Краткий курс истории. Великий русский экуменист Религиозный мыслитель, поэт, почётный академик Императорской Академии наук... На чтение: 1 минута

13 августа 1900 года скончался русский религиозный мыслитель, поэт, почётный академик Императорской Академии наук, человек, стоявший у истоков русского «духовного возрождения» начала 20 века, – Владимир Сергеевич Соловьёв (род. в 1853 году).

Разочаровался в главной идее

Владимир Соловьёв долгое время придерживался идей «свободной теократии». Эта религиозно-политическая утопия предполагала синтез духовной и светской власти. Соловьёв, как и его единомышленники, полагал, что на определённом этапе развития государство перестанет быть политическим и юридическим институтом и должно будет подчинить себя духовному началу.

Возможность для построения такой системы Соловьёв видел в восточном благочестии и западной цивилизации, которые причудливо соединились в русском обществе. Однако в 1890-х годах, разочаровавшись в способности русского общества к построению такой системы, мыслитель отказался от идеи «Богочеловеческого союза», хотя продолжал стоять на позициях экуменизма – идеологии всехристианского единства.

У истоков русского неолиберализма

Как ни парадоксально, но бывший консерватор-утопист Владимир Соловьёв в последние годы жизни раньше многих европейцев сформулировал либеральную идею «права каждого человека на достойное существование». Также он предложил концепцию создания правового государства, в основе которой лежал принцип разделения властей (законодательная, исполнительная и судебная, причём последняя должна была быть выше исполнительной). Эти идеи в начале 20 века использовали многие русские либералы и партия конституционных демократов (кадетов), представленные большим числом членов в I–IV Государственных думах Российской империи (1905–1917 годов).

Нецелебная смерть

Умер Владимир Сергеевич Соловьёв, как считается, из-за отравления скипидаром. Согласно воспоминаниям современников, поэт и мыслитель придавал скипидару какое-то мистическое целебное воздействие. Он опрыскивал этой жидкостью всю свою комнату и даже постель, а когда собирался в гости, то мыл руки в растворе, который шутливо называл Bouquet Solovieff (смесь скипидара с одеколоном). Друзья часто предупреждали об опасности таких процедур, но Соловьёв стоял на своём.

Обложка: Н.А. Ярошенко «Портрет В.С. Соловьева», 1895 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru