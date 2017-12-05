Краткий курс истории. Поэт – защитник чести 5 декабря (по н. ст.) 1820 года родился замечательный русский поэт-лирик и переводчик Афанасий Афанасьевич Фет... На чтение: 1 минута

5 декабря (по н. ст.) 1820 года родился замечательный русский поэт-лирик и переводчик Афанасий Афанасьевич Фет.

Лишенный привилегий

Афанасий Афанасьевич родился в браке отставного ротмистра Афанасия Шеншина и немки Шарлотты-Елизаветы Фет, которая носила фамилию первого мужа и была беременна от него Афанасием. Брак Шеншина и Фет был якобы заключен по протестантскому обряду, а потому в России не признавался. Венчались они по православному обряду уже в России и после рождения Афанасия Афанасьевича. Таким образом, последний не мог быть признан законнорожденным и наследовать титул «отца», который на самом деле был отчимом. Родители попытались утаить данный факт, но спустя 14 лет он вскрылся, и Афанасий все же получил фамилию Фет, лишившись при этом всех привилегий.

Восстановление фамилии

С 14 лет Афанасий Фет проходит обучение в немецкой школе-пансионе в Лифляндии (сейчас Эстония). По возвращении в Москву Фет поступает в Московский университет, где учится в течение шести лет (1838–1844 годы). В этот период выходит первый сборник стихотворений Фета, на страницах которого автор подписывался инициалами А.Ф.. Его стихи постепенно получают известность, но Фета больше волнует восстановление справедливости в отношении своего имени.

Для этого поэт поступает на военную службу. Однако за период с 1845 по 1858 год он так и не добился дворянского титула и вышел в отставку. Лишь в 1873 году уже известный поэт за заслуги перед Отечеством и не без привлечения накопленного состояния сумел восстановить фамилию отца и дворянский титул, хотя и продолжил подписываться фамилией матери.

Дела сердечные

С личной жизнью у Фета как-то не складывалось. Еще в армейские годы он познакомился с Марией Лазич. Чувства оказались взаимными, но Фет не решился просить руки девушки из небогатого семейства. Тем более что сам мог предложить ей лишь бедное существование, которое (как он считал) непременно разрушило бы любовь. В 1850 году Лазич погибла, сгорев заживо. Фет до конца дней винил в этом себя, хотя его в тот момент рядом не было.

Не имея ничего в жизни, Фет решается на брак по расчету. В 1857 году он женится на богатой, но уже не юной и не сказать чтобы красивой Марии Боткиной – сестре литературного критика Василия Боткина. Неожиданно брак оказывается удачным во всех смыслах. Супруги всю жизнь прожили с чувством глубокого уважения друг к другу. Умер поэт 21 ноября 1892 года в Москве, похоронен в родовом имении Шеншиных.

Обложка: И.Е. Репин «Портрет поэта Афанасия Афанасиевича Фета», 1882 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru