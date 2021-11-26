КОЗЬМА ПРУТКОВ
КОЗЬМА ПРУТКОВ - коллективный псевдоним А.К. Толстого и его двоюродных братьев - Алексея М. Жемчужникова, В.М., Александра М. Жемчужниковых.
Тексты, подписанные именем Козьмы Пруткова, впервые появились в 1854 году в «Литературном ералаше» (приложении к журналу «Современник»), затем издавались в «Свистке», «Искре», «Современнике» и др. Афоризмы, притчи, басни, эпиграммы, пьесы Козьмы Прусткова создавали целостный образ их «автора» - самодовольного и ограниченного чиновника, исполненного благонамеренных мыслей и проектов (как, например, «Проект: о введении единомыслия в России», опубликован в 1863 году).
Козьма Прутков был наделён вымышленной биографией, в соответствии с которой он родился 11 апреля 1803 года в деревне Тентелева Сольвычегодского уезда, происходил из небогатого дворянского рода, унаследовал литературный дар от деда, в 1820 году стал гусаром, в 1823 году поступил на гражданскую службу, был действительным статским советником, директором Пробирной палатки при Министерстве финансов. Вымышленный портрет Козьмы Пруткова исполнен художниками Л.М. Жемчужниковым, А.Е. Бейдеманом и Л.Ф. Лагорио (1853 год). В 1863 году в «Свистке» (№ 9) был напечатан некролог Козьмы Пруткова, «скончавшегося» 13 января 1863 года.
Из-за цензурных препон ряд текстов опубликован лишь в XX веке. Произведения Козьмы Пруткова высмеивали засилье бюрократии, армейскую муштру («Военные афоризмы», опубликованы в 1922 году); нередко имели характер литературной пародии (на эпигонов романтизма, антологическую лирику и др.). Многие высказывания Козьмы Пруткова стали крылатыми словами.
Сочинения:
Полнное собрание сочинение Л., 1965; Безвыходное положение. М., 2007.
Иллюстрации:
Козьма Прутков. Вымышленный портрет работы Л.М. Жемчужникова, А.Е. Бейдемана и Л.Ф. Лагорио. 1853. Русский музей (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.