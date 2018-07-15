Краткий курс истории. Антон Чехов 15 июля (н. ст.) 1904 года скончался писатель Антон Павлович Чехов... На чтение: 2 минуты

15 июля (н. ст.) 1904 года скончался писатель Антон Павлович Чехов, один из самых известных драматургов мира.

Врач

Чехов родился 29 января 1860 года в купеческой семье в Таганроге. Как вспоминал сам писатель, у него не было детства в привычном смысле этого слова. Каждое утро маленького Антона начиналось в церкви, где он вместе со своими братьями пел в хоре. В 1868 году он поступил в старейшую на юге России Таганрогскую гимназию. Именно там у Чехова проявилась любовь к книгам, там же состоялась проба пера и родился первый псевдоним писателя – Чехонте. Особое восхищение вызывал у Чехова театр. В 13 лет он попал на просмотр оперетты Ж. Оффенбаха и сразу же стал преданным поклонником сцены.

В 1876 году в торговых делах отца возникли проблемы, и семья перебралась в Москву, а Чехов остался в Таганроге до окончания гимназии. Приехав в Москву, Чехов начал обучение на медицинском факультете Московского университета и параллельно – сотрудничество с московскими журналами. Окончив университет, Антон Павлович открыл медицинскую практику, прием первых больных проводил в городе Воскресенске, в Чикинской больнице, в дальнейшем работал в Звенигороде.

Творческий путь

Литературным дебютом Чехова стал рассказ «Письмо к ученому соседу» в журнале «Стрекоза». Аудитория этого журнала познакомилась с Антошей Чехонте и Человеком без селезенки – именно эти псевдонимы запомнились многочисленным читателям. В дальнейшем свои страницы Чехову предоставляли московские издания «Будильник», «Зритель» и другие. Первый сборник рассказов «Шалость», написанный в 1882 году, так и не дошел до читателя, так как не все понравилось цензурному комитету, а вот сборник «Сказки Мельпомены» увидел свет в 1884 году. Известный русский литератор Д. Григорович рекомендовал Чехову не растрачивать талант на «мелочишки». Писатель серьезно отнесся к этому пожеланию и заметно поменял свой подход к творчеству.

В этот период у него появилось желание посмотреть новые места, и он отправился в путешествие на юг, по родным местам, а позднее проехал и по гоголевским. Весной 1890 года он отправился на Сахалин, путь занял 82 дня. Впечатления от путешествия помогли подготовить материалы, которые он объединил общим названием «Из Сибири». На острове писатель провел продолжительное время. И все эти месяцы были наполнены встречами с людьми. Именно люди, их судьбы, причины, приведшие в ссылку, – все это очень интересовало Чехова. Со временем эти материалы легли в основу его книги «Остров Сахалин». Морем Чехов вернулся с Сахалина в Москву.

По приезде стали появляться его знаменитые рассказы и повести: «Попрыгунья», «Дуэль», «Палата № 6». Он много встречался с известными писателями, такими как В. Короленко, Д. Григорович, В. Гиляровский , Д. Мережковский. В 1892 году Чехов перебрался в подмосковное имение Мелихово. В этот период он плодотворно работал, результатом стали 42 произведения. Сегодня память о великом писателе бережно хранится потомками, а Мелихово стало основным чеховским музеем. К 1898 году здоровье Антона Павловича резко ухудшилось, обострился туберкулез. По настоянию врачей он сменил климат. Для этого купил участок в Ялте и построил на нем дом. По мере возможности он старался приезжать в Москву, где жила его любимая супруга, актриса Московского художественного театра Ольга Леонардовна Книппер .

Чехов-драматург

Театр, как уже было сказано, занимал в жизни Чехова особое место. Пьесы он начал писать, еще учась в гимназии. На втором курсе университета написал драму «Платонов». Пьесы «Лебединая песня», «Иванов», «Медведь» были напечатаны и ставились с 1887 года. Сюжеты многих драматических произведений были переработками тем предыдущих рассказов Чехова. Некоторые пьесы так и не стали известны широкому зрителю, среди них, например, «Тарас Бульба», водевиль «Нашла коса на камень», водевиль «Бритый секретарь с пистолетом».

А вот пьесы «Иванов», «Чайка», «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» до сих пор остаются в репертуарах российских и зарубежных театров. К сожалению, болезнь продолжала прогрессировать, и летом 1904 года Чехов уехал на лечение в Германию. 15 июля в Баденвайлере писатель умер. По мнению врачей, причиной смерти стало обострение туберкулезного процесса.

Обложка: Антон Павлович Чехов, 1889 год. Фото: Color by Klimbim 0.1

Источник: https://klimbim2014.wordpress.com