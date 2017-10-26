Краткий курс истории. Знаменитый художник-баталист 26 октября 1842 года родился русский художник-баталист Василий Васильевич Верещагин... На чтение: 1 минута

26 октября 1842 года родился непревзойденный русский художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. И если в XIX веке весь мир обсуждал Толстого-литератора, то среди художников столь обсуждаемым был Верещагин.

Грандиозный скандал

Будущий художник родился в городе Череповце. Его отец был предводителем местного дворянства. Трое братьев Василия получили военное образование. Двое стали профессиональными военными, один пошел по пути общественной деятельности. Сам Василий окончил Морской кадетский корпус и, как лучший выпускник, был представлен лично великому князю Константину Николаевичу. Последний предложил просить чего хочется. Василий попросил об отставке. Скандал был грандиозный. Но Верещагин твердо решил стать художником.

Спаситель гарнизона

В 1867 году Верещагин узнал о том, что генерал-губернатор Туркестана Кауфман ищет в штат художника, который бы мог набрасывать ситуационные рисунки, отражающие военное действо. Через год Василий Васильевич оказался с Кауфманом в Самарканде. Генерал отправился сражаться с войсками эмира, а художник остался в крепости с пятью сотнями бойцов. Верещагин изучал и зарисовывал местную архитектуру, но скоро началось восстание. Русским пришлось защищать крепость от натиска 20-тысячного врага. Когда гарнизон пал духом, прапорщик Верещагин, вспомнив кадетскую выучку, взял на себя командование. Крепость отстояли. Кауфман, вернувшись в Самарканд, до того расчувствовался, что наградил Верещагина своим Георгиевским крестом 4-й степени. Это была единственная награда, которую художник носил до конца дней, – иных, особенно воинских, он не признавал и не принимал.

Война как она есть

Особенность Верещагина-художника в том, что вместо воспевания русского оружия, каковое было повсеместно в России XIX века, он показывал войну такой, какой она была. Порой это не нравилось то государству, то Церкви. Смерть нашла великого художника в 1904 году. В начале Русско-японской войны фотография еще не успела вытеснить художников с театра военных действий. Верещагин случайно, вместо заболевшего художника Метелицы оказался на броненосце «Петропавловск». Утром 31 марта недалеко от Порт-Артура судно подорвалось на мине и в считанные минуты затонуло. По иронии судьбы могилы родственников художника покоятся под водами Рыбинского водохранилища.

Обложка: Василий Васильевич Верещагин, фото Карелина (Color by Klimbim 0.1)

Источник: klimbim2014.wordpress.com