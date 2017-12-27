Краткий курс истории. Отец «Третьяковки» 27 декабря (н. ст.) 1832 года родился Павел Михайлович Третьяков... На чтение: 1 минута

27 декабря (н. ст.) 1832 года родился Павел Михайлович Третьяков, российский предприниматель и меценат, человек, который подарил Москве созданную им картинную галерею.

Искусство

Павел Михайлович родился в московской семье потомственных купцов Третьяковых, выходцев из Малоярославца. Он получил отличное домашнее образование и уже в 14 лет занялся семейным делом. Третьяков совместно с другими предпринимателями Москвы в 1874 году организовал Московское торгово-промышленное товарищество. На тот момент состояние Третьякова было уже большим, но все же важнейшее место в жизни Павла Михайловича занимали не деньги и ценные бумаги, а искусство. Еще в начале 1850-х Третьяков начал собирать свою знаменитую коллекцию картин художников, чьи работы со временем вознесли русскую школу живописи до небывалых высот.

Меценат

В нынешней России почему-то возникают лишь спонсоры. Тогда как людей, помогающих другим людям от чистого сердца, не желающих ничего взамен, меценатов, почти нет. Спонсоров отличает от меценатов то, что им важен конечный результат, а не сам процесс помощи. Павел Третьяков был именно меценатом. Он материально помогал семьям, чьи кормильцы погибли в годы Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Поддерживал Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Был попечителем Арнольдо-Третьяковского училища для глухонемых. Финансировал выплаты стипендий воспитанников Московского и Александровского коммерческих училищ. Наконец, в 1892 году Третьяков передал свою картинную галерею городу и завещал половину своих средств на ее содержание и на содержание Приюта для вдов и сирот русских художников.

Необычный купец

От остальных купцов Третьякова отличала большая скромность и молчаливость. Его нельзя представить разъезжающим по балам, играющим в карты, объедающимся яствами и упивающимся дорогими напитками. Все это он не любил и не признавал. Даже женился Третьяков только в 32 года, что достаточно поздно по меркам XIX века.

Его супругой стала Вера Мамонтова, двоюродная сестра другого известного русского предпринимателя и мецената, современника Третьякова, Саввы Ивановича Мамонтова. У них родилось семеро детей. А еще Третьяков стал седьмым в списке почетных граждан Москвы (на 2016 год их было 26). Он скончался 16 декабря 1898 года, его последними словами стали: «Берегите галерею и будьте здоровы».

Обложка: И.Е. Репин «Портрет П.М. Третьякова», 1901 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru