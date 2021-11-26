КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ

КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ - течение в российской архитектуре 2-й половины XIX - начала XX веков.

Назван по способу отделки фасадов обнажённой кирпичной кладкой или облицовкой высококачественным кирпичом, в том числе полихромным, с включением изразцов, терракотовых и каменных деталей; отразил архитектурную тенденцию создания рационально организованного здания.

Возникновение кирпичного стиля было обусловлено ростом производства кирпича (для промышленного, главным образом железнодорожного, строительства) и повышением качества этого материала в связи с внедрением новых технологий (особенно кольцевой обжиговой печи, запатентованной в 1858 немецким инженером Ф. Э. Гофманом).

Среди источников этого стиля - «архитектура красного камня» (Backsteinbaukunst) К. Ф. Шинкеля и так называемой берлинской школы, рационалистическая концепция неоготики Э. Виолле-ле-Дюка (воплощена Х. П. Берлаге в здании Биржи в Амстердаме, 1897-1903 годы).

Кирпичный стиль сформировался в работах петербургских архитекторов Р. Б. Бернгарда, Г. А. Боссе, Р. А. Желязевича, И. С. Китнера, П. И. Таманского, К. Шмидта, В. А. Шрётера. Художественные свойства кирпича использовали также архитекторы рус­ско­го сти­ля (В. О. Шер­вуд, А. А. Пар­ланд и др.). Кирпичный стиль ор­га­нич­но во­шёл в по­строй­ки мо­дер­на , был широко распространён в строительстве провинциальных городов (в том числе в Московской губернии, Поволжье, регионах Юга и Севера России, Западной Сибири и Дальнего Востока).

Аналоги кирпичного стиля можно найти в архитектуре Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов и других стран.

Иллюстрация:

Кир­пич­ный стиль. Жи­лой дом и фаб­ри­ка А. И. Нис­се­нав С.-Пе­тер­бур­ге. 1872–73. Ар­хи­тек­то­ры В. А. Шрё­тер и И. С. Кит­нер. Фото Д. В. Соловьёва. Архив БРЭ.

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