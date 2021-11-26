МАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ
МАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ - российский живописец, график, академик (1873 год), действительный член (1893 год) петербургской Академии Художеств.
Сын художника-любителя Егора Ивановича Маковского (1802-1886 годы), одного из основателей МУЖВ; брат К.Е. Маковского и живописца Николая Егоровича Маковского (1842-1886 годы), члена-учредителя ТПХВ и автора архитектурных пейзажей и жанровых картин.
Учился в МУЖВЗ (1861-1866 годы) у Е.С. Сорокина и С.К. Зарянко.
Член Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ, с 1872 года). Один из наиболее последовательных передвижников, Маковский стремился к достоверному изображению жизни городских низов, характерных социальных типов, убедительной психологической трактовке сюжетов, раскрытию чувств «маленьких людей» («В приёмной у доктора», 1870 год; «Посещение бедных», 1874 год; «Крах банка», 1881 год; «Свидание», 1883 год; «На бульваре», 1886-1887 годы, все в ГТГ; «Ночлежный дом», 1889 год, ГРМ, и другое).
С конца 1880-х годов обращался к приёмам пленэрной живописи («Объяснение», 1889-1891 годы, ГТГ; серия картин «На Волге», 1896 год). В ряде произведений заметно сочувствие революцонно-демократическому движению («Вечеринка», 1875-1897 годы, ГТГ); некоторые произведения начала XX века являются откликом на важные политические события («Допрос революционерки», 1904 год, Музей современной истории России, Москва; «9 января 1905 года на Васильевском острове», 1905 год, Музей политической истории России, Санкт-Петербург).
Писал также портреты (отца, 1880 год, ГТГ, и 1882 год, ГРМ; художника И.М. Прянишникова, 1883 год; коллекционера И.Е. Цветкова, 1890 и 1912-1913 годы; Д.А. Ровинского, 1894 год, все - в ГТГ; певца И.А. Мельникова, 1902 год, ГРМ).
Преподавал в МУЖВЗ (1882-1894 годы) и в петербургской АХ (1894-1918 годы; ректор в 1894-1896 годы); среди учеников - А.Е. Архипов, В.Н. Бакшеев, Е.М. Чепцов.