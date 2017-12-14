Краткий курс истории. Самый главный магазин 14 декабря (по н. ст.) 1893 года был открыт ГУМ... На чтение: 1 минута

14 декабря (по н. ст.) 1893 года на Красной площади в Москве были торжественно открыты Верхние торговые ряды, ныне ГУМ.

Сплошные трудности

Задумка создания грандиозного торгового центра возникла при Екатерине Великой. Старые торговые лавки снесли, но новый проект до конца не был реализован, а пожар 1812 года вообще все уничтожил. Новые Верхние торговые ряды были построены мастером классицизма Осипом Бове. Но и в этот раз проект оказался неидеален – достаточно быстро здание пришло в негодность. С 1869 года городская дума вела безрезультатные переговоры с владельцами лавок, желавшими выбить у города для себя максимально выгодные условия. Консенсус был достигнут лишь в 1886 году, когда возникло предложение о создании «Акционерного общества Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве». Старое здание разобрали, а в 1893 году открыли новое, сохранившееся до сих пор.

Пассажи

Верхние торговые ряды проекта Бове с фасада выглядели классицистически гордо, но внутри походили на какой-нибудь гигантский восточный базар. В сущности, это и были пассажи – крытые торговые улицы, какие после наполеоновских войн французы строили по примеру крытых восточных базаров. Только московские Ряды были самым крупным пассажем в Европе. А вот здание 1893 года, возведенное по проекту Александра Померанцева, – не что иное, как псевдорусский стиль, – всё те же торговые ряды, но никакой грязи, только вежливое обращение приказчиков и носильщиков. В общем, идеальный город русского торгового предпринимательства.

В XX веке

В 1917 году большевики закрыли торговлю в Рядах и разместили там Народный комиссариат продовольствия. Но с подачи Ленина ГУМ (так его переименовали в 1921 году) становится символом Новой экономической политики. В 1930-м ГУМ снова закрыли, Сталин переселил в его здание различные министерства и ведомства, на первом этаже расположился кабинет Берии. Лишь отдельные магазинчики продолжали функционировать, например магазин по продаже имущества врагов народа. При Сталине ГУМ дважды собирались сносить, но так этого и не сделали. А когда Хрущев провозгласил свой «новый курс», то апробировал его в ГУМе, который с того момента стал символом оттепели.

Обложка: Красная площадь, ГУМ. Фото: Olga-lisenkova CC BY-SA 4.0 Источник: https://commons.wikimedia.org