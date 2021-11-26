КЮИ ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ
КЮИ ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ - российский композитор и музыкальный критик, инженер-генерал, специалист в области фортификации.
Сын бывшего тамбур-мажора наполеоновской армии А. Кюи и жительницы Вильны Ю. Гуцевич. В детстве брал уроки музыки у С. Монюшко (теория музыки и композиция). С 1850 года жил в Санкт-Петербурге. Окончил Николаевское инженерное училище (1855 год) и Николаевскую инженерную академию (1857 год), где оставлен на преподавательской работе. С 1878 года адъюнкт-профессор, с 1880 года профессор, с 1891 года заслуженный профессор. Создал ряд капитальных научных трудов по полевой фортификации, подготовил курс истории русской фортификации и читал его в Николаевской инженерной, Михайловской артиллерийской академиях и в Николаевской академии Генштаба. Назначен преподавателем всех великих князей (в том числе будущего императора Николая II) по фортификации. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов руководил строительством фортификационных сооружений в районе боевых действий. Одним из первых российских инженеров предложил применение бронебашенных установок в сухопутных крепостях. Внёс значительный вклад в становление и развитие российской военно-инженерной школы.
В 1856 году, познакомившись с М.А. Балакиревым, А.С. Даргомыжским, А.Н. Серовым, В.В. и Д.В. Стасовыми, М.П. Мусоргским, стал активным участником Балакиревского кружка («Могучая кучка»). Как композитор дебютировал в 1859 году в концерте Российского музыкального общества (РМО) под управлением А.Г. Рубинштейна (Скерцо для оркестра). С 1864 года писал рецензии и музыкальные обозрения в «Санкт-Петербургских ведомостях», затем в газетах «Голос», «Гражданин» и др. В конце 1860-х - начале 1870-х годов сочинил свои лучшие романсы (всего свыше 300). Автор 14 опер, среди них: «Вильям Ратклиф» (1869 год), «Анджело» (1876 год), «Сын мандарина» (1859 год, постановка 1879 года), «Кавказский пленник» (1883 год, все - Санкт-Петербург), «Флибустьер» (1894 год, Париж), «Пир во время чумы» (1901 год), «Мадемуазель Фифи» (1903 год), «Маттео Фальконе» (1907 год), «Капитанская дочка» (1911 год, все - Москва), детские оперы. В 1869 году завершил (совместно с Н.А. Римским-Корсаковым) оперу Даргомыжского «Каменный гость». До конца дней работал над завершением оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка». В 1896-1904 годах директор Санкт-Петербургского отделения ИРМО.
Для музыкальной критики Кюи типичен несдержанный и даже язвительный тон. Уничтожающую оценку он дал опере «Борис Годунов» М.П. Мусоргского («Санкт-Петербургские ведомости», № 37, 6 февраля 1874 года), в новаторской музыке которого увидел «большие недочёты», «неразборчивое, самодовольное, спешное сочинительство». Жестокой и несправедливой была рецензия на оперу «Евгений Онегин» П.И. Чайковского («Неделя», № 45, 4 ноября 1884 год), которая, по мнению Кюи, «ничего не вносит в наше искусство» и где «нет ни одного нового слова». Критические статьи Кюи о Р. Вагнере выявили непонимание новаторских принципов музыкальной драмы.
Кюи-критик поддерживал и пропагандировал творческие принципы композиторов Балакиревского кружка (национальный колорит, выбор русских сюжетов и общественно значимых исторических тем, правдивое отображение реальности и др.). При этом он сочинял стилистически нейтральную «общеевропейскую» музыку, ориентируясь на романтические сочинения Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа. Его оперы, большая часть которых написаны на либретто французских авторов, а также по мотивам произведений А.С. Пушкина, представляют собой лирические драмы.
Братья Кюи - художник-иллюстратор Наполеон Кюи (1822 - после 1888 годы) и архитектор Александр Кюи (1823 или 1824 - 1909 годы).
Сочинения:
«Кольцо Нибелунгов». Трилогия Р. Вагнера. СПб., 1889;
Русский романс. Очерк его развития. СПб., 1896;
Краткий исторический очерк долговременной фортификации. 3-е изд. СПб., 1897. [Ч. 1–2];
Краткий учебник полевой фортификации. 9-е изд. СПб., 1903;
Музыкально-критические статьи. П., 1918. Т. 1;
Избранные статьи. Л., 1952 (библ.);
Избранные письма. Л., 1955.