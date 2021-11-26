КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ
КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ - течение в российской архитектуре 2-й половины XIX - начала XX веков.
Назван по способу отделки фасадов обнажённой кирпичной кладкой или облицовкой высококачественным кирпичом, в том числе полихромным, с включением изразцов, терракотовых и каменных деталей; отразил архитектурную тенденцию создания рационально организованного здания.
Возникновение кирпичного стиля было обусловлено ростом производства кирпича (для промышленного, главным образом железнодорожного, строительства) и повышением качества этого материала в связи с внедрением новых технологий (особенно кольцевой обжиговой печи, запатентованной в 1858 немецким инженером Ф. Э. Гофманом).
Среди источников этого стиля - «архитектура красного камня» (Backsteinbaukunst) К. Ф. Шинкеля и так называемой берлинской школы, рационалистическая концепция неоготики Э. Виолле-ле-Дюка (воплощена Х. П. Берлаге в здании Биржи в Амстердаме, 1897-1903 годы).
Кирпичный стиль сформировался в работах петербургских архитекторов Р. Б. Бернгарда, Г. А. Боссе, Р. А. Желязевича, И. С. Китнера, П. И. Таманского, К. Шмидта, В. А. Шрётера. Художественные свойства кирпича использовали также архитекторы русского стиля (В. О. Шервуд, А. А. Парланд и др.). Кирпичный стиль органично вошёл в постройки модерна, был широко распространён в строительстве провинциальных городов (в том числе в Московской губернии, Поволжье, регионах Юга и Севера России, Западной Сибири и Дальнего Востока).
Аналоги кирпичного стиля можно найти в архитектуре Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов и других стран.
Иллюстрация:
Кирпичный стиль. Жилой дом и фабрика А. И. Ниссенав С.-Петербурге. 1872–73. Архитекторы В. А. Шрётер и И. С. Китнер. Фото Д. В. Соловьёва. Архив БРЭ.