но пре­вра­ща­лась в дог­му. Борь­бу с ру­ти­ной воз­гла­вил М. М. Фо­кин, чьей из­люб­лен­ной фор­мой стал од­но­акт­ный ба­лет с ла­ко­нич­ным не­пре­рыв­ным дей­ст­ви­ем и чёт­ко вы­ра­жен­ной сти­ли­стич. ок­ра­ской: «Па­виль­он Ар­ми­ды» Н. Н. Че­реп­ни­на (1907), «Шо­пе­ниа­на» на муз. Ф. Шо­пе­на (1908), «По­ло­вец­кие пля­ски» на муз. А. П. Бо­ро­ди­на (1909) и др. В ба­ле­тах Фо­ки­на про­сла­ви­лись Т. П. Кар­са­ви­на, В. Ф. Ни­жин­ский, А. П. Пав­ло­ва.

За­да­чи со­хра­не­ния тра­ди­ции и соз­да­ния но­во­го ре­пер­туа­ра по­сле 1917 вы­пол­ня­ли ве­ду­щие ар­ти­сты – Е. П. Гердт, П. А. Гу­сев, Л. С. Ле­он­ть­ев, Е. М. Лю­ком, О. П. Мун­га­ло­ва, В. И. По­но­ма­рёв, В. А. Се­мё­нов, О. А. Спе­сив­це­ва, Б. В. Шав­ров. В 1922 труп­пу воз­гла­вил Ф. В. Ло­пу­хов, осу­ще­ст­вив­ший экс­пе­рим. по­ста­нов­ки: танц­сим­фо­ния «Ве­ли­чие ми­ро­зда­ния» на муз. Л. ван Бет­хо­ве­на (1923), ба­ле­ты «Бай­ка про Ли­су, Ко­та да Ба­ра­на» И. Ф. Стра­вин­ско­го, «Ле­дя­ная де­ва» на муз. Э. Гри­га в об­ра­бот­ке Б. В. Асафь­е­ва (оба 1927), «Болт» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (1931). В 1920–30-х гг. в кол­лек­тив вли­лись вы­пу­ск­ни­ки ЛХУ Н. А. Ани­си­мо­ва, Т. М. Ве­че­сло­ва, Н. М. Ду­дин­ская, А. Н. Ер­мо­ла­ев, М. Т. Се­мё­но­ва, К. М. Сер­ге­ев, Г. С. Ула­но­ва, В. М. Ча­бу­киа­ни, А. Я. Ше­лест и др. В 1930-е гг. ин­тен­сив­ное влия­ние на ба­лет­ный те­атр дра­ма­тич. иск-ва про­яви­лось в по­ста­нов­ках хо­рео­гра­фов В. И. Вай­но­не­на, Р. В. За­ха­ро­ва, Л. М. Лав­ров­ско­го, Ча­бу­киа­ни. В 1931–37 худ. рук. ба­лет­ной труп­пы бы­ла А. Я. Ва­га­но­ва. В этот пе­ри­од с труп­пой со­труд­ни­ча­ли ком­по­зи­тор Асафь­ев, реж. С. Э. Рад­лов, ху­дож­ни­ки В. В. Дмит­ри­ев, В. М. Хо­да­се­вич, С. Б. Вир­са­лад­зе, П. В. Виль­ямс.

В го­ды Вел. Отеч. вой­ны в Пер­ми и Ле­нин­гра­де соз­да­ва­лись кон­церт­ные бри­га­ды, вы­ез­жав­шие на фронт, в гос­пи­та­ли и на пред­при­ятия. В 1943–47 в кол­лек­тив во­шли мо­ло­дые ар­ти­сты И. Д. Бель­ский, Б. Я. Брег­вад­зе, Ю. Н. Гри­го­ро­вич, И. Б. Зуб­ков­ская, Н. А. Кур­гап­ки­на, А. А. Ма­ка­ров, О. Н. Мои­сее­ва и др. В 1946–51 худ. рук. ба­лет­ной труп­пы – П. А. Гу­сев. На­ме­тив­ший­ся творч. подъ­ём обо­зна­чи­ли по­ста­нов­ки Л. В. Якоб­со­на («Спар­так» А. И. Ха­ча­ту­ря­на, 1956; «Хо­рео­гра­фи­че­ские ми­ниа­тю­ры», 1958), Сер­гее­ва («Тро­пою гро­ма», 1958) и др. Тра­ди­ции сим­фо­нич. тан­ца воз­ро­ж­да­ли в сво­их по­ста­нов­ках хо­рео­гра­фы но­во­го по­ко­ле­ния: Гри­го­ро­вич («Ка­мен­ный цве­ток», 1957; «Ле­ген­да о люб­ви», 1961), Бель­ский («Бе­рег на­де­ж­ды», 1959; «Ле­нин­град­ская сим­фо­ния», 1961). Их еди­но­мыш­лен­ни­ка­ми ста­ли ар­ти­сты: И. А. Кол­па­ко­ва, Т. Н. Ле­гат, А. Е. Оси­пен­ко, позд­нее Г. Т. Ком­ле­ва, А. И. Си­зо­ва, Ю. В. Со­ловь­ёв и др. О вы­со­ком уров­не ба­лет­ной труп­пы сви­де­тель­ст­во­ва­ли и ус­пеш­ные га­ст­ро­ли в Па­ри­же, Лон­до­не, Нью-Йор­ке. Од­на­ко экс­пе­рим. по­ста­нов­ки в про­грам­му га­ст­ро­лей не вклю­ча­ли. В 1961 во вре­мя га­ст­ро­лей в Па­ри­же за гра­ни­цей ос­тал­ся один из са­мых мно­го­обе­щаю­щих со­лис­тов – Р. Х. Ну­ре­ев. Вско­ре из те­ат­ра ушёл Бель­ский, за­тем Гри­го­ро­вич. В 1971 в но­ва­тор­ской по­ста­нов­ке Н. Д. Ка­сат­ки­ной и В. Ю. Ва­си­лё­ва «Со­тво­ре­ние ми­ра» А. П. Пет­ро­ва яр­ко про­яви­ли се­бя Кол­па­ко­ва, М. Н. Ба­рыш­ни­ков, Н. Д. Боль­ша­ко­ва, В. Н. Гу­ля­ев, Со­ловь­ёв, В. Н. Па­нов, Г. Н. Ро­го­зи­на. Од­на­ко по­пыт­ки экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать пре­се­ка­лись всё упор­нее. Вслед за не вер­нув­шей­ся из Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1970 Н. Р. Ма­ка­ро­вой в 1972 СССР по­ки­ну­ли Па­нов и Ро­го­зи­на, в 1974 – Ба­рыш­ни­ков, в 1977 по­кон­чил с со­бой Со­ловь­ёв. В этих ус­ло­ви­ях ре­шаю­щую роль в под­дер­жа­нии ис­пол­ни­тель­ской фор­мы иг­ра­ли ба­ле­ты клас­сич. на­сле­дия. «Жи­зель» А. Ада­на, «Ле­бе­ди­ное озе­ро» и «Спя­щая кра­са­ви­ца» П. И. Чай­ков­ско­го, «Бая­дер­ка» Л. Ф. Мин­ку­са, «Рай­мон­да» А. К. Гла­зу­но­ва, «Шо­пе­ниа­на» ни­ко­гда на­дол­го не схо­ди­ли с афиш. Боль­шое вни­ма­ние со­хра­не­нию и при­ум­но­же­нию клас­сич. ре­пер­туа­ра уде­лял О. М. Ви­но­гра­дов (в 1968–72 худ. рук., в 1977–1996 гл. ба­летм.). На­чи­ная с 1970-х гг. труп­па ос­ваи­ва­ла и про­из­ве­де­ния за­ру­беж­ных хо­рео­гра­фов, в т. ч. Р. Пе­ти («Со­бор Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри» М. Жар­ра, 1978), А. Бур­нон­ви­ля («Силь­фи­да» Х. Лё­вен­шел­ля, 1981; «Не­аполь, или Ры­бак и его не­вес­та» на сбор­ную му­зы­ку, 1982). Не­сколь­ко но­ме­ров для труп­пы по­ста­вил М. Бе­жар. Хра­ни­те­ли фон­да Дж. Ба­лан­чи­на пе­ре­да­ли зна­ме­ни­то­му кол­лек­ти­ву, в ко­то­ром мас­тер на­чи­нал свою карь­е­ру, его ба­ле­ты «Шот­ланд­ская сим­фо­ния» на муз. Ф. Мен­дель­со­на, «Те­ма с ва­риа­ция­ми» на муз. П. И. Чай­ков­ско­го (оба 1989) и «Апол­лон» И. Ф. Стра­вин­ско­го (1992); Фонд А. Тю­до­ра – его по­ста­нов­ки «Си­ре­не­вый сад» на муз. Э. Шос­со­на и «Увя­даю­щие ли­стья» на муз. А. Двор­жа­ка (обе 1992). Дж. Роб­бинс по­ста­вил здесь од­но­акт­ный ба­лет «В но­чи» на муз. Ф. Шо­пе­на (1992). Об­раз «боль­шо­го спек­так­ля» М. т. вос­кре­сил ба­лет в по­ста­нов­ке франц. хо­рео­гра­фа А. Про­ков­ски «Ан­на Ка­ре­ни­на» на му­зы­ку из про­из­ве­де­ний Чай­ков­ско­го (1993).

На ру­бе­же 20–21 вв. в ре­пер­туа­ре М. т. про­сле­жи­ва­ют­ся две осн. тен­ден­ции: с од­ной сто­ро­ны, всё бо­лее ак­тив­но ос­ваи­ва­ет­ся твор­че­ст­во Дж. Ба­лан­чи­на и совр. хо­рео­гра­фов (Дж. Ной­май­е­ра, У. Фор­сай­та, Х. Лан­де­ра, А. О. Рат­ман­ско­го, А. Прель­жо­ка­жа и др.), с дру­гой – со­хра­ня­ет­ся на­сле­дие М. И. Пе­ти­па, М. М. Фо­ки­на и др., пред­при­ни­ма­ют­ся опы­ты ре­кон­ст­рук­ции ба­ле­тов про­шло­го, осу­ще­ст­в­лён­ные П. Ла­кот­том, С. Г. Ви­ха­ре­вым и др. Сре­ди ар­ти­стов 1980 – 2000-х гг.: А. А. Асыл­му­ра­то­ва, Ж. И. Аю­по­ва, Д. В. Виш­нё­ва, И. И. Го­луб, И. А. Зе­лен­ский, Е. Н. Иван­чен­ко, Е. Б. Кон­дау­ро­ва, У. В. Ло­пат­ки­на, Ю. В. Ма­ха­ли­на, Е. В. Об­раз­цо­ва, Е. Н. Ос­мол­ки­на, Д. В. Пав­лен­ко, Ф. С. Ру­зи­ма­тов, Л. Д. Са­ра­фа­нов, А. А. Со­мо­ва, В. В. Те­рёш­ки­на, О. И. Чен­чи­ко­ва, В. А. Шкля­ров.

С 2001 в те­ат­ре про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь ба­ле­та «Ма­ри­ин­ский».

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