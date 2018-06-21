Краткий курс истории. Николай Римский-Корсаков 21 июня (н. ст.) 1908 года не стало выдающегося русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова... На чтение: 1 минута

21 июня (н. ст.) 1908 года не стало выдающегося русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Первые шаги

Николай Андреевич родился 18 марта 1844 года в городе Тихвине Новгородской губернии, в дворянской семье Римских-Корсаковых, известной своими традициями службы на флоте. Получил домашнее образование, осваивал фортепиано, больше интересовался книгами. Что касается музыки, то он предпочитал русские народные песни и церковную музыку.

Николай мечтал о путешествиях, и отец в 1856 году направил сына в Морской кадетский корпус. Спустя два года, познакомившись с прекрасными операми Михаила Глинки , Россини, а позднее с творчеством Моцарта, Бетховена и других композиторов, Николай Андреевич страстно увлекся музыкой. В 1859 году будущий великий композитор и преподаватель начал брать уроки фортепиано. В 1862 году, по окончании кадетского корпуса, Римский-Корсаков становится профессиональным моряком, несколько лет путешествует по миру, в 1864 году произведен в офицеры.

Вернувшись, он принялся за композиторскую деятельность, на которую не оставалось времени в путешествии. Важным стало произведение «Садко» 1867 года, музыка которого частично легла в основу одноименной оперы. Также композитор активно работал над оркестровками чужих произведений.

Агент

Летом 1871 года директор Петербургской консерватории приехал к Римскому-Корсакову с предложением стать профессором этого учебного заведения. Композитору на тот момент было 27 лет, и, как ни удивительно, он крайне плохо владел музыкальной теорией – по собственным словам, не знал, как построить септаккорд. Да и морская служба... После совета с друзьями и определенных размышлений Николай Андреевич предложение принял. Дело в том, что музыкальный Петербург того времени был разделен на два «лагеря»: пять одаренных молодых композиторов-самоучек (в их числе и Римский-Корсаков) кружка «Могучая кучка» во главе с Милием Балакиревым и консерватория.

Члены «Могучей кучки» без устали бранили консерваторию за чрезмерный академизм, сухость и отсутствие связи с русской культурой. Именно Балакирев, желая иметь в консерватории своего «агента», убедил Николая Андреевича принять предложение. В автобиографии Римский-Корсаков позднее писал, что днем он вел занятия, вечерами сам штудировал музыкальную теорию, а молодые ученики ни о чем не догадывались. Таким образом, профессор консерватории сам стал ее учеником, а стратегический ход Балакирева не сработал. «Могучая кучка» начала трещать по швам.

Защитник студентов

К моменту начала Первой русской революции 1905–1907 годов Римский-Корсаков пользовался в консерватории непререкаемым авторитетом и был живой легендой. Но его отношениям с любимым учебным заведением теперь выпало тяжелое испытание. Среди восставших оказались в том числе студенты консерватории.

Дирекция Русского музыкального общества настоятельно выступила с предложением об отчислении бунтовщиков и даже закрытии консерватории. Вступившегося за студентов Римского-Корсакова едва ли не назвали предводителем взбунтовавшихся студентов. Вмешательство членов императорской фамилии круто повернуло дело: более ста студентов отчислить, консерваторию временно закрыть, директора ее уволить, а заодно и профессора Римского-Корсакова. Скоро дошло до того, что Николай Андреевич попал в опалу, в столице запретили исполнять его музыку. Лишь спустя несколько месяцев новый ректор консерватории Александр Глазунов, ученик Римского-Корсакова, сразу же пригласил своего учителя назад в качестве профессора, а отчисленных студентов восстановили.

Но самое главное, Петербургская консерватория получила автономию от Русского музыкального общества. Спустя 36 лет после смерти Римского-Корсакова старейший российский музыкальный вуз, которому композитор отдал 37 лет жизни, назвали его именем.

Обложка: Николай Андреевич Римский-Корсаков (фото: Color by Klimbim 0.2)

Источник: https://klimbim2020.wordpress.com