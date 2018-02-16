Краткий курс истории. Николай Лесков 16 февраля (н. ст.) 1831 года родился знаменитый русcкий писатель Николай Cеменович Лесков. Он жил и творил в эпоху, которую одни называли русской духовной Элладой, а другие – разгулом крепостничества. Его не принимали ни либералы, ни консерваторы, а Л. Н. Толстой назвал Лескова «самым русским из наших писателей». Знаток русской действительности Лесков был выходцем из духовенства, но порвал со своими корнями, стал проницательным следователем Орловской уголовной палаты и дослужился до чина, дававшего право на потомственное дворянство. В 1857 году будущий писатель оставил службу и устроился на работу в компанию супруга своей тетки. Много путешествуя по России в молодости, Лесков стал... На чтение: 1 минута

16 февраля (н. ст.) 1831 года родился знаменитый русcкий писатель Николай Cеменович Лесков. Он жил и творил в эпоху, которую одни называли русской духовной Элладой, а другие – разгулом крепостничества. Его не принимали ни либералы, ни консерваторы, а Л. Н. Толстой назвал Лескова «самым русским из наших писателей».

Знаток русской действительности

Лесков был выходцем из духовенства, но порвал со своими корнями, стал проницательным следователем Орловской уголовной палаты и дослужился до чина, дававшего право на потомственное дворянство. В 1857 году будущий писатель оставил службу и устроился на работу в компанию супруга своей тетки. Много путешествуя по России в молодости, Лесков стал знатоком русской действительности в самой ее фактуре и качестве, какие были неведомы Ф. М. Достоевскому и Л. Н. Толстому.

Творчество

Известным в литературных кругах молодого журналиста Лескова сделала публикация «Леди Макбет Мценского уезда» в журнале Достоевского. Уже в этом произведении писатель вступил в полемику с теми же Достоевским и Толстым. Героиня Лескова не знает таких понятий, как преступление, раскаяние, грех. Автор показывает человека животным, реагирующим непредсказуемо на происходящее. Среди персонажей произведений Лескова есть и странники, они совершают хорошее или плохое, как если бы это происходило само по себе. Таким образом, Лескову удалось не впасть в оценочные крайности.

Памятник Н.С. Лескову (г. Орел)

Личная жизнь

Семейная жизнь Лескова складывалась непросто. Его первая жена, Ольга Смирнова, брак с которой состоялся в 1853 году, оказалась страдающей психическим заболеванием и через 25 лет попала в больницу Святого Николая Чудотворца. Еще в 1865 году писатель начал сожительствовать с овдовевшей Екатериной Бубновой, их сын стал дипломатом и впоследствии эмигрировал во Францию, а дочь внесла значительный вклад в становление и развитие бразильского балета. Лескову было небезразлично вегетарианство, он писал об этом заметки и оказал влияние на появление первой русской вегетарианской поваренной книги. Подобное поведение писателя вызывало преимущественно насмешки. В 1880-х годах резко изменилось отношение Лескова к православию: как и в случае с вегетарианством, сказывалось тесное общение со Львом Толстым. Скончался писатель 5 марта 1895 года в Петербурге от приступа астмы.