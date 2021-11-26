КЁЛЕР ВИЛИАНДИ ЙОХАН
КЁЛЕР ВИЛИАНДИ ЙОХАН - эстонский живописец.
Основоположник национальной школы живописи. Учился в петербургской Академии Художеств (1848-1855 годы) у А. Т. Маркова и П. В. Басина. В 1858-1862 годах пенсионер ОПХ за границей (работал преимущественно в Риме). Жил в Санкт-Петербурге (1848-1856 годы и с 1862 года), неоднократно посещал Францию и Австрию. Был связан с кругами эстонской интеллигенции (Ф. Р. Крейцвальдом и др.).
Автор портретов («Итальянка с мандолиной», акварель, 1858-1859 годы; Автопортрет, 1859 год, оба - Эстонский художественный музей, Таллинн; писателя Ф. Р. Крейцвальда, 1864 год, Эстонский исторической музей, Таллинн; князя А. М. Горчакова, 1867 год, ГИМ; композитора А. Н. Серова, 1870 год, ГТГ, и др.), жанровых картин [«Пряха (Оборванная нить)», акварель, 1863 год, Эстонский художественный музей] и пейзажей (Эстляндии, Крыма и др.), стилистически близких русскому передвижничеству.
В религиозных композициях («Распятие», 1861 год, Эстонский художественный музей; за эту картину получил звание академика петербургской Академии Художеств в 1861 году), росписях (в церкви Карла в Таллинне, 1879 год), мифологических и символико-аллегорических картинах («Пробуждение от волшебного сна, или Эстонская легенда», эскиз - 1864-1865 годы, Эстонский художественный музей) близок позднему академизму.
В 1867 году получил звание профессора петербургской Академии Художеств. Преподавал в Санкт-Петербурге - в Рисовальной школе ОПХ (1862-1880 годы) и Академии Художеств (1869-1870 годы).
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Архив БРЭ.