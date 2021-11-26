КНЕБЕЛЬ ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ

КНЕБЕЛЬ ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ - российский издатель, книгопродавец.

Из купеческой семьи. Отец М. О. Кнебель. Окончил филологический факультет Венского университета (1876 год) и Венскую академию коммерческих наук (1878 год). В 1880 году приехал в Россию. Совместно с другом П. Ф. Гросманом открыл в Москве книжный магазин фирмы «Гросман и Кнебель», специализировавшийся на продаже художественных изданий и журналов по изобразительному искусству (1882 год). После смерти Гросмана (1890 год) Кнебель - единоличный владелец фирмы под прежним названием.

В 1894-1895 годах Кнебель начал издательскую деятельность, всего в 1894-1918 годах выпустил около 700 книг, альбомов, брошюр, листовых изобразительных материалов и др., большинство из которых отличались высоким научным, художественным и полиграфическим уровнем, многие отмечены высшими наградами всероссийских и международных книжных выставок.

В 1896-1900 годах Кнебель издал серию научно-популярных брошюр «Вопросы науки, искусства, литературы и жизни» (23 выпуска). С конца 1890-х годов издательство Кнебеля выпускало главным образом детские иллюстрированные книги и школьные наглядные пособия (Кнебель создал на базе издательства и склада Школьный музей).

Детские книги издательства Кнебеля иллюстрировали художники В. Д. За­ми­рай­ло , Д. И. Мит­ро­хин, Г. И. Нар­бут, Е. Д. По­ле­но­ва , Н. П. Уль­я­нов и др. Кнебель опубликовал свыше 120 наглядных пособий - «Картины по русской истории» (1908-1913 годы, редактор и автор текста - С. А. Князьков; переизданы факсимильно в 1989 году), включавшие репродукции работ А. Н. Бенуа, Б. М. Кустодиева, и др. Кнебель издавал также журналы «Наглядное обучение» (1907-1908 годы) и «Естествознание и наглядное обучение» (1909-1910 годы).

Вы­пус­кал так­же кни­ги по изобразительному искусству (под научным руководством И. Э. Гра­ба­ря ): 6 выпусков «Картин современных художников в красках» (1905-1908 годы), 5 иллюстрированных монографий из серии «Русские художники» (1911-1914 годы), «Ростов Великий. Углич» Б. Н. Эдинга, и др. Способом гелиогравюры Кнебель издал репродукции картин из собраний Третьяковской галереи (выпуски 1-36, 1901-1907 годы; переиздано в 1909 году, текст И. С. Остроухова и С. С. Глаголя), галереи московского Румянцевского музея (выпуски 1-18, 1904-1905 годы, текст Н. И. Романова), Русского му­зея в Санкт-Пе­тер­бур­ге (вып. 1-26, 1906-1908 годы, текст А. Н. Бе­нуа). Круп­ней­шее из­да­ние Кнебеля - «Ис­то­рия рус­ско­го ис­кус­ст­ва» (т. 1-6, 1910-1916 годы; не за­вер­ше­но), ав­то­ра­ми ко­то­рой бы­ли И. Я. Би­ли­бин, А. М. Вас­не­цов, Н. Н. Вран­гель, Гра­барь, А. В. Щу­сев и др.

С 1883 года выходили каталоги магазина Кнебеля, с 1900 года - каталоги его издательства. Кнебель был пайщиком Товарищества скоропечатни А. А. Левенсона, владевшего одной из лучших московских типографий, где печатались многие издания Кнебеля. В 1915 году магазин, издательство и склад Кнебеля были разгромлены во время антинемецкого погрома, фирме Кнебеля был нанесён большой убыток, частично возмещённый правительством.

В 1917 году Кнебель преобразовал её в «Товарищество на паях издательского и печатного дела И. Кнебель в Москве», которое в 1918-1919 годах было на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но и вско­ре за­кры­лось. В 1921-1926 годах Кнебель участвовал в работе Гос­из­да­та , издательства Наркомата почт и телеграфа, сотрудничал с Наркомпросом (в 1923 году один из основателей в Москве акционерного общества «Наглядные пособия»), в 1925-1926 годах возглавлял издательский отдел Третьяковской галереи. Один из учредителей Общества книгопродавцев (1901 год).

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