Краткий курс истории. Модест Петрович Мусоргский 21 марта (н. ст.) 1839 года родился великий русский композитор Модест Петрович Мусоргский... На чтение: 1 минута

21 марта (н. ст.) 1839 года родился великий русский композитор Модест Петрович Мусоргский.

Эрудит

Мусоргский происходил из старинного дворянского рода, получил домашнее образование, после чего учился в Школе гвардейских подпрапорщиков, где близко познакомился с церковной музыкой различных христианских конфессий. С 1849 года Мусоргский весьма успешно обучался игре на фортепиано. На момент вступления в «Могучую кучку» (содружество русских композиторов, сформировавшееся на рубеже 1850–1860-х годов) Модест Петрович представлял собой эрудированного и прекрасно образованного русского офицера, успевшего представить на суд слушателя несколько собственных композиций.

Творчество

У творчества Мусоргского масса особенностей. Оно повлияло на дальнейшее развитие музыки в мире. Отчасти это связано с тем, что композитору удалось проявить себя в самых разных жанрах: от опер, оркестровых пьес и хоровой музыки до романсов, песен, вокальной и фортепианной музыки. Другая особенность творчества великого композитора – пристальное внимание к национальным чертам и глубочайший реализм. Среди признанных шедевров мировой классики достаточно вспомнить такие оперы Модеста Петровича, как «Борис Годунов» и «Хованщина».

Переживания

Для Мусоргского крайне болезненным являлся развал «Могучей кучки». Тенденции, бродившие тогда в содружестве, он расценивал как уступки музыкальному конформизму. Вдобавок собственное творчество композитора не было понято официальной академической средой. «Нервная лихорадка» – так называл сам Мусоргский неизвестную болезнь, развившуюся у него в связи со всеми перипетиями. Последовало пристрастие к алкоголю.

В дальнейшем, во второй половине 1870-х, характерной чертой игры Мусоргского на немногочисленных концертах была импровизация. Единственный прижизненный портрет композитора Илья Репин написал уже в Николаевском военном госпитале, куда Мусоргского поместили после приступа белой горячки. 28 марта 1881 года Модеста Петровича не стало.

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