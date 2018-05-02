Краткий курс истории. Иван Айвазовский 2 мая (н. ст.) 1900 года умер Иван Константинович Айвазовский, армянского происхождения русский художник-маринист, баталист, коллекционер и меценат... На чтение: 1 минута

2 мая (н. ст.) 1900 года умер Иван Константинович Айвазовский (при рождении – Ованнес Айвазян), армянского происхождения русский художник-маринист, баталист, коллекционер и меценат.

Юное дарование

Иван Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Феодосии в семье разорившегося коммерсанта. Его мать была вынуждена наниматься на поденную работу, семья жила крайне бедно. Легенда гласит, что художественный талант у мальчика проявился рано: в 11 лет он угольком рисовал на стенах домов свои первые этюды. Увидев эту живопись и оценив по достоинству, Яков Христианович Кох, феодосийский архитектор, стал помогать мальчику материалами для творчества и рекомендовал его губернатору, который и устроил Ивана в гимназию. После окончания гимназии Айвазовского отправили в Петербург с рекомендацией к поступлению в Академию художеств, куда он был принят вопреки тому, что имел недворянское происхождение. Он был исключительно успешным живописцем – получил серебряную и золотую медали Академии, стажировался в Европе.

Прекрасная зрительная память

Айвазовский известен как маринист-художник, писавший море, и баталист. Большинство его картин были написаны не с натуры, а по памяти. Он считал, что настоящий талант живописца не в копировании природы, а в проживании опыта и эмоций и создании своего видения. Во время очередной Крымской войны Иван Константинович, числившийся штабным живописцем, несколько дней провел в Севастополе, откуда Корнилов его принудительно эвакуировал. Большинство батальных полотен написаны были не на основе самолично увиденного, а больше по рассказам солдат-ветеранов. Прекрасная зрительная память подвела художника лишь однажды: работая на одном из атлантических курортов, Иван Айвазовский сделал легкий набросок побережья, уточнив лишь, с какой стороны солнце. За несколько часов в его мастерской родилось три картины: морской прибой в Биаррице утром, днем и вечером. Картины подверглись критике – прибой получился вовсе не атлантический, а родной, черноморский. Все начатое художник доводил до конца и даже умер в своей студии, оставив незавершенной лишь одну работу – «Взрыв корабля».

Меценат

Женился известный молодой художник по любви. Свою первую жену он встретил в богатом доме, где в нем видели прекрасную партию и было две дочери на выданье, но Айвазовский выбрал их гувернантку, Юлию Гревс. Это послужило причиной большого скандала в Петербурге. Молодые сразу же переехали в Феодосию, где художник построил большой дом (сейчас там его музей). Второй раз Айвазовский был женат на молодой вдове, Анне Саркисовой-Бурназян, с которой не расставался до самой смерти. Иван Айвазовский много трудился на благо малой родины: открыл сиротский приют, собирал средства в помощь пострадавшим от эпидемии дизентерии, вел археологические раскопки. Также Иван Константинович боролся с геноцидом армян в Турции и встречался с султаном. Кроме того, по проекту Айвазовского и на его средства в Феодосии был построен фонтан (в Крыму из-за гористой местности проблемы с водой, и традиционно вместо любых памятников возводились фонтаны), который посвящался императору Александру III, но государь повелел назвать фонтан именем автора.

Обложка: И.К. Айвазовский «Волнующееся море», 1887 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru