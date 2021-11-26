КРАСНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Российский архитектор.

В России

Из крестьянской семьи. С 1876 г. учился на архитектурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества . В 1883 г. получил первую награду за свой проект. В 1885 г. за дипломный проект «Гимназия» был удостоен Большой серебряной медали. После окончания училища некоторое время работал в Москве, в 1887 г. переехал в Ялту, получив должность городского архитектора. На этом посту занимался благоустройством города, от создания системы канализации до работ по расширению набережной. Наибольшую известность ему принес проект Ливадийского дворца, который был возведен буквально за два года. 5 октября 1911 г. стал архитектором Высочайшего двора и получил орден Св. Владимира 4-й степени за строительство дворца. В 1913 г. его избрали академиком в Петербургскую Академию художеств. Кроме Ливадийского дворца за этот период, было осуществлено около 60 проектов архитектора в не только в Ялте, но Симферополе, Мисхоре, Симеизе и т.д.

В Югославии

В 1919 г. вместе с семьей покинул родину, несколько лет жил на Мальте, в 1922 г. приехал в Белград, где его назначили инспектором в Министерстве строительства. Краснов сыграл большую роль в преобразовании центра столицы нового государства. По его проекту возводятся здания нескольких министерств, Государственный архив Сербии (1928 г.). В 1928-1929 гг. по его проекту было реконструировано здание Манежа для театральных нужд (теперь здесь находится Югославский драматический театр). По личному приглашению короля Александра Карагеоргиевича вместе с соотечественником С.Н. Смирновым занимался интерьерами старого королевского дворца в Дединье, реконструировали церковь св. Георгия на Опленаце (1924-1932). Принял участие в работе над фасадом и интерьерами Народной скупщины в Белграде. Также занимался сербскими военными кладбищами. Похоронен на Новом кладбища в Белграде. В 2015 г. в Ялте был открыт его памятник. В Белграде его именем названа улица, на которой в 2016 г. появилась и памятная табличка.