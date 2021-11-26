ЛЕМАН ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Русский художник, портретист и пейзажист.

Образование. Начало творчества

Родился в 1834 г., происходил из дворян. Обучался в Московском Александрийском сиротском институте. Государственную службу начал в первопрестольной, в канцелярии сенатского департамента.

Затем получал образование в Академии художеств (1850-1863). Учебу оплачивал Московский Воспитательный дом. Еще будучи учеником, начал писать акварельные портреты на продажу. В 1862 г. получил малую золотую медаль за произведение «Прощание с женихом». Выпустился из Академию в 1863 г., получив звание классного художника 1-й ст.

В 1860-е гг. сотрудничал с фотоателье Деньера и Левицкого. Его работа состояла в том, чтобы подвергать фотографические портреты ретушированию и раскрашиванию.

Жизнь за границей. Возвращение на родину

В 1866 г. обосновался во французской столице. Здесь продолжил работу по ретушированию и занимался написанием портретов по фотокарточкам. Затем писал много женских портретов. Его модели были великосветскими дамами, так что Юрий Яковлевич стал довольно широко известен в этих кругах. В конце 1870-х гг. Леман жил и трудился в Англии, в 1881 г. - в Италии. Основная деятельность его была прежней – портреты акварелью.

С 1881 г. живописец состоял в Товариществе передвижных художественных выставок.

Художественный критик В.В. Стасов высоко оценил одну из работ Лемана, представленную на выставке, отмечая грацию изображенной фигуры, элегантное письмо и изящную французскую технику автора.

В конце 1880-х гг. художник приехал обратно в Москву. Он обитал здесь в 1888-1889 гг. Затем после небольшого периода разъездов окончательно вернулся на родину в 1898 г. К этому его вынудила начавшаяся и прогрессировавшая болезнь глаз. По причине недуга в последние годы жизни Леман практически не мог работать.

В августе 1901 г. Ю.Я. Леман скончался в Петербурге. Погребен на Смоленском кладбище.